A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.
Lángba borult egy mozdony Kelenföldön: azonnal lezárták az állomást, megbénult a vasúti forgalom
Kigyulladt egy villanymozdony hétfő délután a kelenföldi vasútállomáson, ezért a hatóságok teljesen lezárták az állomást. A tűz miatt több vasútvonalon leállt vagy jelentősen akadozott a közlekedés, az utasok pótlóbuszokra és hosszabb várakozásra számíthattak.
Tűz ütött ki egy villanymozdonyban hétfő délután a kelenföldi vasútállomáson, emiatt a hatóságok teljesen lezárták az állomás területét. A történtekről Vitézy Dávid közlekedési miniszter számolt be közösségi oldalán.
A miniszter közlése szerint a kigyulladt, 27 éves mozdonyt még az előző, Lázár János vezette minisztérium bérelte. A jármű először erősen füstölni kezdett, a helyszínen poroltókkal próbálták megfékezni a tüzet, azonban ez nem vezetett eredményre. A katasztrófavédelem végül por-hab konténert is a helyszínre riasztott az oltáshoz.
Személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a vasúti közlekedésben jelentős fennakadások alakultak ki. A győri fővonalon rövid idő után újraindult a forgalom, a balatoni és pécsi vonalon azonban az oltás idejére elrendelt áramtalanítás miatt továbbra is korlátozások voltak érvényben. Több szerelvény ideiglenesen más állomásokon fordult vissza.
Vitézy Dávid arra kérte a MÁV vezetését, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. A miniszter emellett ismét bírálta az előző kormány vasútpolitikáját, szerinte az elmaradt mozdonybeszerzések következményei most különösen látványosan jelentkeznek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
A Pénzcentrum 2026. május 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már májusban feltűntek az éjszakai világító felhők, pedig általában csak júniusban jelennek meg.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Már most drámai a helyzet a Velencei-tónál, és szakértők szerint az idei év új negatív rekordot hozhat.
A Pénzcentrum 2026. május 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de ez nem jelent valódi árcsökkenést.
A Pénzcentrum évek óta gyűjti a strandárakat, és bár még nem minden település tette közzé a 2026-os díjakat, a már elérhető adatok alapján idén is...
A Pénzcentrum 2026. május 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eleged van a száguldozó autókból? Így kérhetsz fekvőrendőrt vagy traffipaxot a házad elé a saját utcádban
Mosolygó traffipax, zenélő út, okoszebra, sebességlottó. Ezerféle kreatív megoldással lassítják az autósokat. Neked melyik a kedvenced, vagy épp melyiket utálod a legjobban?
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
Egyre több magyar utazó radarjára kerül fel, mert ez a térség továbbra is az egyik legkedvezőbb árú vízparti úti cél a balkánon.
Vadiúj traffipaxok vadásznak mostantól a szabálytalan sofőrökre: jobb résen lenni, ennek könnyen fájdalmas csekk lehet a vége
Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról számolt be, hogy a halálos balesetek száma 40 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
A Pénzcentrum 2026. május 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken és szombaton is sok napsütésre van kilátás.
Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás.
Tömegével rohanják meg a magyarok ezt a balkáni országot: idén ez lett a pünkösdi hosszú hétvége legnagyobb slágere
Európán belül olcsóbb lett a repülés, a nyári foglalásokkal már nem érdemes tovább várni.
Leesik az állad, hová bújnak el a világ elől a szupergazdagok: napi 54 milliót is kifizetnek a teljes csendért
A globális turizmusban a luxusszegmens soha nem látott ütemben erősödik.
A szállodapiac koncentrációja, az Airbnb szabályozatlansága és az erős forint egyszerre feszíti a hazai turizmust.
Szerdán hatályba léptek az Európai Unió új szabályai, amelyek szigorítják a rövid távú szálláskiadást.
Május közepére kritikus szintre, mindössze 66 centiméterre süllyedt a Velencei-tó vízszintje.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.