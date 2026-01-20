Ki nem találod, melyik most Európa kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle

A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot. Az európai újautó-piac mérsékelt, de stabil növekedést mutatott, összesen 13,3 millió eladott járművel.

Az európai autóvásárlók továbbra is előnyben részesítik a megbízható és megfizethető modelleket, amit a 2025-ös értékesítési adatok is alátámasztanak. A kontinens legkeresettebb személygépkocsija a Dacia Sandero lett, amely maga mögé utasította a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot.

A 2025-ös év során az európai újautó-értékesítés több mint két százalékkal bővült az előző évhez képest, összesen 13,3 millió járművet regisztráltak. Különösen erős teljesítményt mutatott december hónap, amikor közel nyolc százalékos növekedést regisztráltak. Bár az év utolsó hónapjában több változás is történt a népszerűségi rangsorban, a lista élén álló modellek pozíciója már nem módosult - írja a Transtelex.

A Dacia Sandero 243 676 eladott példánnyal őrizte meg vezető helyét, annak ellenére, hogy ez közel tíz százalékos visszaesést jelent 2024-hez viszonyítva. A román gyártó zászlóshajó modellje így is a márka legsikeresebb típusa maradt. A második helyen a Renault Clio végzett 229 778 értékesített járművel, ami hat százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A dobogó harmadik fokára a Volkswagen T-Roc állhatott fel, amely egyben Európa legnépszerűbb SUV modelljévé vált. A német kompakt crossoverből 211 241 darabot értékesítettek, ami közel négy százalékos emelkedést mutat.

A tíz legkeresettebb modell között további népszerű járművek is helyet kaptak: a Volkswagen Tiguan és Golf, a Toyota Yaris Cross és Yaris, valamint a Peugeot 2008. Két romániai gyártású SUV is bekerült az élmezőnybe: a Dacia Duster és a Ford Puma.

A Duster 168 182 eladott példánnyal a hatodik legkeresettebb európai SUV maradt, annak ellenére, hogy értékesítése több mint négy százalékkal csökkent. Ezzel szemben a Ford Puma 153 345 darabos eladással közel három százalékos növekedést ért el, amit részben az új elektromos hajtású Gen-E változat bevezetésének köszönhet.