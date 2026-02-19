2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autó a repülőtér parkolójában parkolt a bérléshez. Légi felvétel a repülőtér parkolójáról. Használt luxusautó eladó és bérelhető. Gépkocsi parkolóhely. Autókereskedés koncepciója.
Autó

Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok

Pénzcentrum
2026. február 19. 11:32

Jelentősen elmaradt a magyarországi használtautó-piac januári teljesítménye az egy évvel korábbi szinttől. A DataHouse előzetes adatai szerint mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest. A csökkenés különösen látványos annak fényében, hogy a piac az elmúlt két évben stabilan teljesített.

Az elmúlt két évben a használt személygépkocsik havi forgalma jellemzően a 70-80 ezres sávban mozgott, többnyire annak felső tartományában. A piac erejét mutatta, hogy 2024 márciusában történelmi csúcsot döntött, ekkor lépte át először a 80 ezres határt. Még a hagyományosan gyengébb decemberi időszakban is közel 70 ezer autót adtak el. Emiatt a januári visszaesés váratlanul érte a piacot, hiszen az év első hónapjában általában élénkülés tapasztalható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A piaci szereplők szerint azonban nincs ok aggodalomra. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a januári visszaesés vélhetően nem egy negatív trendforduló kezdete. A szokatlanul hideg és havas időszak másfél-két héten keresztül akadályozta az autókereskedelmet: a vevők sok esetben elhalasztották az autók megtekintését, és a kereskedőknek is fennakadásokat okozott a járművek mozgatása.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakember hozzátette: egyelőre nem látható olyan tényező, amely hosszabb távú visszaesésre engedne következtetni. Sőt, amennyiben februártól a háztartások széles körét elérik a kormányzati intézkedések nyomán járó plusz források – mint a fegyveres testületek tagjainak járó juttatás vagy a kétgyermekes anyák SZJA-mentessége –, ez pozitív hatással lehet az autóvásárlási kedvre is.

Az online platformok forgalmának alakulása szintén optimizmusra ad okot. Miközben a fizikai értékesítés visszaesett, az internetes érdeklődés jelentősen megugrott. A JóAutók.hu adatai szerint januárban 29 százalékkal többen böngésztek autóhirdetéseket az oldalon, mint az előző hónapban. Szakértők szerint ez a növekedés egyértelműen a tavaszi szezon fellendülését vetíti előre.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A januári forgalomban továbbra is az alsó-középkategóriás modellek és a kisautók domináltak, amelyek együttesen a teljes piac 47 százalékát tették ki. Az alsó-középkategóriában az Opel Astra bizonyult a legnépszerűbbnek, amely az összes eladás 4,4 százalékát adta. Ezt követte a Ford Focus (2,7 százalék), a Volkswagen Golf (2,6 százalék), a Škoda Octavia (2,4 százalék) és a Toyota Corolla (1,6 százalék). A kisautók szegmensében a Suzuki Swift vezetett 3,2 százalékos részesedéssel, míg a második helyen az Opel Corsa végzett 1,8 százalékkal. A felső-középkategória képviselői közül a Volkswagen Passat (2,8 százalék), a BMW 3-as sorozat (2 százalék), valamint az Audi A4 (1,6 százalék) került be a tíz legkeresettebb modell közé.

A januári gyenge teljesítmény nemcsak a használtautó-szegmenst érintette, hanem az újautó-piacon is csökkenés mutatkozott. Összesen 8287 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 9,2 százalékos visszaesést jelent a tavaly januári 9126 darabhoz képest. A használtautó-import szintén mérséklődött: 10 036 jármű érkezett az országba, szemben az egy évvel korábbi 10 447 darabbal, ami 3,9 százalékos csökkenésnek felel meg.
Címlapkép: Getty Images
#autó #piac #magyarország #használt autó #autóvásárlás #autók #datahouse #használtautó-piac #forgalomba helyezés #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:22
11:15
11:05
10:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
1 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
5
4 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nem vagyoni kár
a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 10:15
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 10:02
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Agrárszektor  |  2026. február 19. 10:29
Bajban lehetnek a gazdák? Több dolog is aggodalomra ad okot
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel