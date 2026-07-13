Teljesen átírják a KRESZ-t Magyarországon, az elektromos rollerek ügyében is nagy változás jöhet

Öt közlekedési témában indít társadalmi egyeztetést a kormány, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása élvez prioritást. A tervekben emellett egy új KRESZ kidolgozása, a balesetek számának visszaszorítása, valamint a súlyos közlekedési szabálysértések szigorúbb büntetése is szerepel - derül ki az RTL Híradó riportjából.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a hamarosan induló konzultáció során több nemzetközi szabályozási és szankcionálási modellt is megvizsgálnak, bár ezek pontos részletei egyelőre nem ismertek. A mikromobilitási eszközök szabályozása mellett a tárca aktívan dolgozik az új KRESZ megalkotásán, amelynek részeként felmerült az átlagsebesség-mérés bevezetése is a hazai autópályákon.

A közlekedésbiztonság javítása a kabinet kiemelt céljai közé tartozik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országgyűlésben hangsúlyozta, hogy minden lehetséges lépést meg kell tenni a súlyos balesetek számának visszaszorítása érdekében, még akkor is, ha a kérdés megosztja a közvéleményt.

A büntetési tételek szigorítását Magyar Péter miniszterelnök is támogatja. A Telex kiszúrta, hogy az áprilisban megválasztott kormányfő a Redditen megerősítette, hogy a jövőben jóval szigorúbb szankciókra számíthatnak azok, akik kábítószer hatása alatt vezetnek, vagy illegális utcai autóversenyeken vesznek részt.

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA