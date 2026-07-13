2026. július 13. hétfő Jenő
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Ősi ellenségeskedés lángol fel a vébé elődöntőjében: nagyon készül a rendőrség, borítékolható a botrány?

Pénzcentrum
2026. július 13. 18:44

A szurkolókat csak részlegesen szeparálják el, a rendőrség azonban komolyan készül, hogy ne legyen semmi komoly zűr a két ősellenség között - közölte a Mirror.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az atlantai rendőrség fokozott készültséggel várja a szerdai Anglia–Argentína világbajnoki elődöntőt. A biztonsági aggodalmakat elsősorban az okozza, hogy a szurkolótáborok elkülönítése ezúttal csak részleges lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A két nemzet közötti feszültség régre nyúlik vissza mind a pályán, mind azon kívül. Elég csak Diego Maradona hírhedt, "Isten keze" néven elhíresült góljára gondolni az 1986-os világbajnokságról, vagy a Falkland-szigeteki háborúra. Ráadásul a két válogatott több mint két évtizede nem csapott össze egymással - vébén utoljára 2002-ben találkoztak, akkor a csoportkörben 1-0-ra nyertek David Beckham góljával. 

FIFA Világbajnokság
Anglia
Argentína
2026. július 15. szerda 21:00
|
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Adatlap létrehozva: 2026.07.13.

A biztonsági kockázatot növeli a jegyértékesítés rendszere is. Miközben a nemzeti szövetségeken keresztül vásárolt belépők elkülönített szektorokba szólnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által közvetlenül értékesített jegyekkel a rivális szurkolók akár egymás mellé is kerülhetnek. A hatóságok nagyjából fele-fele arányú megoszlást várnak a lelátókon, mivel mindkét válogatottat népes szurkolótábor kíséri a tornán.

Az angol drukkerek eddig példásan viselkedtek: a szombati mérkőzésen, ahol Anglia hosszabbítás után 2–1-re győzte le Norvégiát, mindössze négy előállítás történt. Ezzel a Thomas Tuchel vezette együttes 1990 óta mindössze a második alkalommal jutott be a világbajnoki elődöntőbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az atlantai rendőrség közleménye szerint megerősítették a biztonsági jelenlétet a városban. A rendezvényhelyszínek, a szórakozónegyedek és a forgalmas csomópontok környékére további rendőri egységeket vezényeltek ki a rendbontások és a bűncselekmények megelőzése érdekében.

A sorozatban második világbajnoki címére hajtó argentin válogatottat várhatóan szintén több ezer szurkoló támogatja majd a helyszínen. Rodrigo De Paul, az argentinok középpályása elismerte a két nemzet közötti rivalizálás súlyát, de hangsúlyozta, hogy a Falkland-szigetek kérdését "más fórumokon kell megvitatni", a pályán pedig kizárólag a labdarúgásnak kell főszerepet kapnia.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #foci #sport #anglia #argentína #FIFA #vb 2026 #szurkolók #angol válogatott #2026 #foci vb

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
16 perce
A focinak ez a lényege, hogy a sok részeg vadbarom tör-zúz és rommá veri egymást a lelátókon, ami a pályán történik közben az csak a hátteret adja mindehhez, vastagon túlfizetett statisztákkal.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:58
18:44
18:32
18:25
18:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 13.
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2026. július 13.
Történelmi döntést hozott a Parlament: megszűnhet Sulyok Tamás és Polt Péter mandátuma
2026. július 13.
Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
1 hete
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
2 napja
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
4
1 hete
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
5
1 hete
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 18:58
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 18:25
Történelmi döntést hozott a Parlament: megszűnhet Sulyok Tamás és Polt Péter mandátuma
Agrárszektor  |  2026. július 13. 18:31
Kemény ellenőrzésbe kezdenek a hatóságok: vigyázz, nálad is megjelenhetnek