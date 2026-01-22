A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Róma belvárosában jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed. A szabályok megszegése komoly pénzbírsággal jár: már 50 km/órás haladás esetén is legalább 175 eurót (majdnem 70 ezer forintot) kell fizetni, súlyosabb gyorshajtásért pedig minimum 545 eurós (210 ezer forint) büntetésre számíthatnak az autósok.
Róma több belvárosi utcájában 30 km/órás sebességkorlátozást vezetett be, amely nemcsak az óváros szűk utcáit, hanem a városmag mentén futó egyes főbb be- és kivezető útvonalakat is érinti. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonság javítása, különösen a gyalogosok védelme.
A Német Autóklub (ADAC) szerint a belvárosi utcák közel fele már eddig is a 30-as zónába tartozott, ezt a kört azonban most tovább bővítették. A döntés hátterében a magas baleseti és halálos áldozati szám áll. Rómában - különösen a turisztikailag frekventált területeken - egyre többen közlekednek gyalog, a látogatók számának folyamatos növekedése pedig tovább fokozza a kockázatot.
A városvezetés abban bízik, hogy az alacsonyabb sebességhatár csökkenti a súlyos balesetek számát, és élhetőbbé teszi a történelmi városrészeket. A szabályozás ugyanakkor komoly odafigyelést igényel az autósoktól, különösen azoktól a turistáktól, akik nem ismerik jól a helyi közlekedési rendet. Az ADAC hangsúlyozza: a közlekedési táblák figyelmen kívül hagyása súlyos anyagi következményekkel járhat.
A szankciók ugyanis kifejezetten szigorúak. Aki az új 30-as zónában továbbra is 50 km/órával halad, legalább 175 eurós (67 ezer forintos) bírságra számíthat. Jelentősebb gyorshajtás esetén - ha a megengedett sebességet több mint 50 km/órával lépik túl - a büntetés minimuma már 545 euró (210 ezer forint). Amennyiben a szabálysértést a helyszínen észlelik, a bírságot azonnal ki kell fizetni, vagy letétet kell elhelyezni; ellenkező esetben a járművet akár le is foglalhatják. Automatikus ellenőrzés esetén a hatóságok utólag, postai úton küldik ki a bírságot az üzembentartónak.
Róma lépése nem egyedülálló Európában. Az ADAC összefoglalója szerint Bologna már 2024-ben bevezette a belterületi Tempo 30-at, igaz, a gyorsforgalmi utak ott kivételt képeznek. Hasonló szabályozás van érvényben Firenzében, Milánóban és Pisában is. A trend nemzetközi: Brüsszel 2021-ben az egész városra kiterjesztette a 30 km/órás határt, Párizsban pedig szinte minden utcában ez az alapértelmezett sebesség. Spanyolország még tovább ment, ahol a városi, egy sávos utcákban általánosan kötelező a 30-as tempó.
