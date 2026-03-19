Váratlan hidegzuhany a magyar autósoknak: több vidéki benzinkúton is kemény korlátozást vezettek be

2026. március 19. 19:17

A vidéki benzinkutak egyre több helyen vezetnek be mennyiségi korlátozásokat, miután késik az üzemanyag‑utánpótlás és sok kút még mindig nem jutott hozzá az állami tartalékból felszabadított, olcsóbb készletekhez. A piaci gázolajár már mintegy 100 forinttal magasabb a hatósági árnál, így a kutak veszteséget termelnek, amíg nem érkezik meg az olcsóbb állami üzemanyag – emiatt több helyen már csak 30 litert tankolhat egyszerre, aki nem törzsvásárló.

Egyre több vidéki benzinkúton jelennek meg a korlátozások, miután késik az üzemanyag‑utánpótlás, és a kutak többsége még mindig nem jutott hozzá az állami tartalékból felszabadított, olcsóbb készletekhez. Gyöngyös környékén már olyan kút is van, ahol a nem törzsvásárlók egyszerre legfeljebb 30 litert tankolhatnak, mert a tulajdonos nem tudja, mikor érkezik a következő szállítmány - számol be az RTL Híradója. 

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a piaci gázolajár már literenként mintegy 100 forinttal magasabb, mint a hatóságilag rögzített úgynevezett védett ár. A kutak addig tudják veszteség nélkül tartani a maximált árat, amíg rendelkezésükre áll az állami tartalékból származó, korábban olcsóbban beszerzett üzemanyag. A holtankoljak.hu szerint ez a készlet azonban sok helyre még el sem jutott, vagy csak részben érkezett meg, így a kisebb kutak saját költségükön kénytelenek pótolni a hiányt – drágább külföldi beszerzéssel.

