Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
Szintet lép Európa az autóháborúban: teljesen átalakulhatnak az állami támogatások
Az Európai Bizottság új jogszabálytervezete alapján az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon. A február 25-én bemutatásra kerülő Industrial Accelerator Act az építőiparra és egyéb ágazatokra is hasonló előírásokat terjesztene ki.
A Financial Times által megszerzett dokumentum szerint az Európai Bizottság átfogó intézkedésekkel igyekszik megvédeni az uniós ipart az erősödő kínai versenytől. A tervezet, amely az Industrial Accelerator Act nevet viseli, nem korlátozódik csupán az autóiparra. Az építőipari vállalatok számára is szigorú feltételeket szabna állami támogatások vagy közbeszerzési pályázatok esetén. Előírná például, hogy az alumíniumtermékek negyedét, valamint a nyílászárókhoz használt műanyagok 30 százalékát uniós forrásból kell beszerezniük.
Az elektromos járművek gyártására vonatkozó részletszabályok értelmében minden állami támogatással készülő elektromos, hibrid és üzemanyagcellás autót az Európai Unió területén kellene összeszerelni. Az akkumulátorok kivételével a beépített alkatrészek legalább 70 százalékának uniós eredetűnek kellene lennie. Ez az előírás a lakossági vásárlási támogatásokra és a közintézmények beszerzéseire egyaránt vonatkozna. Lényeges azonban, hogy a tervezetben a 70 százalékos küszöbérték még szögletes zárójelben szerepel. Ez arra utal, hogy a számról még folynak az egyeztetések, így a végső arány változhat.
A szabályozás az elektromos járművek akkumulátorainak összetevőire is kiterjedne, előírva, hogy több kulcsfontosságú komponenst az Unión belülről kell beszerezni. Iparági szereplők ugyanakkor figyelmeztetnek: ez a feltétel nehezen teljesíthető. Kiemelik, hogy az akkumulátortechnológia és a szükséges nyersanyagok terén az EU továbbra is jelentős mértékben függ Kínától.
A közbeszerzési eljárások terén újdonságot jelentene, hogy a pályázatok elbírálásakor kötelező értékelési szemponttá válna a szén-dioxid-kibocsátás mértéke.
A jogszabály előkészítését intenzív lobbitevékenység kísérte. A zöldtechnológiai szektor képviselői – köztük a megújuló energia és az akkumulátorgyártás szereplői –, valamint az autóipari beszállítók üdvözlik a helyi gyártást ösztönző terveket. Az autógyártók álláspontja azonban megosztott. A BMW szerint az új szabályok szükségtelen költségnövekedést és adminisztratív terheket okoznának. Ezzel szemben a Volkswagen és a Stellantis támogatja a "Made in Europe" koncepciót, amely a helyi alkatrészek felhasználására ösztönözné a gyártókat. Felmerült az a javaslat is, hogy a rendszert célszerű lenne az EU határain túlra is kiterjeszteni, bevonva olyan jelentős gyártási bázisokat, mint Japán, Törökország vagy az Egyesült Királyság.
A globális járműipar technológiai átalakulása átrendezi a hagyományos piaci viszonyokat. Miközben a kínai gyártók megerősödése egyértelmű tendencia, az európai – és különösen a német – autóipar jövője továbbra is bizonytalan.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2025 első három negyedévében tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon
Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.
Jelentősen csökkenhet a régebbi Fordok javítási költsége: a gyártó közölte, 2026 januárjától akár 25 százalékkal mérsékli több ezer gyári alkatrész árát.
Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal januári közös elemzése, amely alapján a hazai használtautó-piac súlypontja egyértelműen a középkategóriára tolódott.
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
2026 nyarától új szintre lép az autók kötelező biztonsági felszereltsége az Európai Unióban.
Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.
Tovább folytatódik a kínai autóháború: sokkoló döntés született, vége a szuperolcsó járművek korának
A kínai hatóságok határozott lépéseket tettek az autóiparban dúló árháború megfékezésére, megtiltották az önköltség alatti értékesítést.
A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat
gyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosultak.
A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
