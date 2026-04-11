Tűzveszélyes autókat hív vissza a gyártó: magyarországi kocsik is érintettek, azonnal lépni kell

Visszahívási akciót jelentett be a Ford a Kuga plug-in hibrid modellekre, miután a gyártó szerint az akkumulátor meghibásodása tűzveszélyt és teljesítménycsökkenést is okozhat. A probléma több tízezer járművet érint Európában, az érintetteknek pedig ideiglenes használati korlátozásokat is be kell tartaniuk a kockázatok csökkentése érdekében. A végleges műszaki megoldás várhatóan csak 2026 közepére készül el.

Nagyszabású visszahívást jelentett be a Ford a Kuga plug-in hibrid modellek esetében, miután a gyártó szerint az akkumulátor meghibásodása rövidzárlatot és ezáltal tűzveszélyt okozhat. A probléma nem új keletű: a típusnál már korábban is volt hasonló, széles körű visszahívási akció.

A mostani intézkedés világszerte összesen mintegy 242 170 autót. Az érintett modellek 2019 és 2025 között készültek. A hiba az akkumulátor működéséhez köthető, amely nemcsak tűzveszélyt jelenthet, hanem teljesítményvesztést is okozhat, ezzel növelve a baleset kockázatát.

A kockázatok mérséklése érdekében a Ford azt javasolja, hogy a tulajdonosok a nagyfeszültségű akkumulátort csak 80 százalékos töltöttségi szintig töltsék, valamint kizárólag a normál „Auto EV” üzemmódot használják. A gyártó kéri, hogy a speciális, mély hóra vagy sárra szánt vezetési módokat kerüljék.

Amennyiben a jármű műszerfalán megjelenik a „Stop Safely Now” figyelmeztetés, a sofőrnek a lehető legbiztonságosabb módon meg kell állnia, majd elhagynia a járművet.

A Ford a tulajdonosokat levélben értesíti, és ingyenes szervizidőpontot biztosít a hiba elhárítására. A javítás végleges megoldását várhatóan 2026 közepére ígérik. Az ADAC szerint a német hatóságokt eddig hét esetről tudnak történt Németországban, de ezek nem vezettek balesethez vagy személyi sérüléshez.

A Ford Kuga korábban is több visszahívási kampányban szerepelt: a 2019 és 2023 közötti modelleknél összesen 15 ilyen intézkedést tartanak nyilván, legutóbb 2025 márciusában mintegy 56 ezer járművet érintett hasonló akció.