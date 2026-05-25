2026. május 25. hétfő Orbán
26 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2024. november 2: Kelenföldi vasúti csomópont Budapest nagy elővárosi közlekedési csomópontjának kiterjedt betonkomplexuma.
Utazás

Lángba borult egy mozdony Kelenföldön: azonnal lezárták az állomást, megbénult a vasúti forgalom

Pénzcentrum
2026. május 25. 17:36

Kigyulladt egy villanymozdony hétfő délután a kelenföldi vasútállomáson, ezért a hatóságok teljesen lezárták az állomást. A tűz miatt több vasútvonalon leállt vagy jelentősen akadozott a közlekedés, az utasok pótlóbuszokra és hosszabb várakozásra számíthattak.

Tűz ütött ki egy villanymozdonyban hétfő délután a kelenföldi vasútállomáson, emiatt a hatóságok teljesen lezárták az állomás területét. A történtekről Vitézy Dávid közlekedési miniszter számolt be közösségi oldalán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter közlése szerint a kigyulladt, 27 éves mozdonyt még az előző, Lázár János vezette minisztérium bérelte. A jármű először erősen füstölni kezdett, a helyszínen poroltókkal próbálták megfékezni a tüzet, azonban ez nem vezetett eredményre. A katasztrófavédelem végül por-hab konténert is a helyszínre riasztott az oltáshoz.

Személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a vasúti közlekedésben jelentős fennakadások alakultak ki. A győri fővonalon rövid idő után újraindult a forgalom, a balatoni és pécsi vonalon azonban az oltás idejére elrendelt áramtalanítás miatt továbbra is korlátozások voltak érvényben. Több szerelvény ideiglenesen más állomásokon fordult vissza.

Vitézy Dávid arra kérte a MÁV vezetését, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. A miniszter emellett ismét bírálta az előző kormány vasútpolitikáját, szerinte az elmaradt mozdonybeszerzések következményei most különösen látványosan jelentkeznek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #baleset #Budapest #vasút #tűz #kelenföld #pótlóbusz #vonatközlekedés #utasok #vonatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:00
17:36
16:59
16:44
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 25. hétfő
Orbán
22. hét
Május 25.
Az európai nemzeti parkok napja
Május 25.
Törülközőnap
Május 25.
Afrika napja
Május 25.
Az eltűnt gyermekek világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
1 hete
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
3
5 napja
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
4
6 napja
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban
5
2 hete
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 18:00
Kvíz: Képben vagy a borászati, szőlészeti kifejezésekkel? Lássuk, hányat ismersz a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 16:03
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
Agrárszektor  |  2026. május 25. 17:27
Jön a lehűlés, megvan, meddig tart még a korai nyár: erre nem árt felkészülni