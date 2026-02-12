Óriási bejelentést kaptak a régi Fordok tulajdonosai: rengeteg magyar autósnak kedvez a gyártó

Jelentősen csökkenhet a régebbi Fordok javítási költsége: a gyártó közölte, 2026 januárjától akár 25 százalékkal mérsékli több ezer gyári alkatrész árát a 2019 előtt gyártott modellekhez. A lépés elsősorban a gyakran sérülő karosszériaelemeket érinti, ami nemcsak az autósoknak hozhat megtakarítást, hanem lassíthatja az idősebb autók értékvesztését is.

Jelentős könnyítést kaphatnak a régebbi Ford-modellek tulajdonosai: a gyártó bejelentése szerint 2026 januárjától akár 25 százalékkal csökkenhet több ezer gyári alkatrész ára azoknál a járműveknél, amelyeket 2019 előtt gyártottak. Az intézkedés elsősorban a gyakran sérülő karosszériaelemeket érinti, így olcsóbbá válhatnak a kisebb-nagyobb javítások.

A Ford Ügyfélszolgálati Osztályának (Ford Customer Service Division, FCSD) kezdeményezése összesen mintegy 6000 eredeti gyári (OEM) alkatrészre terjed ki. Az árcsökkentés főként olyan elemeket érint, amelyek közúti koccanásoknál vagy parkolási sérüléseknél gyakran cserére szorulnak: lökhárítókat, sárvédőket, ajtókat, ajtóburkolatokat, hűtőrácsokat, fényszórókat és egyéb világítótesteket.

A kedvezmény 35 különböző Ford-modellhez kapcsolódik, elsősorban a korábbi generációs, nagy darabszámban futó típusokhoz. Az érintett modellek között szerepel többek között a Fiesta, a Focus, a Mondeo, a C-MAX, a Kuga és a Ranger is.

A lépés nemcsak az autótulajdonosok számára jelenthet megtakarítást, hanem a márkaszervizek és a független javítóműhelyek munkáját is megkönnyítheti. Az alacsonyabb alkatrészárak révén a javítás gazdaságosabbá válhat, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az idősebb Ford-modellek értéke lassabban csökkenjen, és hosszabb ideig maradjanak forgalomban.

A gyári alkatrészek használata további előnyökkel is jár: ezek színe és illesztése pontosan megegyezik a karosszéria eredeti kialakításával, így a javítás után az autók megjelenése is egységesebb marad, ráadásul az OEM elemek általában gyorsabban és pontosabban szerelhetők.

A Ford szerint az intézkedés környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható. Ha az autósok a csere helyett inkább a javítást választják – amikor az gazdaságosan kivitelezhető –, az meghosszabbítja az autók élettartamát, és csökkenti az új járművek gyártásával járó környezeti terhelést.

A vállalat saját adatai jól mutatják, mekkora állományt érinthet a döntés: például a 2008 és 2017 között gyártott Ford Fiestákból még ma is körülbelül 1,2 millió darab közlekedik Európa útjain. A kedvezményes árú gyári alkatrészek a Ford hivatalos alkatrész-kereskedéseiben és márkaszervizeiben lesznek elérhetők Európa-szerte, az új árstruktúra pedig 2026 januárjától lép életbe.