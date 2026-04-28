autóbaleset, karambol, veszélyes autók
Autó

Hajszálon múlt a tragédia: autó csapódott egy budapesti kávézó épületébe

Pénzcentrum
2026. április 28. 19:43

Egy kávézónak otthont adó épület falába csapódott egy személyautó a budapesti Corvin köz közelében. Bár a baleset nagy riadalmat okozott, a szerencsének köszönhetően senki sem sérült meg - közölte a Blikk.

A VIII. kerületi Kisfaludy utca és az Üllői út kereszteződésében letért az útról egy elektromos Volkswagen. A jármű először a kerékpársávot elválasztó oszlopokat tarolta le. Ezt követően megrongálta a járdát, majd egyenesen a saroképületnek ütközött. Az érintett épület földszintjén egy kávézó működik. A bent tartózkodó vendégek a hatalmas csattanásra lettek figyelmesek, és ijedtükben azonnal az utcára menekültek.

A járművet egy nő vezette, akit rövid időn belül kisegítettek az autóból. A sofőr a baleset után zavart állapotban volt, de tudott kommunikálni a segítségére sietőkkel, köztük két éppen arra járó, szabadnapos orvossal is. A rendőrök és a véletlenül a közelben tartózkodó mentők perceken belül a helyszínre értek. Személyi sérülés nem történt, csupán anyagi kár keletkezett.
Címlapkép: Getty Images
#autó #baleset #Budapest #rendőrség #mentők #elektromos autó #kár #volkswagen #közlekedési baleset #személyautó

2026. április 28. kedd
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

