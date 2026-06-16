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Irány Románia, itt vannak a 2026-os matricaárak: román autópálya-matrica vásárlás
Ha Romániába indulsz autóval 2026-ban, a román autópálya-matrica árát is érdemes beleszámolni az útiköltségbe. Az elmúlt időszakban változtak az árak és az érvényességi idők, így ezúttal jobb, ha még a rutinos utazók sem megszokás alapján intézik a román útdíj fizetését. Cikkünkben összefoglaljuk, mennyibe kerül a román autópálya-matrica 2026-ban, hogyan intézhető a vásárlás online, és mire kell figyelni, hogy egy rosszul megadott rendszám vagy járműkategória ne okozzon bírságot.
Kell-e román autópálya-matrica 2026-ban?
Igen, ha autóval Romániába megyünk, 2026-ban is számolni kell a román úthasználati díjjal, motorral utazóknak viszont nem kell román útdíjmatricát venniük. A rovinieta néven kapható matricát magyarul többnyire román autópálya-matricaként emlegetjük, ám ez félrevezető lehet: nem csak autópályára kell, hanem sok főúton és országos úton is szükség van rá.
A gyakorlatban ezért nem érdemes abból kiindulni, hogy csak autópályás utazásnál kell fizetni. Ha Románián belül országos főutakat is használunk, a rovinieta ugyanúgy szükséges lehet, mintha autópályára hajtanánk.
Változások a román útdíjaknál
A tavalyi útdíjakhoz képest két dologra különösen figyelni kell: emelkedtek a díjak, illetve új érvényességi idejű matricatípusok jelentek meg. Az 1 napos, a 30 napos és a 12 hónapos matrica továbbra is elérhető. A 7 napos opció helyett viszont már 10 naposat, a 90 napos helyett pedig 60 naposat lehet venni.
Román autópályadíjak 2026-ban: személyautós árak
A román díjrendszerben a járműveket kategóriákba sorolják: számít többek között a jármű típusa, megengedett össztömege, tengelyszáma, illetve buszoknál az ülőhelyek száma is. A személyautóra vonatkozó A kategória / autoturism 2026-ban érvényes díjai:
- 1 napos matrica: 3,5 euró
- 10 napos matrica: 6 euró
- 30 napos matrica: 9,5 euró
- 60 napos matrica: 15 euró
- 12 hónapos matrica: 50 euró
A hivatalos árak euróban vannak megadva. Bár egyes viszonteladói oldalakon lejben megadott összegekkel is találkozhatunk, ezek a lej árfolyama és a kerekítés miatt változhatnak.
Román autópálya-matrica vásárlása online
A román autópálya-matrica online is megvehető, erre érdemes a magyar nyelven is elérhető, hivatalos értékesítő honlapot használni. A vásárlás után nem kell matricát ragasztani a szélvédőre, a jogosultság elektronikusan kapcsolódik a megadott rendszámhoz.
A matrica a vásárláskor megadott rendszámhoz kapcsolódik, ezért egyetlen elütött karakter is gondot okozhat. Mielőtt a fizetéssel véglegesítenénk a rendelést, az alábbi adatokat mindenképp ellenőrizzük:
- rendszám,
- országkód,
- járműkategória,
- érvényesség kezdőnapja,
- e-mail-cím.
Fizetés után nézzük meg, hogy megérkezett-e az e-mailes visszaigazolás, és őrizzük meg a vásárlási bizonylatot is.
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Extra díjfizetős hidak Romániában
Bár a román útdíjmatrica nem csak az autópályák, hanem más díjköteles országos utak használatára is jogosít, nem vált ki minden fizetnivalót. Egyes hidaknál és átkelőknél külön díjat kérnek, ilyen például:
- a Ruse–Giurgiu Duna-híd,
- a Vidin–Calafat híd, vagyis a második Duna-híd,
- a Cernavodă–Fetești híd,
- a Giurgeni–Vadu Oii híd.
Ezeknél az átkelésért a matrica mellett külön is fizetni kell. Ha Bulgária felé megyünk, vagy az útvonalunk dunai átkelőt érint, indulás előtt érdemes külön ellenőrizni, kell-e hídpénzt fizetni.
Kamerás ellenőrzés a román utakon
A román autópálya-matricát nem csak közúti ellenőrzésnél kérik számon. A rendszámokat kamerás rendszerrel is ellenőrzik, ezért a matrica hiánya vagy egy rosszul megadott adat akár észrevétlenül is bírsághoz vezethet.
A biztonság kedvéért a visszaigazolást és a vásárlási bizonylatot is érdemes megőrizni. Ha vita van a rendszám, az érvényességi idő vagy a vásárlás időpontja miatt, ezekkel lehet igazolni, hogy mikor és milyen adatokkal vettük meg a jogosultságot.
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