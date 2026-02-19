Bajban az európai autóóriás? Nem látszik a kilábalás a magyarok egyik kedvenc márkájánál

Jelentős késést szenved a Volkswagen Scout márkájának amerikai piaci bevezetése. A tervezett elektromos járművek gyártása legalább egy évet csúszik, így várhatóan csak 2028 körül indulhat el. A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.

Komoly fennakadás mutatkozik a Volkswagen-csoport amerikai terjeszkedési stratégiájában. A Der Spiegel beszámolója szerint a német autógyártó által feltámasztott Scout márka elektromos pickupjainak és SUV-modelljeinek piacra dobása jelentősen elmarad az eredeti ütemtervtől.

Az információk szerint a gyártás megkezdése legalább egy évet, de akár többet is csúszhat. Ez azt jelenti, hogy a járművek legkorábban 2028 táján kerülhetnek forgalomba az Egyesült Államokban.

A halasztás gazdasági szempontból is kedvezőtlen helyzetbe hozza a wolfsburgi központú vállalatot. A Scout-projekt fejlesztése jelenleg kizárólag költségekkel jár, miközben semmilyen árbevételt nem termel a konszernnek. Ez további terhet ró a Volkswagen amúgy is feszített pénzügyi helyzetére, különösen az elektromos átállás költségei és az erősödő kínai verseny közepette.