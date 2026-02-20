2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
0 °C Budapest
havazás, hó, hóesés
Utazás

Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

Pénzcentrum
2026. február 20. 11:29

Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani. A Dunántúl több vármegyéjében a 70-80 km/órás széllökések nyomán kialakuló hófúvások miatt másodfokú figyelmeztetés lépett érvénybe - írja az időkép.

A délnyugati határ közelében örvénylő ciklon jelentős légnyomás-különbséget idézett elő az ország keleti és nyugati fele között, ami országszerte viharos szelet eredményezett. A legerősebb széllökések sokfelé elérik, északkeleten pedig meg is haladhatják a 70-80 km/órás sebességet.

Magyarország hótérképe. Forrás: időkép.Magyarország hótérképe. Forrás: időkép.

Amint a hótérképen látszik, brutális állapotok alakultak ki a Dunántúlon. A térségben többfelé jelentős mennyiségű hó hullott, amelyet erős szél kísér, így hófúvások, torlaszok és gyorsan változó látási viszonyok nehezítik a közlekedést. A nyugati és északnyugati területeken helyenként 10–20 centimétert meghaladó hótakaró is kialakult, főként a magasabban fekvő részeken.

A viharos szél az ország nyugati, északnyugati és északkeleti részein hófúvásokat okoz. A kritikus időjárási helyzet miatt Vas, Veszprém, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyében narancssárga riasztás van érvényben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #vihar #szél #szélvihar #időjárás #tél #hó #hóvihar #csapadék #hóesés #időjárás előrejelzés #szélsőséges időjárás #zala megye #időkép #győr-moson-sopron megye #hótérkép

