A Mohu szerint nem volt visszaesés, és folyamatosan fejlesztik a szelektív gyűjtést.
Most érkezett! Óriási változás készül a hazai jogosítványoknál: kiderült, mit tervez a kormány
A kormány tervei szerint 2026 tavaszától az állam teljes mértékben átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiataloktól. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján az érintettek B és C kategóriás vezetői engedélyt szerezhetnének állami finanszírozással, ami jelentősen javíthatja munkaerőpiaci helyzetüket - írta meg a Portfolio.
A véleményezés alatt álló jogszabálytervezet értelmében 2026. március 1-jétől válna elérhetővé az a támogatás, amely a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő kiskorúak és fiatal felnőttek számára biztosítaná a személyautó, illetve teherautó vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzésének teljes költségátvállalását. Az intézkedés azokra vonatkozna, akik a tanfolyam vagy a vizsgák időpontjában még intézményi ellátásban részesülnek.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint megközelítőleg 23 500 fő él a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében; ez a szám magában foglalja az utógondozásban részesülő fiatal felnőtteket is.
A tervezett támogatás átfogó jellegű: nemcsak az elméleti képzés és az okmánykiállítás díját fedezné, hanem a gyakorlati oktatás költségeit is. Személygépkocsi-vezetői engedély esetében legfeljebb 35, tehergépjárműveknél pedig maximum 20 gyakorlati óra finanszírozását vállalná át a költségvetés. A C kategóriás képzésnél a hivatásos sofőrök számára kötelező Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) megszerzésének költségei szintén elszámolhatók lennének. Fontos könnyítés, hogy a támogatás összegét sikertelen vizsga esetén sem kellene visszatéríteni.
A finanszírozás lebonyolítása során a gyermekvédelmi intézményt fenntartó szervezetek előlegeznék meg a képzési költségeket, amelyeket utólag igényelnének vissza az államtól. A támogatás minden fiatal számára kategóriánként egyetlen alkalommal lenne igénybe vehető.
Az oktatás megszervezésében kiemelt szerepet kapna a digitalizáció: az elméleti felkészítés és a vizsgáztatás elsődlegesen online felületeken zajlana. Az elsősegélynyújtási ismeretek oktatásában olyan állami szervek működnének közre, mint az Országos Mentőszolgálat. A gyakorlati képzést később kiválasztandó szolgáltatók végeznék, de a rendelet átmeneti szabályokat is tartalmaz arra az esetre, ha az új rendszer induláskor még nem állna teljes körűen rendelkezésre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár a szabályozás csak 2026. március 1-jén lépne hatályba, a támogatás már a 2026. január 1-jét követően megkezdett tanfolyamokra is érvényes lenne. Az igénylések benyújtására várhatóan az év második felében nyílik majd lehetőség.
Jelenleg is igényelhető állami támogatás a jogosítványszerzéshez, ez azonban csupán részleges finanszírozást jelent. A 20 év alattiak legfeljebb 25 ezer forint értékben igényelhetik vissza a közlekedési alapismeretek (KRESZ) tanfolyamának és a sikeres elméleti vizsga díját, amennyiben a vizsgát követő egy éven belül benyújtják kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Ez a lehetőség életkortól függetlenül azok számára is nyitott, akik csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED) vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülnek.
A jogosítványszerzés támogatási rendszere 2024-től tovább bővült, kezdetben a középfokú oktatási intézmények végzősei számára. 2025-től pedig már a 16. életévüket betöltött középiskolai tanulók is ingyenesen vehetnek részt az iskolai keretek között szervezett B kategóriás képzésben. Ez a program az elméleti és a gyakorlati oktatást egyaránt magában foglalja.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2025 első három negyedévében tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon
Kiderült, ekkor indul az M7-es bővítése: egy kulcsfontosságú gyorsforgalmi út is megépülhet a magyar vidéken
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.
A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.
Jelentősen csökkenhet a régebbi Fordok javítási költsége: a gyártó közölte, 2026 januárjától akár 25 százalékkal mérsékli több ezer gyári alkatrész árát.
Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal januári közös elemzése, amely alapján a hazai használtautó-piac súlypontja egyértelműen a középkategóriára tolódott.
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
2026 nyarától új szintre lép az autók kötelező biztonsági felszereltsége az Európai Unióban.
Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.
Tovább folytatódik a kínai autóháború: sokkoló döntés született, vége a szuperolcsó járművek korának
A kínai hatóságok határozott lépéseket tettek az autóiparban dúló árháború megfékezésére, megtiltották az önköltség alatti értékesítést.
A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat
gyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosultak.
A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén