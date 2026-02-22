2026. február 22. vasárnap Gerzson
Műanyag palackok csomagolása ásványvízzel - Közelkép.
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók

Pénzcentrum
2026. február 22. 06:02

Ideiglenesen hiánycikké vált az Egyesült Államokban a Topo Chico ásványvíz üveges változata, miután a Coca-Cola leállította a termelést a mexikói forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt. A termékhiány várhatóan egészen nyárig elhúzódhat - közölte a CNN.

A Coca-Cola forgalmazóknak kiküldött tájékoztatójából – amelybe a CNN is betekintést nyert – kiderül, hogy a mexikói Monterreyben található kutak problémái miatt az elmúlt két hónapban már lassult a termelés. A vállalat a közelmúltban további hiányosságokat tárt fel a forrásoknál, beleértve a geológiai tényezőkből fakadó minőségi gondokat is. Mindez a megrendelések ideiglenes felfüggesztéséhez vezetett.

A Coca-Cola szóvivője szerint a termék "az év későbbi szakaszában" térhet vissza az üzletek polcaira. A forgalmazói levél alapján erre várhatóan legkorábban a harmadik negyedévben kerülhet sor. A cég további beruházásokat hajt végre a forrásvidéken a vízminőség biztosítása és az ellátás stabilitásának javítása érdekében.

A probléma kizárólag az üveges Topo Chico ásványvizet érinti. A márkanév alatt forgalmazott egyéb termékek – például az ízesített vizek (Topo Chico Sabores) és a dobozos koktélok – továbbra is elérhetők maradnak.

A Coca-Cola 2017-ben 220 millió dollárért vásárolta meg a Topo Chico márkát. A prémium vizek kiemelt szerepet töltenek be a vállalat stratégiájában, mivel a fogyasztók egyre inkább elfordulnak a cukros üdítőktől. A cég legutóbbi negyedéves jelentése szerint a vízértékesítés volumene 4 százalékkal nőtt, ami részben az észak-amerikai piac bővülésének köszönhető.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #víz #ásványvíz #egyesült államok #ital #vízminőség #vállalat #értékesítés #üzem #coca cola #italok

