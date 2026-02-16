A Balatonkeresztúr melletti csomópont most teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja az életveszélyes kereszteződést.
Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tízéves fejlesztési programjának következő jelentős állomásaként 2027 őszén kezdődik az M7-es autópálya felújítása, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Az MKIF új podcastjában Szimicsku László kommunikációs igazgató ismertette a társaság közlekedési infrastruktúra-fejlesztési terveit, számolt be a Magyar Építők.
A tízéves fejlesztési program hivatalosan 2025. szeptember 1-jén vette kezdetét az M1-es autópálya bővítési munkálataival. A következő jelentős beruházás az M7-es autópálya korszerűsítése lesz, amely a tervek szerint 2027 őszén indul.
Szintén 2027-ben kezdődik meg az M200-as gyorsforgalmi út kivitelezése, amely Komáromot köti majd össze Székesfehérvár érintésével Sárbogárddal. A közlekedési folyosó onnan M8-as néven folytatódik majd, és a Dunán áthaladva egészen Kecskemétig biztosít gyorsforgalmi összeköttetést.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.
Jelentősen csökkenhet a régebbi Fordok javítási költsége: a gyártó közölte, 2026 januárjától akár 25 százalékkal mérsékli több ezer gyári alkatrész árát.
Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal januári közös elemzése, amely alapján a hazai használtautó-piac súlypontja egyértelműen a középkategóriára tolódott.
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
2026 nyarától új szintre lép az autók kötelező biztonsági felszereltsége az Európai Unióban.
Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.
Tovább folytatódik a kínai autóháború: sokkoló döntés született, vége a szuperolcsó járművek korának
A kínai hatóságok határozott lépéseket tettek az autóiparban dúló árháború megfékezésére, megtiltották az önköltség alatti értékesítést.
A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat
gyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosultak.
A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket
Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt.
A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.
