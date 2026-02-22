Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell

Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A projekt keretében a legforgalmasabb autópályák sávbővítése és felújítása mellett új gyorsforgalmi szakaszok építése is megkezdődik. Az M1-es, az M3-as és az M7-es bővítése mellett kiemelt szerepet kap az M4-es befejezése, valamint az új M200-as út megépítése.

A több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi utat kezelő társaság nagyszabású terveit Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes ismertette egy siófoki konferencián. A beszámoló szerint a 2022-ben kezdődött és várhatóan 2025 augusztusáig tartó, úgynevezett szintrehozási időszakban a legfontosabb feladat a kezelt úthálózat szerződésben vállalt műszaki állapotba hozása. Ennek keretében az elmúlt három évben mintegy 2,5 millió tonna aszfaltot építettek be, ami 315 híd és 68 pihenőhely megújulását eredményezte. A munkálatok során a nemzetközi trendekhez igazodva nagy hangsúlyt fektetnek az újrahasznosításra is: a mart aszfaltot visszaforgatják a rendszerbe, melynek arányát igyekeznek a kötelezően előírt szintek fölé emelni - írja a Magyar Építők.

A következő évek leglátványosabb beavatkozásait a sávbővítések és az új nyomvonalak kiépítései jelentik. A legégetőbb feladat a túlterhelt M1-es autópálya bővítése, ahol a Budapest felé tartó pályatest szélesítése már zajlik. Ősszel várható a forgalom átterelése, amelyet követően indulhat meg a Győr felé vezető oldal teljes bontása és korszerű újjáépítése. A tervek szerint a Bicskéig tartó szakaszt 2028-ban, a Concó pihenőhelyig tartó részt pedig 2029-ben adják át, miközben már tervezik az M100-as gyorsforgalmi út csomópontját is.

Jövőre az M7-es autópálya bővítése is kezdetét veszi: a sztrádát Szabadbattyánig 2x3 sávosra, Balatonvilágosig pedig intelligens leállósávval ellátott pályává fejlesztik 2031-ig. Ezzel párhuzamosan épül a vadonatúj M200-as gyorsforgalmi út, amely Sárbogárdon keresztül köti majd össze az M1-est Kecskeméttel. A projekt részeként a székesfehérvári elkerülő szakasz építését előrehozták, így a munkagépek már a következő évben felvonulhatnak a területen.

A keleti országrészben az M4-es autópálya hiányzó szakaszainak – Kisújszállás–Püspökladány–Berettyóújfalu – megépítése élvez prioritást. Az M3-as autópályán a Gyöngyösig tartó bővítés a tervek szerint 2030 és 2034 között valósul meg. Emellett a társaság feladata lesz a Vásárosnaménytól az országhatárig tartó szakasz kiépítése is.