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Szlovén autópálya matrica vásárlás: irány Szlovénia, itt vannak a 2026-os matrica árak

Pénzcentrum
2026. június 9. 22:02

Szlovénia sokaknak nemcsak úti cél, hanem átjáró is az Adria felé, ezért a szlovén autópálya-matrica kérdése minden évben sok autóst érint. 2026-ban is előre megvásárolt e-matricával lehet használni a legtöbb szlovén autópályát és gyorsforgalmi utat, a rosszul megadott rendszám vagy kategória pedig könnyen bírságot hozhat. Cikkünkben összefoglaljuk a szlovén autópálya-matrica 2026-os árait, a fő járműkategóriákat, a hivatalos vásárlási lehetőségeket és a legfontosabb bírságkockázatokat.

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Szlovén autópálya-matrica árak 2026-ban

A korábbi évekhez hasonlóan a szlovén autópálya-matrica 2026-ban is időalapú fizetést jelent, ami a magyar autópályadíjak miatt sokaknak ismerős lehet. Szlovéniában a motorokra és a legfeljebb 3,5 tonnás járművekre nem a megtett kilométer után kell fizetni, hanem előre ki kell választani, hány napig vagy hónapig szeretnénk használni a díjköteles utakat.

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Személyautóval utazóknak: 2A kategória

Az autóval utazók többségének a 2A kategóriát kell választania. Ide tartozik a legtöbb személygépjármű, ha a jármű legfeljebb 3,5 tonnás, és az első tengely feletti magassága nem haladja meg az 1,3 métert.

Ebben a kategóriában 2026-ban a szlovén autópálya-matrica opciói:

  • heti e-matrica: 16,00 euró;
  • havi e-matrica: 32,00 euró;
  • éves e-matrica: 117,50 euró.

Motorral Szlovéniában: 1-es kategória

Motorral más időtartamú e-matricák közül lehet választani, mint személyautónál: havi opció nincs, helyette féléves jogosultságot lehet venni.

A motorosokra vonatkozó 1-es kategória 2026-os árai:

  • heti e-matrica: 8,00 euró;
  • féléves e-matrica: 32,00 euró;
  • éves e-matrica: 58,70 euró.

Magasabb járművekhez 2B kategória

A 2B kategóriába azok a legfeljebb 3,5 tonnás járművek tartoznak, amelyeknél a jármű magassága az első tengely felett mérve meghaladja az 1,3 métert. Ez főleg kisteherautókat, lakóautókt, nagyobb SUV-ket vagy átalakított autókat érinthet.

A 2B kategóriában 2026-ban a szlovén útdíj árai:

  • heti e-matrica: 32,00 euró;
  • havi e-matrica: 64,10 euró;
  • éves e-matrica: 235,00 euró.
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Változás a díjköteles utakban: hol kell szlovén autópálya-matrica 2026-ban?

Ha motorral, személyautóval vagy más, legfeljebb 3,5 tonnás járművel utazunk, a díjköteles szlovén autópályára vagy gyorsforgalmi útra már érvényes e-matricával kell felhajtani. A szlovén autópálya-kezelő (DARS) hálózatán alapvetően kötelező az e-matrica, de akadnak kivételek:

  • az A2-es autópálya osztrák határ és Hrušica közötti szakaszán nem kell e-matrica, mert ott a Karavankák-alagút díja fedezi az úthasználatot;
  • a H2 gyorsforgalmi úton, Maribornál, Pesnica és Tezno között szintén nincs e-matrica-kötelezettség;
  • 2026. január 1-jétől a tengerparti H5 és H6 gyorsforgalmi utakra sem kell e-matrica. Ez a Škofije határátkelőtől Srminen át Koperig, illetve Kopertől Žusternán keresztül az Izola melletti Jagodjáig tartó szakaszokat érinti.

Indulás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az útvonal érint-e fizetős szakaszt, különösen akkor, ha nem csak Szlovénián áthaladunk, hanem letérünk a főbb útvonalakról. Ha az úticél Horvátország, külön érdemes ellenőrizni a horvát autópályadíjakat is, mert a szlovén e-matrica csak a szlovén díjköteles utakra érvényes.

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Hol lehet megvenni a szlovén autópálya-matricát?

A szlovén autópálya-matrica vásárlás legbiztosabb módját a DARS hivatalos webáruháza jelenti. Itt közvetlenül a szlovén autópálya-kezelőtől lehet megvenni az e-matricát, így kisebb az esélye annak, hogy extra kezelési költségbe, felárba, félrevezető oldalba vagy nem hivatalos értékesítőbe futunk bele.

Nem csak a webshopban lehet vásárolni: e-matrica elérhető a DARS értékesítési és a DarsGo servis ügyfélszolgálati pontjain, valamint a meghatalmazott viszonteladóknál is. Az ellenőrzött és jóváhagyott értékesítők listáját a DARS az e-matrica tájékoztató oldalán teszi közzé; fizetés előtt érdemes ez alapján ellenőrizni, hogy valóban megbízható felületen vásárolunk.

Online vásárlásnál nincs szükség regisztrációra. A folyamat egyszerű: ki kell választani a jármű kategóriáját és az e-matrica típusát, majd meg kell adni az e-mail címet, az országjelzést, a rendszámot és az érvényesség kezdőnapját. Fizetés után a számla és a vásárlási bizonylat e-mailben érkezik.

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Erre figyelj a szlovén autópálya-matrica vásárlása során

A legtöbb hiba nem a fizetésnél, hanem az adatok megadásánál csúszik be. Érdemes még a véglegesítés előtt átnézni a rendszámot, az országjelzést, a járműkategóriát és az érvényesség kezdőnapját. Ha rossz rendszámra vagy rossz kategóriára vesszük meg az e-matricát, a DARS úgy tekintheti, mintha nem lenne érvényes jogosultság az autón.

Az e-matrica érvényességének kezdete vásárláskor kiválasztható, így előre is meg lehet venni a jogosultságot. A vásárlási bizonylatot érdemes az érvényességi idő végéig megőrizni, legalább e-mailben vagy telefonon.

Mi történik, ha nincs vagy nem jó az e-matrica?

A DARS tájékoztatása szerint érvényes e-matrica nélkül a díjköteles szlovén autópályák és gyorsforgalmi utak használata 300 eurós bírságot vonhat maga után. Bírságot kockáztat az is, aki rossz rendszámra vagy nem megfelelő járműkategóriára veszi meg az e-matricát. Az ellenőrzést kamerákkal, ellenőrzési pontokon és ellenőrző járművekkel is végezhetik, ezért nem csak helyszíni megállításkor derülhet ki a hiba.

Indulás előtt a rendszámot, a járműkategóriát és az érvényességi időt kell újra átnézni. Ha hibát találunk, az e-matrica érvényességének kezdete előtt a rendszám és a kezdő dátum még módosítható lehet, a matrica típusa és a díjkategória viszont nem változtatható meg. Online vásárlásnál a későbbi adatmódosításhoz DARS-fiókra van szükség, ezért célszerű már a vásárláskor regisztrálni.
Címlapkép: Getty Images
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