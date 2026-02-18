2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!? ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajszivattyúk sziluettje a gyönyörű naplemente égboltján, közöttük lenyugvó nap.Szibéria. Olaj- és gáztermelés
Autó

Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt

Pénzcentrum
2026. február 18. 09:55

Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, ami Magyarország és Szlovákia ellátását is veszélyezteti. A Mol már kezdeményezte a biztonsági készletek felszabadítását és a tengeri szállítás megszervezését, amihez egy uniós rendelet adhat jogi alapot - számolt be a Portfolio.

A Barátság kőolajvezetéken immár harmadik hete nem érkezik orosz nyersolaj Magyarországra és Szlovákiába, miután Lviv környékén orosz dróntámadás érte a vezetéket. Bár a sérült szakaszt már helyreállították, a szállítás továbbra sem indult újra, ami az eddigi leghosszabb kiesésnek számít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzetre reagálva a Mol hétfőn bejelentette, hogy kezdeményezte a stratégiai készletek felszabadítását, valamint megkezdte finomítóinak tengeri úton történő ellátását. Az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi kikötőbe, ahonnan további 5-12 nap alatt juthatnak el a vállalatcsoport finomítóiba.

Az Európai Unió 2022 nyarán hozott embargós rendelkezései az orosz nyersolaj importjára vonatkozóan átmeneti mentességet biztosítanak Magyarország, Szlovákia és Csehország számára a csővezetéken történő szállítások esetében. A rendelet ugyanakkor azt is kimondja, hogy ha a csővezetékes ellátás külső okokból megszakad, az Oroszországból tengeren szállított nyersolaj behozatalát is engedélyezni kell az érintett országokba.

Egy friss tanulmány szerint Magyarország orosz olajfüggősége nemhogy csökkent volna az elmúlt időszakban, hanem még nőtt is: a hazai kőolajimport 92 százaléka érkezett Oroszországból 2022-ben, szemben a 2021-es 61 százalékkal. A Mol ugyanakkor vitatja a tanulmány megállapításait.

A jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú szerepet kaphat Horvátország, hiszen az Adria-kőolajvezetéken keresztül lehetne pótolni a kieső mennyiséget. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovák gazdasági miniszterrel együtt már levélben fordult horvát kollégájához, kérve az orosz kőolaj szállításának lehetővé tételét az Adria-vezetéken keresztül.

A horvát-magyar olajkapcsolatok története azonban korántsem felhőtlen - jegyzi meg a portál. A Mol és a horvát INA közötti felvásárlási ügy, az Adria-olajvezeték körüli tranzitdíj viták, valamint a vezeték kapacitásáról szóló nézeteltérések mind terhelik a két ország viszonyát.

Az Európai Bizottság kedden megerősítette, hogy Magyarország hivatalosan jelezte szándékát az olajszállításra vonatkozó felmentés aktiválására. A Bizottság közleménye szerint "rövid távon azonban nem látunk ellátásbiztonsági kockázatot, mivel Magyarország és Szlovákia is 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik".

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint jelenleg 96 napnyi tartalékkal rendelkezünk. A Mol jelzése alapján első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé, ami a teljes nyersolaj készlet közel 40 százalékát jelentené.

A két finomító (Százhalombatta és Pozsony) ellátásához naponta körülbelül 27 ezer tonna importot kell pótolni. A horvát JANAF állítása szerint az Adria-vezeték technikailag alkalmas a szükséges mennyiség szállítására, bár ekkora volumen továbbítására eddig még nem volt példa.

Ha tartósan fennmarad az ellátási nehézség a Barátság kőolajvezetéken, Horvátország az uniós rendelet miatt kénytelen lehet orosz kőolajat fogadni az omišalji kikötőben. Ez lehetőséget teremtene a horvát vezeték kapacitásának valós körülmények közötti tesztelésére is.

Összességében elmondható, hogy rövid távon nem várható ellátásbiztonsági zavar a magyar üzemanyagpiacon, a kieső mennyiség pótolható a stratégiai készletekből. Hosszabb távú kiesés esetén azonban jelentős diplomáciai fordulatra lenne szükség a horvát-magyar kapcsolatokban.
Címlapkép: Getty Images
#autó #energia #horvátország #magyarország #mol #európai bizottság #oroszország #barátság kőolajvezeték #szankciók #kőolaj #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:21
10:13
10:05
09:55
09:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
6 napja
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
5
4 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 10:05
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 06:28
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Agrárszektor  |  2026. február 18. 09:01
Már ide is eljutott a gyilkos kór: tömegesen pusztulnak az állatok
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel