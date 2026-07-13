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Budapest, 2023. augusztus 8.Elektromos rolleresek és gyalogosok várnak a szabad jelzésre Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton egy gyalogátkelőhelynél.MTVA/Bizományosi: Róka László
Utazás

Teljesen átírják a KRESZ-t Magyarországon, az elektromos rollerek ügyében is nagy változás jöhet

Pénzcentrum
2026. július 13. 14:01

Öt közlekedési témában indít társadalmi egyeztetést a kormány, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása élvez prioritást. A tervekben emellett egy új KRESZ kidolgozása, a balesetek számának visszaszorítása, valamint a súlyos közlekedési szabálysértések szigorúbb büntetése is szerepel - derül ki az RTL Híradó riportjából.

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A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a hamarosan induló konzultáció során több nemzetközi szabályozási és szankcionálási modellt is megvizsgálnak, bár ezek pontos részletei egyelőre nem ismertek. A mikromobilitási eszközök szabályozása mellett a tárca aktívan dolgozik az új KRESZ megalkotásán, amelynek részeként felmerült az átlagsebesség-mérés bevezetése is a hazai autópályákon.

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A közlekedésbiztonság javítása a kabinet kiemelt céljai közé tartozik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országgyűlésben hangsúlyozta, hogy minden lehetséges lépést meg kell tenni a súlyos balesetek számának visszaszorítása érdekében, még akkor is, ha a kérdés megosztja a közvéleményt.

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Az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a közlekedéssel kapcsolatos hírek, viták és sokszor indulatokat kiváltó esetek.

A büntetési tételek szigorítását Magyar Péter miniszterelnök is támogatja. A Telex kiszúrta, hogy az áprilisban megválasztott kormányfő a Redditen megerősítette, hogy a jövőben jóval szigorúbb szankciókra számíthatnak azok, akik kábítószer hatása alatt vezetnek, vagy illegális utcai autóversenyeken vesznek részt.

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA 
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