Elképesztő amatőr hibát vétenek a magyar sofőrök: szinte tálcán kínálják a lehetőséget a bűnözőknek

Új rendőrségi adatokból kiderült, mely autómárkák a tolvajok kedvencei Magyarországon. A lopások száma ugyan csökkent az előző évhez képest, de még mindig magas az eltulajdonított járművel száma, írja a Vezess.hu.

2025-ben összesen 836 jármű eltűnését jelentették a rendőrségen, ebből 471 volt személyautó. A teljes magyar autóállományhoz viszonyítva, ami 4,37 millió jármű, ez évi nagyjából 0,01 százalékot jelent, de a kár összege gyakran milliós nagyságrendű.

A leggyakrabban ellopott autómárkák toplistáját a Suzuki vezeti 63 esettel, ezt követi a Ford 55, majd az Opel 51 esettel. A listán előkelő helyen szerepel még a Volkswagen, BMW, Renault és Audi is.

Érdekesség, hogy bizonyos márkák – például Suzuki, Ford és Volkswagen – esetében nőtt a lopások száma, míg az Opelnél és a Mercedesnél csökkent. A Toyota ezzel szemben nem tartozik a kedvencek közé, bár az autóállományban jelentős részt képvisel.

Területileg Budapest kiemelkedik: a fővárosban történt az autólopások közel harmada, összesen 121 eset. Vidéken jóval alacsonyabb számok jellemzőek, de Kecskemét és Eger visszatérően szerepel a listán.

A rendőrség szerint a legtöbb esetben a tolvajok egyszerű módszerekkel dolgoznak: gyakran a járműben hagyott kulccsal viszik el az autókat. Emellett megjelentek a szervezett bűnbandák is, amelyek külföldről származó autókat értékesítenek Magyarországon.