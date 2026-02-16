2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szikszó, 2025. december 30.Az M30-as autópálya korábban lezárt, de ezen a napon megnyitott szakasza Szikszó közelében 2025. december 30-án. Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékû bankgaranciát, ez m
Autó

Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken

Pénzcentrum
2026. február 16. 10:44

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tízéves fejlesztési programjának következő jelentős állomásaként 2027 őszén kezdődik az M7-es autópálya felújítása, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.

Az MKIF új podcastjában Szimicsku László kommunikációs igazgató ismertette a társaság közlekedési infrastruktúra-fejlesztési terveit, számolt be a Magyar Építők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tízéves fejlesztési program hivatalosan 2025. szeptember 1-jén vette kezdetét az M1-es autópálya bővítési munkálataival. A következő jelentős beruházás az M7-es autópálya korszerűsítése lesz, amely a tervek szerint 2027 őszén indul.

Kapcsolódó cikkeink:

Szintén 2027-ben kezdődik meg az M200-as gyorsforgalmi út kivitelezése, amely Komáromot köti majd össze Székesfehérvár érintésével Sárbogárddal. A közlekedési folyosó onnan M8-as néven folytatódik majd, és a Dunán áthaladva egészen Kecskemétig biztosít gyorsforgalmi összeköttetést.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
#közlekedés #autó #autópálya #beruházás #utak #m1-es autópálya #m7-es autópálya #autópálya építés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:33
11:23
11:15
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026. február 16.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
2026. február 15.
400 ezres egyszeri jutalmat kapnak ezek a magyar dolgozók: bejelentették, ők lesznek rá jogosultak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
7 napja
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
4 napja
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
5
2 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:11
Hamarosan zár a Városligeti Műjégpálya: közeleg a szezon vége, eddig csúszhatnak még
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:01
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Agrárszektor  |  2026. február 16. 10:29
Mi lesz itt? Nem érdekli már a gazdák gyerekeit a termelés