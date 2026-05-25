2026. május 25. hétfő Orbán
22 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az irodai folyosón táncoló boldog munkavállaló kapott előléptetés ünnepli a sikert magasabb fizetés kap pénzügyi bónusz, jelölt posztra felvették, a munkavállaló úgy érzi, izgatott munka végeztem, a pénteki koncepciója
Egészség

Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

Jeki Gabriella
2026. május 25. 19:07

A testmagasság elsőre talán egyszerű biológiai adottságnak tűnik, azonban rengeteget elárul egy társadalomról. A genetika mellett ugyanis a táplálkozás, az egészségügyi ellátás és az életkörülmények is jelentősen befolyásolják, hogy egy adott ország lakói átlagosan milyen magasak. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a különleges európai térképet mutatjuk be számokban.

Vajon hol élnek a legmagasabb és a legalacsonyabb emberek Európában? A CHART by Pénzcentrum adatai alapján már első ránézésre is látványos mintázat rajzolódik ki. A nők esetében Európán belül közel tíz centiméteres különbségek figyelhetők meg az országok között. A lista élén Hollandia áll: itt a nők átlagos testmagassága meghaladja a 170 centimétert. Közvetlenül mögötte Montenegró és Dánia következik, szintén rendkívül magas értékekkel. És a másik véglet? Nos, ezt Ciprus, Észak-Macedónia és Portugália jelentik, ahol a nők átlagos magassága jellemzően 160-162 centiméter körül alakul. A térkép alapján jól látható, hogy Észak- és Nyugat-Európában általában magasabbak az emberek, míg Dél-Európában alacsonyabb átlagokat találunk. Kelet-Európa pedig valahol a kettő között helyezkedik el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

VIDEÓ

És hol áll Magyarország? A magyar nők átlagos testmagassága körülbelül 162,5 centiméter, ami nagyjából a kontinens középmezőnyébe sorolja hazánkat. A férfiaknál szinte ugyanez a földrajzi minta ismétlődik meg, csak magasabb számokkal. Hollandia itt is az élen áll, közel 184 centiméteres átlagmagassággal. A dobogón Montenegró és Észtország is szerepel, míg a legalacsonyabb férfiak Cipruson, Albániában és Bulgáriában élnek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján Magyarország ebben az összehasonlításban is a középmezőny része: egy átlagos magyar férfi körülbelül 176,6 centiméter magas. És ez jól illeszkedik a közép-európai átlaghoz.

A kutatások szerint a testmagasság alakulásában azonban nem kizárólag az öröklődés játszik szerepet. A gyermekkori táplálkozás minősége, az egészségügyi ellátás színvonala és az általános életkörülmények is erősen befolyásolják a fejlődést. Éppen ezért a magasság bizonyos értelemben egy társadalom jólétének egyik jelzőszáma is lehet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

CHART by Pénzcentrum: ritkán hallott számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #európa #kutatás #statisztika #táplálkozás #társadalom #youtube #testmagasság #magas #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:07
18:44
18:00
17:36
16:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 25. hétfő
Orbán
22. hét
Május 25.
Az európai nemzeti parkok napja
Május 25.
Törülközőnap
Május 25.
Afrika napja
Május 25.
Az eltűnt gyermekek világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
4 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
1 hónapja
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
3 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
5
1 hónapja
Ismert gyógyszert vontak ki a forgalomból Magyarországon: kártalanítást kaphat rengeteg beteg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 18:00
Kvíz: Képben vagy a borászati, szőlészeti kifejezésekkel? Lássuk, hányat ismersz a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 16:03
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
Agrárszektor  |  2026. május 25. 19:01
Óriási csavar jön az időjárásban: érkezik az eső, itt a friss előrejelzés