Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell

Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A projekt keretében a legforgalmasabb autópályák sávbővítése és felújítása mellett új gyorsforgalmi szakaszok építése is megkezdődik. Az M1-es, az M3-as és az M7-es bővítése mellett kiemelt szerepet kap az M4-es befejezése, valamint az új M200-as út megépítése.
A több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi utat kezelő társaság nagyszabású terveit Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes ismertette egy siófoki konferencián. A beszámoló szerint a 2022-ben kezdődött és várhatóan 2025 augusztusáig tartó, úgynevezett szintrehozási időszakban a legfontosabb feladat a kezelt úthálózat szerződésben vállalt műszaki állapotba hozása. Ennek keretében az elmúlt három évben mintegy 2,5 millió tonna aszfaltot építettek be, ami 315 híd és 68 pihenőhely megújulását eredményezte. A munkálatok során a nemzetközi trendekhez igazodva nagy hangsúlyt fektetnek az újrahasznosításra is: a mart aszfaltot visszaforgatják a rendszerbe, melynek arányát igyekeznek a kötelezően előírt szintek fölé emelni - írja a Magyar Építők.
A következő évek leglátványosabb beavatkozásait a sávbővítések és az új nyomvonalak kiépítései jelentik. A legégetőbb feladat a túlterhelt M1-es autópálya bővítése, ahol a Budapest felé tartó pályatest szélesítése már zajlik. Ősszel várható a forgalom átterelése, amelyet követően indulhat meg a Győr felé vezető oldal teljes bontása és korszerű újjáépítése. A tervek szerint a Bicskéig tartó szakaszt 2028-ban, a Concó pihenőhelyig tartó részt pedig 2029-ben adják át, miközben már tervezik az M100-as gyorsforgalmi út csomópontját is.
Jövőre az M7-es autópálya bővítése is kezdetét veszi: a sztrádát Szabadbattyánig 2x3 sávosra, Balatonvilágosig pedig intelligens leállósávval ellátott pályává fejlesztik 2031-ig. Ezzel párhuzamosan épül a vadonatúj M200-as gyorsforgalmi út, amely Sárbogárdon keresztül köti majd össze az M1-est Kecskeméttel. A projekt részeként a székesfehérvári elkerülő szakasz építését előrehozták, így a munkagépek már a következő évben felvonulhatnak a területen.
A keleti országrészben az M4-es autópálya hiányzó szakaszainak – Kisújszállás–Püspökladány–Berettyóújfalu – megépítése élvez prioritást. Az M3-as autópályán a Gyöngyösig tartó bővítés a tervek szerint 2030 és 2034 között valósul meg. Emellett a társaság feladata lesz a Vásárosnaménytól az országhatárig tartó szakasz kiépítése is.
A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát.
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során.
Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
A fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak.
A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2025 első három negyedévében tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
