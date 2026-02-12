2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Saalbach-Hinterglemm, Austria - June 20, 2018: BMW 530d xDrive Limousine standing on top of Wildenkarkogel Mountain on June 20, 2018 in Saalbach-Hinterglemm, Austria.
Autó

Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!

Pénzcentrum
2026. február 12. 16:04

Sorozatos műszaki problémák miatt a BMW és a Honda is visszahív több tízezer járművet világszerte. A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.

A BMW újabb visszahívási hullámot jelentett be, amely több tízezer járművet érint. A probléma az indítómotorral kapcsolatos: a futás közbeni túlmelegedés és esetleges rövidzárlat miatt a motor elindítása után fennáll a tűzveszély kockázata - írja az ADAC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyártó szerint a hibát az okozza, hogy a keletkező fémkopadék zárlatot eredményezhet és megemelheti az indítómotor hőmérsékletét. A legrosszabb esetben az autó menet közben is lángra kaphat. A BMW ezért azt javasolja, hogy az érintett járműveket ne hagyják felügyelet nélkül járó motorral.

A visszahívás olyan modelleket érint, amelyeknél 2020 júliusa és 2022 júliusa között indítómotor-relé szerelés történt. Az érintett típusok között szerepelnek többek között a 2-es Coupé (G42), 3-as és 4-es modellek (G20, G21, G22, G23, G26), a 5-ös és 7-es sorozatok, valamint az X3, X4, X5, X6 és a Z4. Ez utóbbi műszaki párja a Toyota Suprának is.

A tulajdonosok a BMW weboldalán az alvázszám megadásával ellenőrizhetik, érintett-e autójuk a visszahívásban.

Kapcsolódó cikkeink:

A Honda szintén visszahívási kampányt indított, mivel bizonyos modelleken hibásan gyártott kerekek kerültek felszerelésre. Ezeknél előfordulhat, hogy a kerékcsavarok meglazulnak, ami akár a kerék leválását is okozhatja - különösen veszélyes lehet ez hátramenet vagy kanyarodás közben.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A német közlekedési hatóság, a Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) szerint a visszahívás világszerte mintegy 700 000 járművet érint. A listán a Honda Civic és HR-V modellek szerepelnek, amelyek 2014 novembere és 2021 júliusa között készültek.

Bár eddig nincs olyan bejelentett személyi vagy anyagi kár, amely a hibás kerekekkel összefüggene, a visszahívást megelőző jelleggel rendelték el. A tulajdonosokat arra kérik, hogy egyeztessenek időpontot egy hivatalos márkaszervizzel, ahol a kerekeket átvizsgálják és szükség esetén kicserélik.

Mindkét esetben az érintett járművek tulajdonosainak ajánlott mielőbb felvenni a kapcsolatot a márkaszervizzel, és egyeztetni a visszahívási akcióban való részvétel részleteit. A műhelyben történő átvizsgálás és esetleges alkatrészcserék ideje attól függ, hogy csupán ellenőrzés vagy tényleges csere válik-e szükségessé.
Címlapkép: Getty Images
#autó #baleset #biztonság #tűz #termékvisszahívás #németország #bmw #adac #gépjármű #honda #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:03
16:43
16:29
16:20
16:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
3 napja
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
3 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 16:20
Máris megvan a rettegett diktátor, Kim Dzsongun utódja: elképesztő, hány éves az örökös
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 16:10
Kemény üzenet a boltosoktól: akár boltbezárások is jöhetnek, ha ez így marad?
Agrárszektor  |  2026. február 12. 16:36
Milliárdokból telepítenek új ültetvényeket itthon: ezek a cégek vágtak bele