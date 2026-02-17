Szintet lép Európa az autóháborúban: teljesen átalakulhatnak az állami támogatások

Az Európai Bizottság új jogszabálytervezete alapján az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon. A február 25-én bemutatásra kerülő Industrial Accelerator Act az építőiparra és egyéb ágazatokra is hasonló előírásokat terjesztene ki.

A Financial Times által megszerzett dokumentum szerint az Európai Bizottság átfogó intézkedésekkel igyekszik megvédeni az uniós ipart az erősödő kínai versenytől. A tervezet, amely az Industrial Accelerator Act nevet viseli, nem korlátozódik csupán az autóiparra. Az építőipari vállalatok számára is szigorú feltételeket szabna állami támogatások vagy közbeszerzési pályázatok esetén. Előírná például, hogy az alumíniumtermékek negyedét, valamint a nyílászárókhoz használt műanyagok 30 százalékát uniós forrásból kell beszerezniük.

Az elektromos járművek gyártására vonatkozó részletszabályok értelmében minden állami támogatással készülő elektromos, hibrid és üzemanyagcellás autót az Európai Unió területén kellene összeszerelni. Az akkumulátorok kivételével a beépített alkatrészek legalább 70 százalékának uniós eredetűnek kellene lennie. Ez az előírás a lakossági vásárlási támogatásokra és a közintézmények beszerzéseire egyaránt vonatkozna. Lényeges azonban, hogy a tervezetben a 70 százalékos küszöbérték még szögletes zárójelben szerepel. Ez arra utal, hogy a számról még folynak az egyeztetések, így a végső arány változhat.

A szabályozás az elektromos járművek akkumulátorainak összetevőire is kiterjedne, előírva, hogy több kulcsfontosságú komponenst az Unión belülről kell beszerezni. Iparági szereplők ugyanakkor figyelmeztetnek: ez a feltétel nehezen teljesíthető. Kiemelik, hogy az akkumulátortechnológia és a szükséges nyersanyagok terén az EU továbbra is jelentős mértékben függ Kínától.

A közbeszerzési eljárások terén újdonságot jelentene, hogy a pályázatok elbírálásakor kötelező értékelési szemponttá válna a szén-dioxid-kibocsátás mértéke.

A jogszabály előkészítését intenzív lobbitevékenység kísérte. A zöldtechnológiai szektor képviselői – köztük a megújuló energia és az akkumulátorgyártás szereplői –, valamint az autóipari beszállítók üdvözlik a helyi gyártást ösztönző terveket. Az autógyártók álláspontja azonban megosztott. A BMW szerint az új szabályok szükségtelen költségnövekedést és adminisztratív terheket okoznának. Ezzel szemben a Volkswagen és a Stellantis támogatja a "Made in Europe" koncepciót, amely a helyi alkatrészek felhasználására ösztönözné a gyártókat. Felmerült az a javaslat is, hogy a rendszert célszerű lenne az EU határain túlra is kiterjeszteni, bevonva olyan jelentős gyártási bázisokat, mint Japán, Törökország vagy az Egyesült Királyság.

A globális járműipar technológiai átalakulása átrendezi a hagyományos piaci viszonyokat. Miközben a kínai gyártók megerősödése egyértelmű tendencia, az európai – és különösen a német – autóipar jövője továbbra is bizonytalan.