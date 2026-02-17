Most érkezett! Óriási változás készül a hazai jogosítványoknál: kiderült, mit tervez a kormány

A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján az érintettek B és C kategóriás vezetői engedélyt szerezhetnének állami finanszírozással, ami jelentősen javíthatja munkaerőpiaci helyzetüket - írta meg a Portfolio.

A véleményezés alatt álló jogszabálytervezet értelmében 2026. március 1-jétől válna elérhetővé az a támogatás, amely a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő kiskorúak és fiatal felnőttek számára biztosítaná a személyautó, illetve teherautó vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzésének teljes költségátvállalását. Az intézkedés azokra vonatkozna, akik a tanfolyam vagy a vizsgák időpontjában még intézményi ellátásban részesülnek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint megközelítőleg 23 500 fő él a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében; ez a szám magában foglalja az utógondozásban részesülő fiatal felnőtteket is.

A tervezett támogatás átfogó jellegű: nemcsak az elméleti képzés és az okmánykiállítás díját fedezné, hanem a gyakorlati oktatás költségeit is. Személygépkocsi-vezetői engedély esetében legfeljebb 35, tehergépjárműveknél pedig maximum 20 gyakorlati óra finanszírozását vállalná át a költségvetés. A C kategóriás képzésnél a hivatásos sofőrök számára kötelező Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) megszerzésének költségei szintén elszámolhatók lennének. Fontos könnyítés, hogy a támogatás összegét sikertelen vizsga esetén sem kellene visszatéríteni.

A finanszírozás lebonyolítása során a gyermekvédelmi intézményt fenntartó szervezetek előlegeznék meg a képzési költségeket, amelyeket utólag igényelnének vissza az államtól. A támogatás minden fiatal számára kategóriánként egyetlen alkalommal lenne igénybe vehető.

Az oktatás megszervezésében kiemelt szerepet kapna a digitalizáció: az elméleti felkészítés és a vizsgáztatás elsődlegesen online felületeken zajlana. Az elsősegélynyújtási ismeretek oktatásában olyan állami szervek működnének közre, mint az Országos Mentőszolgálat. A gyakorlati képzést később kiválasztandó szolgáltatók végeznék, de a rendelet átmeneti szabályokat is tartalmaz arra az esetre, ha az új rendszer induláskor még nem állna teljes körűen rendelkezésre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a szabályozás csak 2026. március 1-jén lépne hatályba, a támogatás már a 2026. január 1-jét követően megkezdett tanfolyamokra is érvényes lenne. Az igénylések benyújtására várhatóan az év második felében nyílik majd lehetőség.

Jelenleg is igényelhető állami támogatás a jogosítványszerzéshez, ez azonban csupán részleges finanszírozást jelent. A 20 év alattiak legfeljebb 25 ezer forint értékben igényelhetik vissza a közlekedési alapismeretek (KRESZ) tanfolyamának és a sikeres elméleti vizsga díját, amennyiben a vizsgát követő egy éven belül benyújtják kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Ez a lehetőség életkortól függetlenül azok számára is nyitott, akik csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED) vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülnek.

A jogosítványszerzés támogatási rendszere 2024-től tovább bővült, kezdetben a középfokú oktatási intézmények végzősei számára. 2025-től pedig már a 16. életévüket betöltött középiskolai tanulók is ingyenesen vehetnek részt az iskolai keretek között szervezett B kategóriás képzésben. Ez a program az elméleti és a gyakorlati oktatást egyaránt magában foglalja.