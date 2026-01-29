Fontos határidő előtt áll több százezer magyar autós: hamarosan fizetniük kell, nincs kibúvó alóla

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Útdíj Üzletág adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer éves országos és közel 930 ezer vármegyei e-matricát vásároltak az autósok. Ez azt jelenti, hogy darabszámban a tavaly megváltott éves országos matricák közel fele, a vármegyei jogosultságoknak pedig mintegy 70 százaléka még nem került megújításra.

Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke nemrég arra emlékeztetett, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján sokan hagyják az utolsó napokra a vásárlást. Tavaly január utolsó hetében a közlekedők közel 600 ezer éves országos és vármegyei matricát vettek, ennek nagyjából a fele az utolsó két napban fogyott el.

A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak. Ez is azt mutatja, hogy a tavalyi jogosultságok jelentős részét még nem váltották ki az idei évre. Bartal Tamás kiemelte: akik rendszeresen, akár naponta használják a díjköteles gyorsforgalmi utakat, különösen figyeljenek arra, hogy időben megújítsák matricájukat, elkerülve a jogosulatlan úthasználatot.

Január 31-ig kell megújítani a mozgáskorlátozottak részleges díjmentességét is. A jogszabály szerint ez a kedvezmény legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31-ig érvényes, ezért a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek új bejelentést kell tenniük a közlekedési igazgatási hatóságnál.

A részleges díjmentesség lehetővé teszi, hogy a D2 díjkategóriába tartozó járművek D1 kategóriájú e-matricával használhassák a díjköteles úthálózatot. A kedvezmény csak addig érvényes, amíg a jármű jogosultként szerepel a nyilvántartásban, de legfeljebb a következő év január 31-ig.

A nagycsaládosok szintén jogosultak részleges díjmentességre, azonban számukra nem szükséges évente bejelentést tenni. A kedvezmény automatikusan jár mindaddig, amíg három gyermek után családi pótlékban részesülnek. A jogosultságot a közlekedési igazgatási hatóság minden évben hivatalból egyezteti a családtámogatási hatósággal.

Címlapfotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA

