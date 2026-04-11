2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
| | |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fehéroroszország, Minszk - 23.09.2022:Ford Focus belső tér és műszerfal.
Autó

Tűzveszélyes autókat hív vissza a gyártó: magyarországi kocsik is érintettek, azonnal lépni kell

Pénzcentrum
2026. április 11. 16:03

Visszahívási akciót jelentett be a Ford a Kuga plug-in hibrid modellekre, miután a gyártó szerint az akkumulátor meghibásodása tűzveszélyt és teljesítménycsökkenést is okozhat. A probléma több tízezer járművet érint Európában, az érintetteknek pedig ideiglenes használati korlátozásokat is be kell tartaniuk a kockázatok csökkentése érdekében. A végleges műszaki megoldás várhatóan csak 2026 közepére készül el.

Nagyszabású visszahívást jelentett be a Ford a Kuga plug-in hibrid modellek esetében, miután a gyártó szerint az akkumulátor meghibásodása rövidzárlatot és ezáltal tűzveszélyt okozhat. A probléma nem új keletű: a típusnál már korábban is volt hasonló, széles körű visszahívási akció.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mostani intézkedés világszerte összesen mintegy 242 170 autót. Az érintett modellek 2019 és 2025 között készültek. A hiba az akkumulátor működéséhez köthető, amely nemcsak tűzveszélyt jelenthet, hanem teljesítményvesztést is okozhat, ezzel növelve a baleset kockázatát.

Kapcsolódó cikkeink:

A kockázatok mérséklése érdekében a Ford azt javasolja, hogy a tulajdonosok a nagyfeszültségű akkumulátort csak 80 százalékos töltöttségi szintig töltsék, valamint kizárólag a normál „Auto EV” üzemmódot használják. A gyártó kéri, hogy a speciális, mély hóra vagy sárra szánt vezetési módokat kerüljék.

Amennyiben a jármű műszerfalán megjelenik a „Stop Safely Now” figyelmeztetés, a sofőrnek a lehető legbiztonságosabb módon meg kell állnia, majd elhagynia a járművet.

A Ford a tulajdonosokat levélben értesíti, és ingyenes szervizidőpontot biztosít a hiba elhárítására. A javítás végleges megoldását várhatóan 2026 közepére ígérik. Az ADAC szerint a német hatóságokt eddig hét esetről tudnak történt Németországban, de ezek nem vezettek balesethez vagy személyi sérüléshez.

A Ford Kuga korábban is több visszahívási kampányban szerepelt: a 2019 és 2023 közötti modelleknél összesen 15 ilyen intézkedést tartanak nyilván, legutóbb 2025 márciusában mintegy 56 ezer járművet érintett hasonló akció.
Címlapkép: Getty Images
#autó #akkumulátor #elektromos autó #termékvisszahívás #ford #adac #autók #közlekedésbiztonság #hibridautó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős deviza-adásvétel
Azon ügyletet jelenti, amely keretében az egyik fél egy adott pénznemben meghatározott összeget a másik félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében, mindezt a felek által meghatározott határidős értéknapon történő teljesítéssel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
