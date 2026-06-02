Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer
Június 1-jétől új kompenzációs rendszer léphet életbe az olasz autópályákon: az építkezések miatti jelentős torlódásokban rekedt autósok részleges vagy akár teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek. A szabályozás célja, hogy enyhítse azok terheit, akik a felújítások miatt a megszokottnál jóval hosszabb menetidőkkel kénytelenek számolni, és akár órákat is veszítenek az utakon. Az új rendszer részletei alapján a visszatérítés mértéke a késés hosszától és a megtett távolságtól függ, bizonyos esetekben az útdíj akár 75 százaléka is visszajárhat.
Június 1-jétől jelentős változás léphet életbe az olasz autópályákon: a jövőben azok az autósok, akik építkezések miatti torlódásokban jelentős késést szenvednek, akár részleges vagy teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek - írja az ADAC. Az új rendszer célja, hogy kompenzálja azokat az utasokat, akik a munkálatok miatt a szokásosnál lényegesen hosszabb menetidővel kénytelenek számolni.
A római közlekedési hatóság szabályozása szerint a visszatérítés mértéke a késés nagyságától és a megtett távolságtól függ. Egy példaszámítás alapján egy 90 kilométeres szakaszon, 40 perces késés esetén akár az útdíj 75 százaléka is visszajárhat.
A kompenzáció első körben azokat az útszakaszokat érinti, amelyeket egyetlen autópálya-üzemeltető kezel. 2026. december 1-jétől azonban már több szolgáltató által üzemeltetett szakaszokon is elérhető lesz a visszatérítés.
Nem jár azonban kártérítés minden esetben: a szabályozás kizárja azokat a helyzeteket, amikor rendkívüli vagy sürgősségi útépítések zajlanak, illetve balesetek, demonstrációk vagy időjárási körülmények okozzák a fennakadást.
A visszatérítési igényt egy erre a célra fejlesztett applikáción vagy online felületen lehet benyújtani, a befizetést igazoló dokumentum feltöltésével. A rendszer a magán- és üzleti felhasználók számára is nyitott, beleértve a külföldi turistákat is.
Ugyanakkor a hozzáféréshez szigorú feltételek kapcsolódnak. A regisztrációhoz például olasz adóazonosító szám (Codice Fiscale) vagy áfaazonosító szükséges, amelyet külföldiek is igényelhetnek, többek között olasz konzuli hivatalokon keresztül. Emellett bizonyos szolgáltatások - például a rendszám alapú visszatérítés - kizárólag olasz rendszámú járművek számára érhetők el.
Az olasz útdíjrendszer egyébként is jelentős átalakítás előtt áll. Az ország Európa egyik legdrágább és legösszetettebb autópálya-hálózatával rendelkezik, ahol a díjak jelenleg főként a megtett távolság alapján alakulnak, de az árképzés sokszor nehezen átlátható.
A közlekedési szabályozó hatóság egy átfogó reformon dolgozik, amely egységesebb, átláthatóbb díjszámítást vezetne be, szorosabban összekapcsolva a díjakat az autópálya-üzemeltetők tényleges beruházásaival. A cél a rendszer átláthatóságának növelése és az indokolatlan áremelések visszaszorítása.
A tervek szerint hosszabb távon akár csökkenhetnek is az útdíjak, de az első kézzelfogható eredményekre 2027-2028 előtt nem lehet számítani.
A reformcsomag része egy dinamikus díjrendszer bevezetése is, amely a jövőben a napszaktól, a forgalom nagyságától és a jármű környezetvédelmi besorolásától függően változtatná az árakat. A csúcsidőszakokban drágább, míg alacsony forgalom mellett vagy alacsony emissziós járművek esetében kedvezőbb díjakra lehetne számítani.
A hatóságok szerint az új rendszer célja a forgalmi torlódások csökkentése, a fenntarthatóbb közlekedés ösztönzése, valamint az autósok jobb tájékoztatása. Ennek részeként a jövőben valós idejű információk is elérhetők lesznek a forgalmi helyzetről, a pihenőhelyekről, a töltőállomásokról, valamint az útdíjak számításának módjáról.
Magyarországon is kedvezmény jár a felújítás miatt
Magyarországon az M1-es autópálya több évig tartó, kapacitásbővítéssel és felújítással járó átépítése miatt a egy kedvezményes kompenzációs matricacsomagot vezettek be az érintett térségekben élők számára. A konstrukció lényege, hogy a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élő autósok az éves autópálya-használati jogosultságot jelentősen csökkentett áron vásárolhatják meg, mivel mindennapjaikban az M1-en zajló munkálatok miatt tartós torlódásokkal és hosszabb menetidőkkel kell számolniuk.
A kedvezményes matrica gyakorlatilag egy regionális csomag, amely az adott négy vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes, és az éves díja 15 ezer forint a személyautók esetében.
Az igénybevétel feltétele, hogy a jogosultak a felsorolt vármegyék valamelyikében rendelkezzenek lakóhellyel, és az ottani közlekedési igények alapján használják az autópályákat. A kedvezmény tehát nem általános országos akció, hanem kifejezetten az M1 felújításával leginkább érintett térségek lakosságának szóló kompenzációs eszköz, amely az átmeneti forgalmi nehézségek anyagi terhét hivatott enyhíteni.
