Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
Ideiglenesen hiánycikké vált az Egyesült Államokban a Topo Chico ásványvíz üveges változata, miután a Coca-Cola leállította a termelést a mexikói forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt. A termékhiány várhatóan egészen nyárig elhúzódhat - közölte a CNN.
A Coca-Cola forgalmazóknak kiküldött tájékoztatójából – amelybe a CNN is betekintést nyert – kiderül, hogy a mexikói Monterreyben található kutak problémái miatt az elmúlt két hónapban már lassult a termelés. A vállalat a közelmúltban további hiányosságokat tárt fel a forrásoknál, beleértve a geológiai tényezőkből fakadó minőségi gondokat is. Mindez a megrendelések ideiglenes felfüggesztéséhez vezetett.
A Coca-Cola szóvivője szerint a termék "az év későbbi szakaszában" térhet vissza az üzletek polcaira. A forgalmazói levél alapján erre várhatóan legkorábban a harmadik negyedévben kerülhet sor. A cég további beruházásokat hajt végre a forrásvidéken a vízminőség biztosítása és az ellátás stabilitásának javítása érdekében.
A probléma kizárólag az üveges Topo Chico ásványvizet érinti. A márkanév alatt forgalmazott egyéb termékek – például az ízesített vizek (Topo Chico Sabores) és a dobozos koktélok – továbbra is elérhetők maradnak.
A Coca-Cola 2017-ben 220 millió dollárért vásárolta meg a Topo Chico márkát. A prémium vizek kiemelt szerepet töltenek be a vállalat stratégiájában, mivel a fogyasztók egyre inkább elfordulnak a cukros üdítőktől. A cég legutóbbi negyedéves jelentése szerint a vízértékesítés volumene 4 százalékkal nőtt, ami részben az észak-amerikai piac bővülésének köszönhető.
