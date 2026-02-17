Így bukhatnak komoly pénzt a magyar autósok 2026 elején: bosszankodhat, aki ezt elfelejti

A Magyar Gumiabroncs Szövetség közleménye szerint a kátyúk okozta károk továbbra is komoly kockázatot jelentenek az autósok számára, különösen a téli időszak és a hőingadozások után romló útburkolatok miatt. Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó része is.

A szövetség hangsúlyozza, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. A járművezetőknek minden esetben az út- és látási viszonyokhoz kell igazítaniuk a sebességet, különösen rossz minőségű útszakaszokon vagy esős időben, amikor a kátyúk víz alatt rejtve maradhatnak. A megfelelő követési távolság és a hirtelen kormánymozdulatok kerülése szintén csökkentheti a károk kockázatát. Ha a vezető nem körültekintően közlekedik, az a későbbi kártérítési igény megítélését is befolyásolhatja.

Amennyiben a kátyú kikerülése nem lehetséges, a szakmai ajánlás szerint célszerű stabilan tartani a kormányt, és kerülni a hirtelen fékezést közvetlenül az úthiba előtt. Az áthaladás után figyelni kell a kormányrázásra, a rendellenes zajokra, a félrehúzásra vagy a defekt jeleire. Ha bármilyen eltérés jelentkezik, biztonságos helyen meg kell állni, és ellenőrizni kell a jármű állapotát, szükség esetén pedig szakszervizhez kell fordulni.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint a leggyakoribb sérülések a gumiabroncs oldalfalának szakadásai, a dudorok kialakulása, a felni deformációja, valamint a futómű és a kormányösszekötő elemek károsodása. Súlyosabb esetben az olajteknő vagy az alsó burkolat is megsérülhet, ami akár további műszaki hibákhoz vezethet.

A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy kátyú okozta kár esetén nemcsak műszaki, hanem jogi kérdések is felmerülnek. A közutak kezelője köteles gondoskodni az utak megfelelő állapotáról és a hibák javításáról vagy jelzéséről, ugyanakkor a felelősség nem automatikus. Az illetékes útkezelő az úttípustól függ, országos közutaknál a Magyar Közút, autópályák esetében a koncessziós üzemeltető, helyi utaknál pedig az önkormányzat jár el.

A szövetség kiemeli, hogy a sikeres kárigény érvényesítésének alapja a pontos dokumentálás. Célszerű fényképet készíteni a kátyúról és a környezetről, rögzíteni a pontos helyszínt és időpontot, lefotózni a jármű sérüléseit, valamint szükség esetén tanúadatokat gyűjteni. A kárigényt írásban kell benyújtani az illetékes útkezelőhöz, mellékelve a fotókat, a javítási számlát vagy árajánlatot, a forgalmi engedély másolatát és a részletes eseményleírást.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint a CASCO biztosítással rendelkező autósok gyorsabban rendezhetik a károkat, mivel a bejelentés közvetlenül a saját biztosítónál is megtehető. A biztosító a szerződés feltételei szerint térít, majd szükség esetén megtérítési igényt érvényesíthet az útkezelővel szemben. Ha a kárigényt elutasítják, panasz, békéltető eljárás vagy végső esetben bírósági út is szóba jöhet, ahol a bizonyítási kötelezettség jellemzően a károsultat terheli.