Autó

Elképesztő amatőr hibát vétenek a magyar sofőrök: szinte tálcán kínálják a lehetőséget a bűnözőknek

Pénzcentrum
2026. március 21. 14:07

Új rendőrségi adatokból kiderült, mely autómárkák a tolvajok kedvencei Magyarországon. A lopások száma ugyan csökkent az előző évhez képest, de még mindig magas az eltulajdonított járművel száma, írja a Vezess.hu.

2025-ben összesen 836 jármű eltűnését jelentették a rendőrségen, ebből 471 volt személyautó. A teljes magyar autóállományhoz viszonyítva, ami 4,37 millió jármű, ez évi nagyjából 0,01 százalékot jelent, de a kár összege gyakran milliós nagyságrendű.

A leggyakrabban ellopott autómárkák toplistáját a Suzuki vezeti 63 esettel, ezt követi a Ford 55, majd az Opel 51 esettel. A listán előkelő helyen szerepel még a Volkswagen, BMW, Renault és Audi is.

Kapcsolódó cikkeink:

Érdekesség, hogy bizonyos márkák – például Suzuki, Ford és Volkswagen – esetében nőtt a lopások száma, míg az Opelnél és a Mercedesnél csökkent. A Toyota ezzel szemben nem tartozik a kedvencek közé, bár az autóállományban jelentős részt képvisel.

Területileg Budapest kiemelkedik: a fővárosban történt az autólopások közel harmada, összesen 121 eset. Vidéken jóval alacsonyabb számok jellemzőek, de Kecskemét és Eger visszatérően szerepel a listán.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A rendőrség szerint a legtöbb esetben a tolvajok egyszerű módszerekkel dolgoznak: gyakran a járműben hagyott kulccsal viszik el az autókat. Emellett megjelentek a szervezett bűnbandák is, amelyek külföldről származó autókat értékesítenek Magyarországon.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 21.
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
2026. március 20.
Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
5 napja
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 napja
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
4
1 hete
Brutális üzemanyagáremelést jelentettek be: védett ár ide vagy oda, ez sokaknak fog fájni
5
2 hete
Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 13:02
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 10:05
Előbújt a hazai erdők ínycsiklandó luxusgombája: 18-20 ezer kilója, mégis viszik, mint a cukrot
Agrárszektor  |  2026. március 21. 14:02
Luxuskrém vagy tömegtermék: kik nyernek a natúrkozmetikumok trendjével?