2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autó a repülőtér parkolójában parkolt a bérléshez. Légi felvétel a repülőtér parkolójáról. Használt luxusautó eladó és bérelhető. Gépkocsi parkolóhely. Autókereskedés koncepciója.
Autó

Elképesztően kapósak lettek az ilyen használt autók: az járható nagyon jól, aki most ilyet adna el

Pénzcentrum
2026. február 20. 15:03

A Használtautó.hu a 2025-ös, valamint a 2026 januári kínálati adatok alapján vizsgálta a hazai kishaszonjármű-piac alakulását. Az adatok szerint a Ford Transit továbbra is magabiztosan vezeti a legnépszerűbb modellek listáját, a Fiat Ducato őrzi második helyét, ugyanakkor a dobogó harmadik fokán változás történt: a Volkswagen Transporter megelőzte az Iveco Daily-t. A pickupok eközben továbbra is jóval magasabb árszinttel és fiatalabb átlagéletkorral szerepelnek a hirdetésekben a klasszikus kishaszonjárművekhez viszonyítva.

A 2025-ös adatok alapján a Ford Transit toronymagasan vezette a mezőnyt több mint 40 ezer érdeklődéssel és 6 600 aktív hirdetéssel. A Transit hosszú évek óta a vállalkozói szektor egyik alapmodellje, a népszerűségét széles körű elérhetőségének és sokoldalú felhasználhatóságának köszönheti. A modell átlagára 4,59 millió forint volt, az átlagos futásteljesítménye 220 ezer kilométer, az átlagéletkora pedig 10 év körül alakult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2026 januárjában a modell továbbra is stabilan őrizte első helyét. Az átlagár 4,63 millió forintra emelkedett, ami 1%-os növekedést jelent, miközben az átlagos futásteljesítmény 211 ezer kilométerre csökkent, az átlagéletkor pedig 9,6 évre mérséklődött. A kínálat tehát enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.

A Fiat Ducato 2025-ben közel 31 ezer érdeklődéssel a második helyen végzett. Átlagára 3,85 millió forint volt, ami a Transitnál alacsonyabb árszintet jelentett, ugyanakkor a jellemző futásteljesítmény magasabb, 277 ezer kilométer körüli volt. 2026 januárjára a Ducato átlagéletkora 11,4-évről 10,65 évre csökkent az átlagára pedig 4,08 millió forintra emelkedett, ami mintegy 6%-os drágulást jelent.

A legfontosabb változás a harmadik és negyedik helyen történt. A 2025-ös teljes évben még az Iveco Daily állt a harmadik helyen 23 ezer érdeklődéssel, míg a Volkswagen Transporter a negyedik pozíciót foglalta el több mint 17 ezer érdeklődéssel. 2026 januárjára azonban a Transporter megelőzte a Daily-t. Az árak eltérő irányba mozdultak: a Transporter átlagára 3,54 millió forintról 3,46 millió forintra csökkent, míg az Iveco Daily átlagára 5,21 millió forintról 5,44 millió forintra emelkedett. A dráguló Daily és a Transporter közötti árkülönbség tovább nőtt, ami hozzájárulhatott a helycseréhez.

„Idén januárban érdemi elmozdulás nem volt tapasztalható a kishaszonjárművek piacán. A Ford Transit továbbra is stabilan vezeti a rangsort, dominanciája egyelőre nehezen megkérdőjelezhető az áruszállításban gondolkodó vállalkozások körében, miközben a Fiat Ducato szorosan követi a mezőnyt. Figyelemre méltó változás ugyanakkor, hogy az Iveco Daily helyét a Volkswagen Transporter vette át, ami összefüggésben állhat azzal, hogy a Használtautó.hu kínálatában több mint 240 meghirdetett Transporter érhető el, illetve a modell nemrégiben megújult változattal jelent meg a piacon" - emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Bár a pickup modellek ma már jellemzően személyautó-kategóriában szerepelnek, korábban kishaszonjárműnek számítottak, és a mai napig jellemzően munkacélú a felhasználásuk. A 2025-ös adatok alapján a pickup mezőnyt a Ford Ranger vezette közel 9 ezer érdeklődéssel, 9,56 millió forintos átlagárral és 7,8 éves átlagéletkorral. Második helyen a Toyota Hilux 9,93 millió forintos átlagárral követte, míg a Mitsubishi L200 és a Nissan Navara már 4–5 millió forintos átlagáron érhetőek el.

A pickupok árszintje jelentősen magasabb a klasszikus furgonokénál: míg a Transit, Ducato vagy Transporter 3,5–4,5 millió forintos sávban mozog, addig a Ranger és a Hilux jellemzően 9–10 millió forint körüli átlagáron érhető el. A prémium amerikai modellek - például a Dodge RAM vagy a Ford F Series - esetében az átlagár 16–18 millió forint felett alakul
Címlapkép: Getty Images
#autó #árak #használt autó #toyota #volkswagen #ford #autópiac #használtautó-piac #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:31
15:23
15:16
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
2 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
1 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
5
4 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:31
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:16
2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig
Agrárszektor  |  2026. február 20. 14:32
Támogatás jöhet a rettegett kór ellen: ezekre kell készülni a gazdáknak idén
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel