Vége a mesének: tizennégy év után zuhant a mélybe a West Ham, tömegesen menekülhetnek a játékosok
Vasárnap véglegessé vált, hogy a londoni klub a következő idényt a másodosztályban kezdi meg. A kiesés súlyos anyagi és sportszakmai következményekkel jár a három éve még európai kupasikert ünneplő egyesület számára - írta a The Independent.
Mint mi is beszámoltunk róla, tegnap véglegesen eldőlt, hogy a nagy múltú kelet-londoni csapat, a West Ham United ősszel az angol másodosztályban folytatja, miután kiesett a Premier League-ből. A West Ham kiesésének pénzügyi hatása óriási: a klub több mint 60 millió fontos bevételkiesésre számíthat, amit az úgynevezett ejtőernyős kifizetések csak részben tudnak enyhíteni.
A csapat jelenlegi bérkerete a másodosztályú bajnokság, a Championship átlagának a négyszerese, ezért drasztikus fizetéscsökkentésre lesz szükség. A helyzetet tovább bonyolítja a 68 ezer férőhelyes London Stadion bérleti szerződése, melynek értelmében az élvonalbeli búcsú akár 2,5 millió fontos többletterhet is róhat a londoni adófizetőkre. Erről korábban itt írtunk:
A szurkolók körében amúgy is népszerűtlen arénát a másodosztályban még nehezebb lesz megtölteni. A létesítményt sokan csak egy "lélektelen tálnak" nevezik a csapat egykori otthonához, az Upton Parkhoz képest.
A másodosztályba kerülés a játékoskeret jelentős átalakítását vonja maga után, például a csapatkapitány, Jarrod Bowen távozása szinte biztosra vehető. A bérköltségek lefaragása érdekében rajta kívül más, élvonalbeli klubok érdeklődésére is számot tartó futballisták eladása is napirenden van. Közéjük tartozik többek között Mateus Fernandes, Crysencio Summerville és El Hadji Malick Diouf is.
Kérdéses Nuno Espírito Santo vezetőedző jövője is, aki a 19. helyen átvett csapattal sem tudta elkerülni a kiesést. A sajtóban lehetséges utódként már felmerült Scott Parker neve: ő korábban a West Ham játékosa volt, ráadásul komoly tapasztalattal rendelkezik a Championshipből való feljutás kiharcolásában.
