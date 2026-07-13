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Herceghalom, 2023. március 11.Kiégett és sérült gépjármûvek az M1-es autópályán Herceghalomnál, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze, mindkét irányban lezárták az autópályát 2023. március 11-én. A balesetben érintett öt
Utazás

Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz

MTI
2026. július 13. 13:39

Több jármű, köztük három kamion ütközött össze hétfőn kora délután az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében egy karambol során. A súlyos baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták, a rendőrség pedig eltereli a forgalmat.

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A Kiskunfélegyháza és Kecskemét közötti szakaszon, a 93-as kilométerszelvénynél röviddel dél után történt ráfutásos balesetben a kamionok mellett személyautók is érintettek voltak.

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A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre riasztott kecskeméti hivatásos tűzoltók egy beszorult embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik járműből.

Karambol után dugó vár az M5-ös autópályáról leterelt autósokra

A rendőrség a főváros felé tartó forgalmat már a 102-es kilométerszelvénynél letereli az autópályáról, így az arra közlekedőknek jelentős torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítaniuk.

Címlapfotó: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
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