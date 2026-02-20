A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani. A Dunántúl több vármegyéjében a 70-80 km/órás széllökések nyomán kialakuló hófúvások miatt másodfokú figyelmeztetés lépett érvénybe - írja az időkép.
A délnyugati határ közelében örvénylő ciklon jelentős légnyomás-különbséget idézett elő az ország keleti és nyugati fele között, ami országszerte viharos szelet eredményezett. A legerősebb széllökések sokfelé elérik, északkeleten pedig meg is haladhatják a 70-80 km/órás sebességet.
Amint a hótérképen látszik, brutális állapotok alakultak ki a Dunántúlon. A térségben többfelé jelentős mennyiségű hó hullott, amelyet erős szél kísér, így hófúvások, torlaszok és gyorsan változó látási viszonyok nehezítik a közlekedést. A nyugati és északnyugati területeken helyenként 10–20 centimétert meghaladó hótakaró is kialakult, főként a magasabban fekvő részeken.
A viharos szél az ország nyugati, északnyugati és északkeleti részein hófúvásokat okoz. A kritikus időjárási helyzet miatt Vas, Veszprém, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyében narancssárga riasztás van érvényben.
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de késő estére akár -3 fokig is lehűlhet a levegő.
Az ITAKA döntése nemcsak az utazási kínálatot bővíti, hanem a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségét is javíthatja.
A Ryanair újabb gépet állomásoztat Budapesten, így már tizenegy repülőből áll a légitársaság hazai flottája.
Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.
A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye.
A mesterséges intelligenciára épülő keresőeszközök – mint a ChatGPT vagy a Google Gemini – alapjaiban változtatják meg a szállodai értékesítés online működését.
