2026. április 27. hétfő Zita
18 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Crewe, Cheshire, Anglia, 2025. augusztus 30. Egy halványkék BYD Dolphin parkol a márkakereskedés előkertjében, a háttérben autókkal.
Autó

Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött

Pénzcentrum
2026. április 27. 13:14

A pekingi Auto China 2026 autószalon a valaha volt legnagyobb méretben nyitotta meg kapuit. A rendezvény első alkalommal két helyszínen, összesen rekordméretű, 380 ezer négyzetméteren zajlott. A "Lead the Era, Intelligent Future" mottójú kiállításon több mint 1450 jármű sorakozott fel, köztük 181 világpremier és 71 tanulmányautó - írta meg az euronews.

A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta. A vállalat emellett külön standokon mutatta be Flash Charge és Sky Eye technológiáit. A Chery sem maradt le: az iCAR, az EXEED, a Jetour és a Cungheng márkáit egy közös pavilonba tömörítette. Itt mutatták be többek között az EXEED EX7-et, amely tisztán elektromos és hatótávnövelős változatban is elérhető, 194 900 és 258 900 jüan közötti áron.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Geely csoport a Zeekr, a Lynk & Co, a Geely Galaxy és a China Star márkákat egy közös csarnokban helyezte el. Itt rántották le a leplet az All-Domain AI 2.0 és a Safety 2.0 technológiai rendszerekről. A Xiaomi a már gyártásban lévő modelljeit vonultatta fel, köztük az új generációs SU7-et, a YU7-et és az SU7 Ultrát. A vállalat ázsiai premierként mutatta be a barcelonai MWC-n debütált Vision Gran Turismo tanulmányautóját, ezzel is jelezve a technológiai cégek egyre erősebb jelenlétét az autóiparban.

Kapcsolódó cikkeink:

A globális gyártók, mint a BMW, a Mercedes-Benz, az Audi, a Toyota, a Volvo és a Ford, szintén a csúcsmodelljeikkel képviseltették magukat, így a rendezvény megőrizte nemzetközi rangját.

A kiállításhoz kapcsolódóan Georg Mrusek, a Horváth tanácsadócég autóipari és Kína-szakértője elmondta, hogy minden második európai fogyasztó nyitott egy kínai autó megvásárlására. A Horváth elemzése szerint Európa egyes piacain, például Norvégiában, az Egyesült Királyságban és Olaszországban a kínai személyautók részesedése már meghaladja a 10 százalékot.

Az európai elektromosautó-piacon ez az arány jelenleg nagyjából 14 százalékon áll. Mrusek szerint a kínai részesedés négy-öt éven belül elérheti a 15-25 százalékot Európában. Ehhez azonban az szükséges, hogy az értékesítés utáni szolgáltatások, a lokalizáció és a szabályozási kihívások kezelése megfelelő ütemben haladjon.

A szakkiállításon többen hangsúlyozták, hogy a kínai gyártók már nem csupán autókat, hanem integrált digitális platformokat kínálnak. James Pearson, a Lionheart Global reklámügynökség alapító vezérigazgatója szerint az autógyártás ma már nem pusztán a járműről szól. Az autó egy olyan technológiai platformmá válik, amely összeköti az emberek mindennapjait. A hagyományos gyártóknak lépést kell tartaniuk ezzel a folyamattal. A kínai autókba ugyanis egyre gyorsabban épül be a mesterséges intelligencia, és egyre szélesebb digitális ökoszisztémát kínálnak.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #technológia #autóipar #kína #autópiac #mesterséges intelligencia #elektromobilitás #kínai autók #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:14
13:06
13:04
12:43
12:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Óvadék
az az összeg, melyet egy bankkártya fenntartásához állandóan a banknál kell tartani, ezért cserébe a bank általában lekötött betét kamatot fizet. Ebből az összegből a bank az esetleges túlköltéseket finanszírozza, melyeket vissza kell fizetni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
