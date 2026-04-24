Sebességkorlátozás a német autópályán
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól

2026. április 24. 17:29

Új, intelligens forgalomirányító rendszer segíti az M1-es autópályán közlekedőket. A digitális kijelzőkből és radarokból álló hálózat valós idejű adatokkal dolgozik. Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.

Az MKIF Zrt. által kiépített hálózat húsz változtatható jelzésképű táblából és nyolc radarérzékelőből áll. Ezeket a berendezéseket a legkritikusabb pontokon, például a csomópontok, a sávelhúzások és a terelések előtt helyezték el. A fejlesztés jelenleg elsősorban a Budapest felé tartóknak jelent komoly gyakorlati segítséget. A táblák ugyanis egyértelművé teszik, hogy az átterelt pályát vagy a munkaterület melletti sávokat érdemesebb-e választani.

A rendszer működésének alapját a folyamatos, sávonkénti mérés adja. A radarok megállás nélkül figyelik a járművek sebességét és a forgalom sűrűségét. Torlódásveszély esetén egy nagyjából háromszáz variációt kezelő vezérlőszoftver értékeli a beérkező információkat.

Ezután automatikusan megjeleníti a táblákon a helyzetnek leginkább megfelelő jelzést. A téves riasztások elkerülése érdekében a rendszer nemcsak a pillanatnyi állapotot veszi alapul. A megelőző időszakok forgalmi trendjeit is figyelembe veszi, így sikeresen kiszűri a rövid idejű, átmeneti ingadozásokat.

Bár a technológia önállóan működik, a szakembereknek szükség esetén lehetőségük van manuális beavatkozásra is. A hálózat ráadásul nemcsak a pillanatnyi forgalmat irányítja, hanem folyamatosan gyűjti és elemzi is az adatokat. Ezek az információk hosszú távon elengedhetetlenek lesznek az autópálya hatékony fenntartásához és a jövőbeli fejlesztések megtervezéséhez.
