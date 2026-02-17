2026. február 17. kedd Donát
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
Autó

Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat

Pénzcentrum
2026. február 17. 13:03

A legfrissebb felmérések szerint a modern autók javítási költségei drasztikusan emelkednek: a fejlett szenzorok, LED- és lézerfényszórók, valamint a moduláris alkatrészek miatt már kisebb sérülések is több százezer forintos számlát generálhatnak. A vizsgálat rámutatott, hogy az azonos építésű modellek között is jelentős eltérések lehetnek az alkatrészárakban, miközben a magas költségek a biztosítási díjakat is megemelik.

A Német Autóklub (ADAC) legfrissebb vizsgálata szerint a gépjármű-javítások ára folyamatosan nő, és nem csupán az infláció vagy a bérek emelkedése miatt. A modern autók egyre bonyolultabb technikája, a fejlett szenzorok és moduláris alkatrészek jelentősen megnövelik a szervizköltségeket - még látszólag apró sérülések esetén is.

A szervezet példái között szerepel a szélvédőcsere, a bal első fényszóró és lökhárító cseréje kisebb baleset után, valamint a hátsó lökhárító cseréje parkolási ütközés miatt. A felmérés szerint például egy BMW 330e lézerfényszóró-cseréje önmagában 3300 euróba (kb. 1,2 millió forint) kerül, ami a teljes javítási számlát közel 8000 euróra növelheti. Hasonlóan drágák az új LED-fényszórók, és a kamerarendszerek kalibrálása a szélvédőcserénél akár 825 eurót (kb. 311 ezer forintot) is elérhet.

A tanulmány rámutatott arra is, hogy az azonos építésű modellek között, mint a Toyota Corolla és a Suzuki Swace, az alkatrészárak jelentősen eltérhetnek. Ugyanakkor olcsóbb alternatívát is kínálnak például a kínai MG modellek, ahol a szélvédőcsere 1000 euró (kb. 380 ezer forint) alatt marad a kameraprogramozással együtt.

A szenzorok hatása a kisebb baleseteknél is érezhető: a holttérfigyelő érzékelők cseréje a Hyundai Tucsont például 1000 euróval, kb. 380 ezer forinttal drágítja a rokon Kia Sportage-hez képest.

Ráadásul sok gyártó tiltja az utólagos lökhárító-fényezést, ami miatt teljes cserére kényszerülnek az autótulajdonosok.

Az ADAC mindezek alapján kijelentette: elvárja a gyártóktól, hogy az alkatrészek moduláris felépítésűek legyenek, a fölösleges presztízstechnológiákat mellőzzék, és a tartósságot valamint a javíthatóságot kiemelt szempontként kezeljék. A fogyasztóknak pedig azt javasolják, hogy javítás előtt mindig kérjenek árajánlatot, hasonlítsák össze a díjakat, és vegyék figyelembe a helyi szervizek különbségeit.

A szervezet szerint kijelenthető, a modern autók technikai újításai ugyan növelik a kényelmet és biztonságot, de a mindennapi fenntartás költségeit is jelentősen megemelik.

Magyarországon nem drágult a biztosítás

Tavaly a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagdíja 62 ezer forint volt, míg a casco átlagdíja 206 200 forint körül alakult - derült ki az egyik alkuszcég adataiból. A kgfb 11, a casco 5,8 százalékkal csökkent a 2024-es adatokhoz képest. Az online kötések esetében mérsékeltebb volt a változás: a kgfb átlagdíja 57 300 forintra, a casco 166 100 forintra csökkent, így az internetről szerződők tudtak a legtöbbet spórolni.

„Fontos figyelembe venni, hogy ezek az adatok az új szerződésekre vonatkoznak, nem pedig a teljes állományra - magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója. 

A szakember szerint a korábban megkötött szerződések többsége automatikusan elfogadta a biztosító által javasolt díjat, amely sok esetben 10-20 százalékkal is magasabb volt az évforduló előtti szintnél.

A kgfb-díjak csökkenése különösen a második negyedévtől vált látványossá, az év végére az átlagdíj csökkenése meghaladta a 14 százalékot. A 2026-os kilátások szerint a kgfb-díjak várhatóan a jelenlegi szinten maradnak, míg a casco díjak néhány százalékos, inflációkövető emelkedésre számíthatnak - mondta a szeakember.

A Magyar Nemzeti Bank korábban azt közölte: a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagdíjai országosan 0,8 százalékkal csökkentek a 2025. III. negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, ami a verseny élénkülésére utal. Budapesten 0,5, míg a fővároson kívül 1,2 százalékos díjcsökkenést mértek.

Ugyanakkor a biztosítói kárráfordítások éves szinten 2,2 százalékkal emelkedtek, ami a díjakkal összevetve javítja az ár-érték arányt az ügyfelek számára. Az MNB korrigált kgfb-indexe is ezt mutatja: a mérséklődő díjak és az emelkedő kárráfordítás hatására az idei I. negyedévi csúcs után 8 százalékponttal csökkent az index értéke.

Az egyéb járműkategóriákban eltérő tendenciák figyelhetők meg: a személygépkocsik, teherautók és nehézpótkocsik átlagdíja mérsékelten csökkent, míg a nagyobb flottaelemszámú járművek esetében az éves díjak 4-13 százalékkal emelkedtek. A nehézpótkocsik kivételt jelentenek, náluk szintén csökkenés volt tapasztalható.
Címlapkép: Getty Images
