Magyarországon jelentősen, 18 százalékkal csökkent a fizetési meghagyások száma tavaly az előző évhez képest.
Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok
Jelentősen elmaradt a magyarországi használtautó-piac januári teljesítménye az egy évvel korábbi szinttől. A DataHouse előzetes adatai szerint mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest. A csökkenés különösen látványos annak fényében, hogy a piac az elmúlt két évben stabilan teljesített.
Az elmúlt két évben a használt személygépkocsik havi forgalma jellemzően a 70-80 ezres sávban mozgott, többnyire annak felső tartományában. A piac erejét mutatta, hogy 2024 márciusában történelmi csúcsot döntött, ekkor lépte át először a 80 ezres határt. Még a hagyományosan gyengébb decemberi időszakban is közel 70 ezer autót adtak el. Emiatt a januári visszaesés váratlanul érte a piacot, hiszen az év első hónapjában általában élénkülés tapasztalható.
A piaci szereplők szerint azonban nincs ok aggodalomra. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a januári visszaesés vélhetően nem egy negatív trendforduló kezdete. A szokatlanul hideg és havas időszak másfél-két héten keresztül akadályozta az autókereskedelmet: a vevők sok esetben elhalasztották az autók megtekintését, és a kereskedőknek is fennakadásokat okozott a járművek mozgatása.
A szakember hozzátette: egyelőre nem látható olyan tényező, amely hosszabb távú visszaesésre engedne következtetni. Sőt, amennyiben februártól a háztartások széles körét elérik a kormányzati intézkedések nyomán járó plusz források – mint a fegyveres testületek tagjainak járó juttatás vagy a kétgyermekes anyák SZJA-mentessége –, ez pozitív hatással lehet az autóvásárlási kedvre is.
Az online platformok forgalmának alakulása szintén optimizmusra ad okot. Miközben a fizikai értékesítés visszaesett, az internetes érdeklődés jelentősen megugrott. A JóAutók.hu adatai szerint januárban 29 százalékkal többen böngésztek autóhirdetéseket az oldalon, mint az előző hónapban. Szakértők szerint ez a növekedés egyértelműen a tavaszi szezon fellendülését vetíti előre.
A januári forgalomban továbbra is az alsó-középkategóriás modellek és a kisautók domináltak, amelyek együttesen a teljes piac 47 százalékát tették ki. Az alsó-középkategóriában az Opel Astra bizonyult a legnépszerűbbnek, amely az összes eladás 4,4 százalékát adta. Ezt követte a Ford Focus (2,7 százalék), a Volkswagen Golf (2,6 százalék), a Škoda Octavia (2,4 százalék) és a Toyota Corolla (1,6 százalék). A kisautók szegmensében a Suzuki Swift vezetett 3,2 százalékos részesedéssel, míg a második helyen az Opel Corsa végzett 1,8 százalékkal. A felső-középkategória képviselői közül a Volkswagen Passat (2,8 százalék), a BMW 3-as sorozat (2 százalék), valamint az Audi A4 (1,6 százalék) került be a tíz legkeresettebb modell közé.
A januári gyenge teljesítmény nemcsak a használtautó-szegmenst érintette, hanem az újautó-piacon is csökkenés mutatkozott. Összesen 8287 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 9,2 százalékos visszaesést jelent a tavaly januári 9126 darabhoz képest. A használtautó-import szintén mérséklődött: 10 036 jármű érkezett az országba, szemben az egy évvel korábbi 10 447 darabbal, ami 3,9 százalékos csökkenésnek felel meg.
