Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz

Több jármű, köztük három kamion ütközött össze hétfőn kora délután az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében egy karambol során. A súlyos baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták, a rendőrség pedig eltereli a forgalmat.

A Kiskunfélegyháza és Kecskemét közötti szakaszon, a 93-as kilométerszelvénynél röviddel dél után történt ráfutásos balesetben a kamionok mellett személyautók is érintettek voltak.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre riasztott kecskeméti hivatásos tűzoltók egy beszorult embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik járműből.

Karambol után dugó vár az M5-ös autópályáról leterelt autósokra

A rendőrség a főváros felé tartó forgalmat már a 102-es kilométerszelvénynél letereli az autópályáról, így az arra közlekedőknek jelentős torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítaniuk.

Címlapfotó: Lakatos Péter, MTI/MTVA