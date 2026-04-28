Hajszálon múlt a tragédia: autó csapódott egy budapesti kávézó épületébe

Egy kávézónak otthont adó épület falába csapódott egy személyautó a budapesti Corvin köz közelében. Bár a baleset nagy riadalmat okozott, a szerencsének köszönhetően senki sem sérült meg - közölte a Blikk.

A VIII. kerületi Kisfaludy utca és az Üllői út kereszteződésében letért az útról egy elektromos Volkswagen. A jármű először a kerékpársávot elválasztó oszlopokat tarolta le. Ezt követően megrongálta a járdát, majd egyenesen a saroképületnek ütközött. Az érintett épület földszintjén egy kávézó működik. A bent tartózkodó vendégek a hatalmas csattanásra lettek figyelmesek, és ijedtükben azonnal az utcára menekültek.

A járművet egy nő vezette, akit rövid időn belül kisegítettek az autóból. A sofőr a baleset után zavart állapotban volt, de tudott kommunikálni a segítségére sietőkkel, köztük két éppen arra járó, szabadnapos orvossal is. A rendőrök és a véletlenül a közelben tartózkodó mentők perceken belül a helyszínre értek. Személyi sérülés nem történt, csupán anyagi kár keletkezett.