Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött

A pekingi Auto China 2026 autószalon a valaha volt legnagyobb méretben nyitotta meg kapuit. A rendezvény első alkalommal két helyszínen, összesen rekordméretű, 380 ezer négyzetméteren zajlott. A "Lead the Era, Intelligent Future" mottójú kiállításon több mint 1450 jármű sorakozott fel, köztük 181 világpremier és 71 tanulmányautó - írta meg az euronews.

A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta. A vállalat emellett külön standokon mutatta be Flash Charge és Sky Eye technológiáit. A Chery sem maradt le: az iCAR, az EXEED, a Jetour és a Cungheng márkáit egy közös pavilonba tömörítette. Itt mutatták be többek között az EXEED EX7-et, amely tisztán elektromos és hatótávnövelős változatban is elérhető, 194 900 és 258 900 jüan közötti áron.

A Geely csoport a Zeekr, a Lynk & Co, a Geely Galaxy és a China Star márkákat egy közös csarnokban helyezte el. Itt rántották le a leplet az All-Domain AI 2.0 és a Safety 2.0 technológiai rendszerekről. A Xiaomi a már gyártásban lévő modelljeit vonultatta fel, köztük az új generációs SU7-et, a YU7-et és az SU7 Ultrát. A vállalat ázsiai premierként mutatta be a barcelonai MWC-n debütált Vision Gran Turismo tanulmányautóját, ezzel is jelezve a technológiai cégek egyre erősebb jelenlétét az autóiparban.

A globális gyártók, mint a BMW, a Mercedes-Benz, az Audi, a Toyota, a Volvo és a Ford, szintén a csúcsmodelljeikkel képviseltették magukat, így a rendezvény megőrizte nemzetközi rangját.

A kiállításhoz kapcsolódóan Georg Mrusek, a Horváth tanácsadócég autóipari és Kína-szakértője elmondta, hogy minden második európai fogyasztó nyitott egy kínai autó megvásárlására. A Horváth elemzése szerint Európa egyes piacain, például Norvégiában, az Egyesült Királyságban és Olaszországban a kínai személyautók részesedése már meghaladja a 10 százalékot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az európai elektromosautó-piacon ez az arány jelenleg nagyjából 14 százalékon áll. Mrusek szerint a kínai részesedés négy-öt éven belül elérheti a 15-25 százalékot Európában. Ehhez azonban az szükséges, hogy az értékesítés utáni szolgáltatások, a lokalizáció és a szabályozási kihívások kezelése megfelelő ütemben haladjon.

A szakkiállításon többen hangsúlyozták, hogy a kínai gyártók már nem csupán autókat, hanem integrált digitális platformokat kínálnak. James Pearson, a Lionheart Global reklámügynökség alapító vezérigazgatója szerint az autógyártás ma már nem pusztán a járműről szól. Az autó egy olyan technológiai platformmá válik, amely összeköti az emberek mindennapjait. A hagyományos gyártóknak lépést kell tartaniuk ezzel a folyamattal. A kínai autókba ugyanis egyre gyorsabban épül be a mesterséges intelligencia, és egyre szélesebb digitális ökoszisztémát kínálnak.