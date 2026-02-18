2026. február 18. szerda Bernadett
-1 °C Budapest
Tankolás a benzinkúton
Autó

Jöhet a 600 forintos üzemanyagár Magyarországon az olajvita miatt? Erre készüljenek az autósok

Pénzcentrum
2026. február 18. 20:25

Magyarország pontosan tisztában van azzal, miért állt le a Barátság kőolajvezeték működése, állította Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon közzétett bejegyzésében.

A diplomata Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi bejelentésére reagált, amely szerint Magyarország felfüggesztette a dízel üzemanyag Ukrajnába irányuló szállítását, és azt csak akkor indítja újra, ha Kijev helyreállítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország felé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán szóvivő úgy fogalmazott, hogy Budapest már az első naptól tudja, mi okozta a vezeték leállását, és szerinte meglepő, hogy a magyar fél nem nevezi meg egyértelműen az okot. Állítása szerint a kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami szerinte közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.

Közben az energiapiaci bizonytalanság az üzemanyagárakra is hatással lehet. Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértők szerint a kialakult helyzet miatt az üzemanyagok ára akár mintegy 5 százalékkal is emelkedhet, ami literenként közel 600 forintos szintet jelenthet a hazai kutakon.
Címlapkép: Getty Images
