Ősi ellenségeskedés lángol fel a vébé elődöntőjében: nagyon készül a rendőrség, borítékolható a botrány?

A szurkolókat csak részlegesen szeparálják el, a rendőrség azonban komolyan készül, hogy ne legyen semmi komoly zűr a két ősellenség között - közölte a Mirror.

Az atlantai rendőrség fokozott készültséggel várja a szerdai Anglia–Argentína világbajnoki elődöntőt. A biztonsági aggodalmakat elsősorban az okozza, hogy a szurkolótáborok elkülönítése ezúttal csak részleges lesz.

A két nemzet közötti feszültség régre nyúlik vissza mind a pályán, mind azon kívül. Elég csak Diego Maradona hírhedt, "Isten keze" néven elhíresült góljára gondolni az 1986-os világbajnokságról, vagy a Falkland-szigeteki háborúra. Ráadásul a két válogatott több mint két évtizede nem csapott össze egymással - vébén utoljára 2002-ben találkoztak, akkor a csoportkörben 1-0-ra nyertek David Beckham góljával.

A biztonsági kockázatot növeli a jegyértékesítés rendszere is. Miközben a nemzeti szövetségeken keresztül vásárolt belépők elkülönített szektorokba szólnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által közvetlenül értékesített jegyekkel a rivális szurkolók akár egymás mellé is kerülhetnek. A hatóságok nagyjából fele-fele arányú megoszlást várnak a lelátókon, mivel mindkét válogatottat népes szurkolótábor kíséri a tornán.

Az angol drukkerek eddig példásan viselkedtek: a szombati mérkőzésen, ahol Anglia hosszabbítás után 2–1-re győzte le Norvégiát, mindössze négy előállítás történt. Ezzel a Thomas Tuchel vezette együttes 1990 óta mindössze a második alkalommal jutott be a világbajnoki elődöntőbe.

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Az atlantai rendőrség közleménye szerint megerősítették a biztonsági jelenlétet a városban. A rendezvényhelyszínek, a szórakozónegyedek és a forgalmas csomópontok környékére további rendőri egységeket vezényeltek ki a rendbontások és a bűncselekmények megelőzése érdekében.

A sorozatban második világbajnoki címére hajtó argentin válogatottat várhatóan szintén több ezer szurkoló támogatja majd a helyszínen. Rodrigo De Paul, az argentinok középpályása elismerte a két nemzet közötti rivalizálás súlyát, de hangsúlyozta, hogy a Falkland-szigetek kérdését "más fórumokon kell megvitatni", a pályán pedig kizárólag a labdarúgásnak kell főszerepet kapnia.