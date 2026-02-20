Elképesztően kapósak lettek az ilyen használt autók: az járható nagyon jól, aki most ilyet adna el

A Használtautó.hu a 2025-ös, valamint a 2026 januári kínálati adatok alapján vizsgálta a hazai kishaszonjármű-piac alakulását. Az adatok szerint a Ford Transit továbbra is magabiztosan vezeti a legnépszerűbb modellek listáját, a Fiat Ducato őrzi második helyét, ugyanakkor a dobogó harmadik fokán változás történt: a Volkswagen Transporter megelőzte az Iveco Daily-t. A pickupok eközben továbbra is jóval magasabb árszinttel és fiatalabb átlagéletkorral szerepelnek a hirdetésekben a klasszikus kishaszonjárművekhez viszonyítva.

A 2025-ös adatok alapján a Ford Transit toronymagasan vezette a mezőnyt több mint 40 ezer érdeklődéssel és 6 600 aktív hirdetéssel. A Transit hosszú évek óta a vállalkozói szektor egyik alapmodellje, a népszerűségét széles körű elérhetőségének és sokoldalú felhasználhatóságának köszönheti. A modell átlagára 4,59 millió forint volt, az átlagos futásteljesítménye 220 ezer kilométer, az átlagéletkora pedig 10 év körül alakult.

2026 januárjában a modell továbbra is stabilan őrizte első helyét. Az átlagár 4,63 millió forintra emelkedett, ami 1%-os növekedést jelent, miközben az átlagos futásteljesítmény 211 ezer kilométerre csökkent, az átlagéletkor pedig 9,6 évre mérséklődött. A kínálat tehát enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.

A Fiat Ducato 2025-ben közel 31 ezer érdeklődéssel a második helyen végzett. Átlagára 3,85 millió forint volt, ami a Transitnál alacsonyabb árszintet jelentett, ugyanakkor a jellemző futásteljesítmény magasabb, 277 ezer kilométer körüli volt. 2026 januárjára a Ducato átlagéletkora 11,4-évről 10,65 évre csökkent az átlagára pedig 4,08 millió forintra emelkedett, ami mintegy 6%-os drágulást jelent.

A legfontosabb változás a harmadik és negyedik helyen történt. A 2025-ös teljes évben még az Iveco Daily állt a harmadik helyen 23 ezer érdeklődéssel, míg a Volkswagen Transporter a negyedik pozíciót foglalta el több mint 17 ezer érdeklődéssel. 2026 januárjára azonban a Transporter megelőzte a Daily-t. Az árak eltérő irányba mozdultak: a Transporter átlagára 3,54 millió forintról 3,46 millió forintra csökkent, míg az Iveco Daily átlagára 5,21 millió forintról 5,44 millió forintra emelkedett. A dráguló Daily és a Transporter közötti árkülönbség tovább nőtt, ami hozzájárulhatott a helycseréhez.

„Idén januárban érdemi elmozdulás nem volt tapasztalható a kishaszonjárművek piacán. A Ford Transit továbbra is stabilan vezeti a rangsort, dominanciája egyelőre nehezen megkérdőjelezhető az áruszállításban gondolkodó vállalkozások körében, miközben a Fiat Ducato szorosan követi a mezőnyt. Figyelemre méltó változás ugyanakkor, hogy az Iveco Daily helyét a Volkswagen Transporter vette át, ami összefüggésben állhat azzal, hogy a Használtautó.hu kínálatában több mint 240 meghirdetett Transporter érhető el, illetve a modell nemrégiben megújult változattal jelent meg a piacon" - emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Bár a pickup modellek ma már jellemzően személyautó-kategóriában szerepelnek, korábban kishaszonjárműnek számítottak, és a mai napig jellemzően munkacélú a felhasználásuk. A 2025-ös adatok alapján a pickup mezőnyt a Ford Ranger vezette közel 9 ezer érdeklődéssel, 9,56 millió forintos átlagárral és 7,8 éves átlagéletkorral. Második helyen a Toyota Hilux 9,93 millió forintos átlagárral követte, míg a Mitsubishi L200 és a Nissan Navara már 4–5 millió forintos átlagáron érhetőek el.

A pickupok árszintje jelentősen magasabb a klasszikus furgonokénál: míg a Transit, Ducato vagy Transporter 3,5–4,5 millió forintos sávban mozog, addig a Ranger és a Hilux jellemzően 9–10 millió forint körüli átlagáron érhető el. A prémium amerikai modellek - például a Dodge RAM vagy a Ford F Series - esetében az átlagár 16–18 millió forint felett alakul