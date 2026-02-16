Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tízéves fejlesztési programjának következő jelentős állomásaként 2027 őszén kezdődik az M7-es autópálya felújítása, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.

Az MKIF új podcastjában Szimicsku László kommunikációs igazgató ismertette a társaság közlekedési infrastruktúra-fejlesztési terveit, számolt be a Magyar Építők.

A tízéves fejlesztési program hivatalosan 2025. szeptember 1-jén vette kezdetét az M1-es autópálya bővítési munkálataival. A következő jelentős beruházás az M7-es autópálya korszerűsítése lesz, amely a tervek szerint 2027 őszén indul.

Szintén 2027-ben kezdődik meg az M200-as gyorsforgalmi út kivitelezése, amely Komáromot köti majd össze Székesfehérvár érintésével Sárbogárddal. A közlekedési folyosó onnan M8-as néven folytatódik majd, és a Dunán áthaladva egészen Kecskemétig biztosít gyorsforgalmi összeköttetést.

