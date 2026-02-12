Jelentősen csökkenhet a régebbi Fordok javítási költsége: a gyártó közölte, 2026 januárjától akár 25 százalékkal mérsékli több ezer gyári alkatrész árát.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
Sorozatos műszaki problémák miatt a BMW és a Honda is visszahív több tízezer járművet világszerte. A gyártók biztonsági okokból rendelik szervizbe az érintett modelleket, miután potenciális tűz- és balesetveszély merült fel egyes alkatrészek hibája miatt.
A BMW újabb visszahívási hullámot jelentett be, amely több tízezer járművet érint. A probléma az indítómotorral kapcsolatos: a futás közbeni túlmelegedés és esetleges rövidzárlat miatt a motor elindítása után fennáll a tűzveszély kockázata - írja az ADAC.
A gyártó szerint a hibát az okozza, hogy a keletkező fémkopadék zárlatot eredményezhet és megemelheti az indítómotor hőmérsékletét. A legrosszabb esetben az autó menet közben is lángra kaphat. A BMW ezért azt javasolja, hogy az érintett járműveket ne hagyják felügyelet nélkül járó motorral.
A visszahívás olyan modelleket érint, amelyeknél 2020 júliusa és 2022 júliusa között indítómotor-relé szerelés történt. Az érintett típusok között szerepelnek többek között a 2-es Coupé (G42), 3-as és 4-es modellek (G20, G21, G22, G23, G26), a 5-ös és 7-es sorozatok, valamint az X3, X4, X5, X6 és a Z4. Ez utóbbi műszaki párja a Toyota Suprának is.
A tulajdonosok a BMW weboldalán az alvázszám megadásával ellenőrizhetik, érintett-e autójuk a visszahívásban.
A Honda szintén visszahívási kampányt indított, mivel bizonyos modelleken hibásan gyártott kerekek kerültek felszerelésre. Ezeknél előfordulhat, hogy a kerékcsavarok meglazulnak, ami akár a kerék leválását is okozhatja - különösen veszélyes lehet ez hátramenet vagy kanyarodás közben.
A német közlekedési hatóság, a Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) szerint a visszahívás világszerte mintegy 700 000 járművet érint. A listán a Honda Civic és HR-V modellek szerepelnek, amelyek 2014 novembere és 2021 júliusa között készültek.
Bár eddig nincs olyan bejelentett személyi vagy anyagi kár, amely a hibás kerekekkel összefüggene, a visszahívást megelőző jelleggel rendelték el. A tulajdonosokat arra kérik, hogy egyeztessenek időpontot egy hivatalos márkaszervizzel, ahol a kerekeket átvizsgálják és szükség esetén kicserélik.
Mindkét esetben az érintett járművek tulajdonosainak ajánlott mielőbb felvenni a kapcsolatot a márkaszervizzel, és egyeztetni a visszahívási akcióban való részvétel részleteit. A műhelyben történő átvizsgálás és esetleges alkatrészcserék ideje attól függ, hogy csupán ellenőrzés vagy tényleges csere válik-e szükségessé.
