Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

A testmagasság elsőre talán egyszerű biológiai adottságnak tűnik, azonban rengeteget elárul egy társadalomról. A genetika mellett ugyanis a táplálkozás, az egészségügyi ellátás és az életkörülmények is jelentősen befolyásolják, hogy egy adott ország lakói átlagosan milyen magasak. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a különleges európai térképet mutatjuk be számokban.

Vajon hol élnek a legmagasabb és a legalacsonyabb emberek Európában? A CHART by Pénzcentrum adatai alapján már első ránézésre is látványos mintázat rajzolódik ki. A nők esetében Európán belül közel tíz centiméteres különbségek figyelhetők meg az országok között. A lista élén Hollandia áll: itt a nők átlagos testmagassága meghaladja a 170 centimétert. Közvetlenül mögötte Montenegró és Dánia következik, szintén rendkívül magas értékekkel. És a másik véglet? Nos, ezt Ciprus, Észak-Macedónia és Portugália jelentik, ahol a nők átlagos magassága jellemzően 160-162 centiméter körül alakul. A térkép alapján jól látható, hogy Észak- és Nyugat-Európában általában magasabbak az emberek, míg Dél-Európában alacsonyabb átlagokat találunk. Kelet-Európa pedig valahol a kettő között helyezkedik el.

És hol áll Magyarország? A magyar nők átlagos testmagassága körülbelül 162,5 centiméter, ami nagyjából a kontinens középmezőnyébe sorolja hazánkat. A férfiaknál szinte ugyanez a földrajzi minta ismétlődik meg, csak magasabb számokkal. Hollandia itt is az élen áll, közel 184 centiméteres átlagmagassággal. A dobogón Montenegró és Észtország is szerepel, míg a legalacsonyabb férfiak Cipruson, Albániában és Bulgáriában élnek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján Magyarország ebben az összehasonlításban is a középmezőny része: egy átlagos magyar férfi körülbelül 176,6 centiméter magas. És ez jól illeszkedik a közép-európai átlaghoz.

A kutatások szerint a testmagasság alakulásában azonban nem kizárólag az öröklődés játszik szerepet. A gyermekkori táplálkozás minősége, az egészségügyi ellátás színvonala és az általános életkörülmények is erősen befolyásolják a fejlődést. Éppen ezért a magasság bizonyos értelemben egy társadalom jólétének egyik jelzőszáma is lehet.

