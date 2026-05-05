Italy, Campania, Costiera Amalfitana, Atrani
Utazás

Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

2026. május 5. 21:56

Autóval vágnál neki egy olaszországi nyaralásnak? Akkor jó, ha a szállások és a programok költségein túl az olasz autópálya-matrica ára is szerepel a költségtervezésben. De vigyázz, mert Olaszországban nem a nálunk megszokott rendszer működik: az érvényességi idő helyett a megtett távolság határozza meg a fizetendő díjakat. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan működnek a fizetőkapuk, milyen költségekkel kell számolnod 2026-ban a legnépszerűbb olasz turistaútvonalakon, valamint azt is, hol és hogyan tudsz fizetni.

Hogyan működik az útdíjfizetés Olaszországban?

Az olaszországi útdíjfizetési rendszer eltér a Magyarországon megszokott, időalapú matricás módszertől. Az Autostrade per l'Italia által kezelt hálózaton a tényleges használat alapján történik a díjfizetés, az útdíj mértéke a megtett távolságtól és a jármű kategóriájától függ.

A legtöbb olaszországi díjköteles úton a megtett távolságot mérik a fel- és lehajtó kapuk között. Az ilyen típusú díjköteles utakon felhajtáskor a kapunál gombnyomásra kapunk egy papíralapú jegyet. Ezt a jegyet az utazás teljes időtartama alatt gondosan meg kell őrizni, majd a kijárati sorompónál le kell adni. A lehajtáskor fizetendő díjat a megtett távolság alapján kalkulálják.

Ezzel szemben néhány rövidebb, úgy nevezett nyílt rendszerű útszakaszon nem távolságot mérnek, hanem egy előre meghatározott összeget kell kifizetni a kapuknál. Ezeken az útszakaszokon nem kapunk és nem is adunk le papíralapú jegyet; a fizetőkapunál egyszerűen meg kell állni, és a helyszínen, készpénzzel vagy bankkártyával azonnal rendezni lehet a megadott fix díjat.

Kell-e előre olasz autópálya-matricát venni?

Nem, Olaszországban nem kell előre matricát venni az utazás előtt. Mivel a rendszer a ténylegesen megtett kilométereket méri, a díjak rendezése is a helyszínen, az autópálya-kapuknál történik. Semmilyen előzetes regisztrációra vagy online vásárlásra nincs tehát szükség az indulás előtt.

Olasz autópálya-matrica 2026-os árak és díjkalkuláció

Az olaszországi útdíjak legutóbb az év elején, 2026. január 1-jén emelkedtek az olasz autópályákon. A magyar turisták kedvelt határátkelőhelye Tarvisio és Brennero, ezért az alábbiakban az innen elérhető, népszerű turistacélpontokhoz vezető útdíjakat gyűjtöttük össze. Az árakat az Autostrade per l'Italia hivatalos díjkalkulátorával, személygépkocsikra számoltuk ki:

  • Ugoviza-Tarvisio (osztrák határ) – Velence (189 km): 18,90-19,40 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Padova (235 km): 21,90-22,40 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Latisana (129 km): 12,30-12,50 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – San Stino di Livenza (156 km): 14,30-14,60 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Firenze Nord (439 km): 39,90-40,90 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Rimini Sud (460 km): 39,70-40,60 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Róma Nord (639 km): 61,10-62,50 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Grottammare: (635 km) 53,60-54,60 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Rosignano Marittimo (543 km): 55,40-56,70 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Imperia Ovest (694 km): 63,30-66,10 euró
  • Ugoviza-Tarvisio – Bari (1 011 km): 84,20-86,20 euró
  • Brennero (osztrák határ) – Velence (274 km): 30,30-31,10 euró
  • Brennero – Padova (305 km): 24,10-24,70 euró
  • Brennero – Latisana (334 km): 33,60-34,40 euró
  • Brennero – Firenze Nord (419 km) 34,30-35,10 euró
  • Brennero – Rimini Sud (479 km): 35,50-36,30 euró
  • Brennero – Róma Nord (672 km): 55,40-56,70 euró
  • Brennero – Grottammare (640 km): 49,40-50,50 euró
  • Brennero – Rosignano Marittimo (523 km): 49,80-51,00 euró
  • Brennero – Imperia Ovest (571 km): 52,60-55,20 euró
  • Brennero – Bari (1 004 km): 79,90-81,80 euró

Fizetési módok és vásárlási lehetőségek

Az olasz autópályákon a kapuk feletti jelzések (szimbólumok és színkódok) mutatják, hogy hol milyen módon fizethetünk. A biztonságos és gördülékeny haladás érdekében érdemes már a kapukhoz közeledve a megfelelő sávba sorolni, ebben a kapukhoz vezető úton a burkolati jelek és a táblák segítenek.

  • Kék sávok (automatás kártyás fizetés): Kizárólag bankkártyával vagy hitelkártyával (pl. Mastercard, Visa) történő fizetésre szolgálnak.
  • Fehér (készpénzes és vegyes fizetés): Ezekben a sávokban fizethetünk papírpénzzel és érmével is, akár automatánál, akár kezelőnél. Emellett a legtöbb ilyen sávban a bankkártyát is elfogadják.
  • Sárga sávok (Telepass és elektronikus fizetés): Kizárólag a Telepass vagy más, elektronikus útdíjfizetésre alkalmas fedélzeti egységgel rendelkező járművek számára vannak fenntartva. Használatukkal megállás nélkül, folyamatos haladással történik a fizetés.
Autópálya matrica Magyarországon 2026-ban

Ha autóval indulunk az olasz nyaralásra, a magyar határokon belül fizetendő útdíjakról sem szabad megfeledkezni! A 2026-os évtől az e-matricák árai az inflációkövető szabályozás alapján emelkedtek, így a D1-es, tehát személyautókra vonatkozó díjkategóriában az alábbi autópálya matrica árak érvényesek:

  • 1 napos, országos: 5 500 forint
  • 10 napos, országos: 6 900 forint
  • 1 hónapos, országos: 11 170 forint
  • 1 éves, országos: 61 760 forint
  • 1 hónapos, vármegyei: 7 190 forint

Az idei évtől új lehetőségek is elérhetők a hazai utakon: bevezetésre került a több vármegyére is érvényes M1-es regionális matrica 15 000 forintért, valamint a kedvezményes árú, 2 500 forintos Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica is.

A különböző úthasználati matricák kényelmi díj nélkül szerezhetők be az online felületeken, érdemes még az utazás előtt gondoskodni a megfelelő kategória kiválasztásáról az esetleges pótdíjak elkerülése érdekében.
