A kötelező biztosítás ellenére tömegesen közlekednek fedezet nélkül robogók és elektromos rollerek Magyarországon.
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól
Új, intelligens forgalomirányító rendszer segíti az M1-es autópályán közlekedőket. A digitális kijelzőkből és radarokból álló hálózat valós idejű adatokkal dolgozik. Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.
Az MKIF Zrt. által kiépített hálózat húsz változtatható jelzésképű táblából és nyolc radarérzékelőből áll. Ezeket a berendezéseket a legkritikusabb pontokon, például a csomópontok, a sávelhúzások és a terelések előtt helyezték el. A fejlesztés jelenleg elsősorban a Budapest felé tartóknak jelent komoly gyakorlati segítséget. A táblák ugyanis egyértelművé teszik, hogy az átterelt pályát vagy a munkaterület melletti sávokat érdemesebb-e választani.
A rendszer működésének alapját a folyamatos, sávonkénti mérés adja. A radarok megállás nélkül figyelik a járművek sebességét és a forgalom sűrűségét. Torlódásveszély esetén egy nagyjából háromszáz variációt kezelő vezérlőszoftver értékeli a beérkező információkat.
Ezután automatikusan megjeleníti a táblákon a helyzetnek leginkább megfelelő jelzést. A téves riasztások elkerülése érdekében a rendszer nemcsak a pillanatnyi állapotot veszi alapul. A megelőző időszakok forgalmi trendjeit is figyelembe veszi, így sikeresen kiszűri a rövid idejű, átmeneti ingadozásokat.
Bár a technológia önállóan működik, a szakembereknek szükség esetén lehetőségük van manuális beavatkozásra is. A hálózat ráadásul nemcsak a pillanatnyi forgalmat irányítja, hanem folyamatosan gyűjti és elemzi is az adatokat. Ezek az információk hosszú távon elengedhetetlenek lesznek az autópálya hatékony fenntartásához és a jövőbeli fejlesztések megtervezéséhez.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.
Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot
Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma.
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó
Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni
Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak.
Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe
A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.