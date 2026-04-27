A 30 év alatti anyák szja-kedvezménye nemcsak a családi kasszát erősítheti, hanem a munkaerőpiacon is éreztetheti a hatását.
Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött
A pekingi Auto China 2026 autószalon a valaha volt legnagyobb méretben nyitotta meg kapuit. A rendezvény első alkalommal két helyszínen, összesen rekordméretű, 380 ezer négyzetméteren zajlott. A "Lead the Era, Intelligent Future" mottójú kiállításon több mint 1450 jármű sorakozott fel, köztük 181 világpremier és 71 tanulmányautó - írta meg az euronews.
A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta. A vállalat emellett külön standokon mutatta be Flash Charge és Sky Eye technológiáit. A Chery sem maradt le: az iCAR, az EXEED, a Jetour és a Cungheng márkáit egy közös pavilonba tömörítette. Itt mutatták be többek között az EXEED EX7-et, amely tisztán elektromos és hatótávnövelős változatban is elérhető, 194 900 és 258 900 jüan közötti áron.
A Geely csoport a Zeekr, a Lynk & Co, a Geely Galaxy és a China Star márkákat egy közös csarnokban helyezte el. Itt rántották le a leplet az All-Domain AI 2.0 és a Safety 2.0 technológiai rendszerekről. A Xiaomi a már gyártásban lévő modelljeit vonultatta fel, köztük az új generációs SU7-et, a YU7-et és az SU7 Ultrát. A vállalat ázsiai premierként mutatta be a barcelonai MWC-n debütált Vision Gran Turismo tanulmányautóját, ezzel is jelezve a technológiai cégek egyre erősebb jelenlétét az autóiparban.
A globális gyártók, mint a BMW, a Mercedes-Benz, az Audi, a Toyota, a Volvo és a Ford, szintén a csúcsmodelljeikkel képviseltették magukat, így a rendezvény megőrizte nemzetközi rangját.
A kiállításhoz kapcsolódóan Georg Mrusek, a Horváth tanácsadócég autóipari és Kína-szakértője elmondta, hogy minden második európai fogyasztó nyitott egy kínai autó megvásárlására. A Horváth elemzése szerint Európa egyes piacain, például Norvégiában, az Egyesült Királyságban és Olaszországban a kínai személyautók részesedése már meghaladja a 10 százalékot.
Az európai elektromosautó-piacon ez az arány jelenleg nagyjából 14 százalékon áll. Mrusek szerint a kínai részesedés négy-öt éven belül elérheti a 15-25 százalékot Európában. Ehhez azonban az szükséges, hogy az értékesítés utáni szolgáltatások, a lokalizáció és a szabályozási kihívások kezelése megfelelő ütemben haladjon.
A szakkiállításon többen hangsúlyozták, hogy a kínai gyártók már nem csupán autókat, hanem integrált digitális platformokat kínálnak. James Pearson, a Lionheart Global reklámügynökség alapító vezérigazgatója szerint az autógyártás ma már nem pusztán a járműről szól. Az autó egy olyan technológiai platformmá válik, amely összeköti az emberek mindennapjait. A hagyományos gyártóknak lépést kell tartaniuk ezzel a folyamattal. A kínai autókba ugyanis egyre gyorsabban épül be a mesterséges intelligencia, és egyre szélesebb digitális ökoszisztémát kínálnak.
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól
Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.
A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít.
Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot
Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma.
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó
Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
