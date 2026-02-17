2026. február 17. kedd Donát
5 °C Budapest
Sorban álló autók a tér melletti parkolóban.
Autó

Most érkezett! Óriási változás készül a hazai jogosítványoknál: kiderült, mit tervez a kormány

Pénzcentrum
2026. február 17. 10:17

A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján az érintettek B és C kategóriás vezetői engedélyt szerezhetnének állami finanszírozással, ami jelentősen javíthatja munkaerőpiaci helyzetüket - írta meg a Portfolio.

A véleményezés alatt álló jogszabálytervezet értelmében 2026. március 1-jétől válna elérhetővé az a támogatás, amely a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő kiskorúak és fiatal felnőttek számára biztosítaná a személyautó, illetve teherautó vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzésének teljes költségátvállalását. Az intézkedés azokra vonatkozna, akik a tanfolyam vagy a vizsgák időpontjában még intézményi ellátásban részesülnek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint megközelítőleg 23 500 fő él a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében; ez a szám magában foglalja az utógondozásban részesülő fiatal felnőtteket is.

A tervezett támogatás átfogó jellegű: nemcsak az elméleti képzés és az okmánykiállítás díját fedezné, hanem a gyakorlati oktatás költségeit is. Személygépkocsi-vezetői engedély esetében legfeljebb 35, tehergépjárműveknél pedig maximum 20 gyakorlati óra finanszírozását vállalná át a költségvetés. A C kategóriás képzésnél a hivatásos sofőrök számára kötelező Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) megszerzésének költségei szintén elszámolhatók lennének. Fontos könnyítés, hogy a támogatás összegét sikertelen vizsga esetén sem kellene visszatéríteni.

A finanszírozás lebonyolítása során a gyermekvédelmi intézményt fenntartó szervezetek előlegeznék meg a képzési költségeket, amelyeket utólag igényelnének vissza az államtól. A támogatás minden fiatal számára kategóriánként egyetlen alkalommal lenne igénybe vehető.

Az oktatás megszervezésében kiemelt szerepet kapna a digitalizáció: az elméleti felkészítés és a vizsgáztatás elsődlegesen online felületeken zajlana. Az elsősegélynyújtási ismeretek oktatásában olyan állami szervek működnének közre, mint az Országos Mentőszolgálat. A gyakorlati képzést később kiválasztandó szolgáltatók végeznék, de a rendelet átmeneti szabályokat is tartalmaz arra az esetre, ha az új rendszer induláskor még nem állna teljes körűen rendelkezésre.

Bár a szabályozás csak 2026. március 1-jén lépne hatályba, a támogatás már a 2026. január 1-jét követően megkezdett tanfolyamokra is érvényes lenne. Az igénylések benyújtására várhatóan az év második felében nyílik majd lehetőség.

Jelenleg is igényelhető állami támogatás a jogosítványszerzéshez, ez azonban csupán részleges finanszírozást jelent. A 20 év alattiak legfeljebb 25 ezer forint értékben igényelhetik vissza a közlekedési alapismeretek (KRESZ) tanfolyamának és a sikeres elméleti vizsga díját, amennyiben a vizsgát követő egy éven belül benyújtják kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Ez a lehetőség életkortól függetlenül azok számára is nyitott, akik csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED) vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülnek.

A jogosítványszerzés támogatási rendszere 2024-től tovább bővült, kezdetben a középfokú oktatási intézmények végzősei számára. 2025-től pedig már a 16. életévüket betöltött középiskolai tanulók is ingyenesen vehetnek részt az iskolai keretek között szervezett B kategóriás képzésben. Ez a program az elméleti és a gyakorlati oktatást egyaránt magában foglalja.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #közlekedés #autó #kormány #oktatás #jogosítvány #ksh #állami támogatás

