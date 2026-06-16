Irány Románia, itt vannak a 2026-os matricaárak: román autópálya-matrica vásárlás

Ha Romániába indulsz autóval 2026-ban, a román autópálya-matrica árát is érdemes beleszámolni az útiköltségbe. Az elmúlt időszakban változtak az árak és az érvényességi idők, így ezúttal jobb, ha még a rutinos utazók sem megszokás alapján intézik a román útdíj fizetését. Cikkünkben összefoglaljuk, mennyibe kerül a román autópálya-matrica 2026-ban, hogyan intézhető a vásárlás online, és mire kell figyelni, hogy egy rosszul megadott rendszám vagy járműkategória ne okozzon bírságot.

Kell-e román autópálya-matrica 2026-ban?

Igen, ha autóval Romániába megyünk, 2026-ban is számolni kell a román úthasználati díjjal, motorral utazóknak viszont nem kell román útdíjmatricát venniük. A rovinieta néven kapható matricát magyarul többnyire román autópálya-matricaként emlegetjük, ám ez félrevezető lehet: nem csak autópályára kell, hanem sok főúton és országos úton is szükség van rá.

A gyakorlatban ezért nem érdemes abból kiindulni, hogy csak autópályás utazásnál kell fizetni. Ha Románián belül országos főutakat is használunk, a rovinieta ugyanúgy szükséges lehet, mintha autópályára hajtanánk.

Változások a román útdíjaknál

A tavalyi útdíjakhoz képest két dologra különösen figyelni kell: emelkedtek a díjak, illetve új érvényességi idejű matricatípusok jelentek meg. Az 1 napos, a 30 napos és a 12 hónapos matrica továbbra is elérhető. A 7 napos opció helyett viszont már 10 naposat, a 90 napos helyett pedig 60 naposat lehet venni.

Román autópályadíjak 2026-ban: személyautós árak

A román díjrendszerben a járműveket kategóriákba sorolják: számít többek között a jármű típusa, megengedett össztömege, tengelyszáma, illetve buszoknál az ülőhelyek száma is. A személyautóra vonatkozó A kategória / autoturism 2026-ban érvényes díjai:

1 napos matrica: 3,5 euró

10 napos matrica: 6 euró

30 napos matrica: 9,5 euró

60 napos matrica: 15 euró

12 hónapos matrica: 50 euró

A hivatalos árak euróban vannak megadva. Bár egyes viszonteladói oldalakon lejben megadott összegekkel is találkozhatunk, ezek a lej árfolyama és a kerekítés miatt változhatnak.

Román autópálya-matrica vásárlása online

A román autópálya-matrica online is megvehető, erre érdemes a magyar nyelven is elérhető, hivatalos értékesítő honlapot használni. A vásárlás után nem kell matricát ragasztani a szélvédőre, a jogosultság elektronikusan kapcsolódik a megadott rendszámhoz.

A matrica a vásárláskor megadott rendszámhoz kapcsolódik, ezért egyetlen elütött karakter is gondot okozhat. Mielőtt a fizetéssel véglegesítenénk a rendelést, az alábbi adatokat mindenképp ellenőrizzük:

rendszám,

országkód,

járműkategória,

érvényesség kezdőnapja,

e-mail-cím.

Fizetés után nézzük meg, hogy megérkezett-e az e-mailes visszaigazolás, és őrizzük meg a vásárlási bizonylatot is.

Extra díjfizetős hidak Romániában

Bár a román útdíjmatrica nem csak az autópályák, hanem más díjköteles országos utak használatára is jogosít, nem vált ki minden fizetnivalót. Egyes hidaknál és átkelőknél külön díjat kérnek, ilyen például:

a Ruse–Giurgiu Duna-híd,

a Vidin–Calafat híd, vagyis a második Duna-híd,

a Cernavodă–Fetești híd,

a Giurgeni–Vadu Oii híd.

Ezeknél az átkelésért a matrica mellett külön is fizetni kell. Ha Bulgária felé megyünk, vagy az útvonalunk dunai átkelőt érint, indulás előtt érdemes külön ellenőrizni, kell-e hídpénzt fizetni.

Kamerás ellenőrzés a román utakon

A román autópálya-matricát nem csak közúti ellenőrzésnél kérik számon. A rendszámokat kamerás rendszerrel is ellenőrzik, ezért a matrica hiánya vagy egy rosszul megadott adat akár észrevétlenül is bírsághoz vezethet.

A biztonság kedvéért a visszaigazolást és a vásárlási bizonylatot is érdemes megőrizni. Ha vita van a rendszám, az érvényességi idő vagy a vásárlás időpontja miatt, ezekkel lehet igazolni, hogy mikor és milyen adatokkal vettük meg a jogosultságot.

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