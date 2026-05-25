Lángba borult egy mozdony Kelenföldön: azonnal lezárták az állomást, megbénult a vasúti forgalom

Kigyulladt egy villanymozdony hétfő délután a kelenföldi vasútállomáson, ezért a hatóságok teljesen lezárták az állomást. A tűz miatt több vasútvonalon leállt vagy jelentősen akadozott a közlekedés, az utasok pótlóbuszokra és hosszabb várakozásra számíthattak.

Tűz ütött ki egy villanymozdonyban hétfő délután a kelenföldi vasútállomáson, emiatt a hatóságok teljesen lezárták az állomás területét. A történtekről Vitézy Dávid közlekedési miniszter számolt be közösségi oldalán.

A miniszter közlése szerint a kigyulladt, 27 éves mozdonyt még az előző, Lázár János vezette minisztérium bérelte. A jármű először erősen füstölni kezdett, a helyszínen poroltókkal próbálták megfékezni a tüzet, azonban ez nem vezetett eredményre. A katasztrófavédelem végül por-hab konténert is a helyszínre riasztott az oltáshoz.

Személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a vasúti közlekedésben jelentős fennakadások alakultak ki. A győri fővonalon rövid idő után újraindult a forgalom, a balatoni és pécsi vonalon azonban az oltás idejére elrendelt áramtalanítás miatt továbbra is korlátozások voltak érvényben. Több szerelvény ideiglenesen más állomásokon fordult vissza.

Vitézy Dávid arra kérte a MÁV vezetését, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. A miniszter emellett ismét bírálta az előző kormány vasútpolitikáját, szerinte az elmaradt mozdonybeszerzések következményei most különösen látványosan jelentkeznek.

