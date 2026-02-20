A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Hamarosan rossz világ jöhet a magyar autósokra: súlyos benzindrágulás a láthatáron
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a kutakon. A Mol már a stratégiai készletekhez nyúlt, a tengeri pótlás pedig csak lassan indul be. Eközben kérdéses, hogy a kormány milyen eszközökkel avatkozna be, ha az árak elszakadnának a régiós átlagtól - írta a Portfolio.
Jelenleg a benzin literje 564, a gázolajé 576 forintba kerül Magyarországon, ami egy hónapok óta tartó csökkenő trend eredménye. Ez a kedvező időszak azonban könnyen véget érhet. A január 27-i orosz katonai csapás következtében megsérült a Barátság kőolajvezeték, így azóta nem érkezik nyersolaj Ukrajnán keresztül. A Mol hétfőn közölte, hogy 250 ezer tonna kőolaj felszabadítását kérte a magyar stratégiai készletből a Dunai Finomító ellátásának biztosítására. A vállalat a szlovák kormánynál is hasonló kéréssel jelentkezett.
A vállalat megkezdte a tengeri kőolajszállítás megszervezését. Az első szállítmányok azonban csak március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5–12 napba telik, mire a nyersanyag eljut a Mol-csoport finomítóiba. A kulcskérdés az, hogy a horvát Janaf által üzemeltetett vezetékrendszer képes-e tartósan biztosítani a napi 40 ezer tonnás kapacitásigényt, illetve milyen költségek mellett.
Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője szerint az ellátási zavar legalább 5 százalékos kiskereskedelmi üzemanyagár-emelkedést okoz. Ez a jelenlegi szintek mellett 25–30 forintos literenkénti drágulást jelent. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz olajról való leválás technológiai okokból a régió piacának 10 százalékos kiesését jelentené. Ez termékhiányhoz és további áremelkedéshez vezetne.
Ekkora drágulás esetén a magyar üzemanyagárak látványosan elszakadnának a régiós átlagtól. Az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint jelenleg a hazai benzinár mindössze egy forinttal haladja meg a szomszédos országok átlagát. A gázolaj ára pedig két forinttal az átlag alatt van, vagyis egyelőre a régiós középmezőnyben helyezkedünk el.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kormány azonban régóta hangsúlyozza, hogy nem engedi a hazai üzemanyagárakat a szomszédos országok átlaga fölé emelkedni. Gulyás Gergely a Kormányinfón megerősítette: ha az áremelkedés indokolttá teszi, minden rendelkezésre álló intézkedést megfontolnak, szélsőséges esetben akár az árstop visszavezetését is. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a piaci áremelkedés nagyobb részét végül a Molnak kell viselnie, a drágulásnak pedig csak a töredéke jut el a fogyasztókhoz.
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során.
Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
A fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak.
A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2025 első három negyedévében tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon
Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.
Jelentősen csökkenhet a régebbi Fordok javítási költsége: a gyártó közölte, 2026 januárjától akár 25 százalékkal mérsékli több ezer gyári alkatrész árát.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén