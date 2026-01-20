2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2024. április 2: A Dacia Sandero Stepway Extreme egy kompakt autó. Új műszerfal-kialakítással rendelkezik.
Autó

Ki nem találod, melyik most Európa kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle

Pénzcentrum
2026. január 20. 14:30

A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot. Az európai újautó-piac mérsékelt, de stabil növekedést mutatott, összesen 13,3 millió eladott járművel.

Az európai autóvásárlók továbbra is előnyben részesítik a megbízható és megfizethető modelleket, amit a 2025-ös értékesítési adatok is alátámasztanak. A kontinens legkeresettebb személygépkocsija a Dacia Sandero lett, amely maga mögé utasította a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2025-ös év során az európai újautó-értékesítés több mint két százalékkal bővült az előző évhez képest, összesen 13,3 millió járművet regisztráltak. Különösen erős teljesítményt mutatott december hónap, amikor közel nyolc százalékos növekedést regisztráltak. Bár az év utolsó hónapjában több változás is történt a népszerűségi rangsorban, a lista élén álló modellek pozíciója már nem módosult - írja a Transtelex.

Kapcsolódó cikkeink:

A Dacia Sandero 243 676 eladott példánnyal őrizte meg vezető helyét, annak ellenére, hogy ez közel tíz százalékos visszaesést jelent 2024-hez viszonyítva. A román gyártó zászlóshajó modellje így is a márka legsikeresebb típusa maradt. A második helyen a Renault Clio végzett 229 778 értékesített járművel, ami hat százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A dobogó harmadik fokára a Volkswagen T-Roc állhatott fel, amely egyben Európa legnépszerűbb SUV modelljévé vált. A német kompakt crossoverből 211 241 darabot értékesítettek, ami közel négy százalékos emelkedést mutat.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tíz legkeresettebb modell között további népszerű járművek is helyet kaptak: a Volkswagen Tiguan és Golf, a Toyota Yaris Cross és Yaris, valamint a Peugeot 2008. Két romániai gyártású SUV is bekerült az élmezőnybe: a Dacia Duster és a Ford Puma.

A Duster 168 182 eladott példánnyal a hatodik legkeresettebb európai SUV maradt, annak ellenére, hogy értékesítése több mint négy százalékkal csökkent. Ezzel szemben a Ford Puma 153 345 darabos eladással közel három százalékos növekedést ért el, amit részben az új elektromos hajtású Gen-E változat bevezetésének köszönhet.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európa #volkswagen #új autó #ford #autópiac #dacia #újautó #eladások #suv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:55
14:30
14:05
13:44
13:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
2 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
1 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
4
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
5
4 hete
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:14
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:03
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 20. 14:31
Kincsesbánya lehet a szarvasmarha-tenyésztés: meglepő eredményre jutottak a kutatók