Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Elképesztően kapósak lettek az ilyen használt autók: az járható nagyon jól, aki most ilyet adna el
A Használtautó.hu a 2025-ös, valamint a 2026 januári kínálati adatok alapján vizsgálta a hazai kishaszonjármű-piac alakulását. Az adatok szerint a Ford Transit továbbra is magabiztosan vezeti a legnépszerűbb modellek listáját, a Fiat Ducato őrzi második helyét, ugyanakkor a dobogó harmadik fokán változás történt: a Volkswagen Transporter megelőzte az Iveco Daily-t. A pickupok eközben továbbra is jóval magasabb árszinttel és fiatalabb átlagéletkorral szerepelnek a hirdetésekben a klasszikus kishaszonjárművekhez viszonyítva.
A 2025-ös adatok alapján a Ford Transit toronymagasan vezette a mezőnyt több mint 40 ezer érdeklődéssel és 6 600 aktív hirdetéssel. A Transit hosszú évek óta a vállalkozói szektor egyik alapmodellje, a népszerűségét széles körű elérhetőségének és sokoldalú felhasználhatóságának köszönheti. A modell átlagára 4,59 millió forint volt, az átlagos futásteljesítménye 220 ezer kilométer, az átlagéletkora pedig 10 év körül alakult.
2026 januárjában a modell továbbra is stabilan őrizte első helyét. Az átlagár 4,63 millió forintra emelkedett, ami 1%-os növekedést jelent, miközben az átlagos futásteljesítmény 211 ezer kilométerre csökkent, az átlagéletkor pedig 9,6 évre mérséklődött. A kínálat tehát enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
A Fiat Ducato 2025-ben közel 31 ezer érdeklődéssel a második helyen végzett. Átlagára 3,85 millió forint volt, ami a Transitnál alacsonyabb árszintet jelentett, ugyanakkor a jellemző futásteljesítmény magasabb, 277 ezer kilométer körüli volt. 2026 januárjára a Ducato átlagéletkora 11,4-évről 10,65 évre csökkent az átlagára pedig 4,08 millió forintra emelkedett, ami mintegy 6%-os drágulást jelent.
A legfontosabb változás a harmadik és negyedik helyen történt. A 2025-ös teljes évben még az Iveco Daily állt a harmadik helyen 23 ezer érdeklődéssel, míg a Volkswagen Transporter a negyedik pozíciót foglalta el több mint 17 ezer érdeklődéssel. 2026 januárjára azonban a Transporter megelőzte a Daily-t. Az árak eltérő irányba mozdultak: a Transporter átlagára 3,54 millió forintról 3,46 millió forintra csökkent, míg az Iveco Daily átlagára 5,21 millió forintról 5,44 millió forintra emelkedett. A dráguló Daily és a Transporter közötti árkülönbség tovább nőtt, ami hozzájárulhatott a helycseréhez.
„Idén januárban érdemi elmozdulás nem volt tapasztalható a kishaszonjárművek piacán. A Ford Transit továbbra is stabilan vezeti a rangsort, dominanciája egyelőre nehezen megkérdőjelezhető az áruszállításban gondolkodó vállalkozások körében, miközben a Fiat Ducato szorosan követi a mezőnyt. Figyelemre méltó változás ugyanakkor, hogy az Iveco Daily helyét a Volkswagen Transporter vette át, ami összefüggésben állhat azzal, hogy a Használtautó.hu kínálatában több mint 240 meghirdetett Transporter érhető el, illetve a modell nemrégiben megújult változattal jelent meg a piacon" - emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Bár a pickup modellek ma már jellemzően személyautó-kategóriában szerepelnek, korábban kishaszonjárműnek számítottak, és a mai napig jellemzően munkacélú a felhasználásuk. A 2025-ös adatok alapján a pickup mezőnyt a Ford Ranger vezette közel 9 ezer érdeklődéssel, 9,56 millió forintos átlagárral és 7,8 éves átlagéletkorral. Második helyen a Toyota Hilux 9,93 millió forintos átlagárral követte, míg a Mitsubishi L200 és a Nissan Navara már 4–5 millió forintos átlagáron érhetőek el.
A pickupok árszintje jelentősen magasabb a klasszikus furgonokénál: míg a Transit, Ducato vagy Transporter 3,5–4,5 millió forintos sávban mozog, addig a Ranger és a Hilux jellemzően 9–10 millió forint körüli átlagáron érhető el. A prémium amerikai modellek - például a Dodge RAM vagy a Ford F Series - esetében az átlagár 16–18 millió forint felett alakul
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során.
Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
A fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak.
A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2025 első három negyedévében tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon
Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.
