Riadót fújt a Katasztrófavédelem: még nem megy a tél sehová, nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen

Jelentős havazás és hófúvás veszélye fenyegeti az országot a következő napokban. Az Északi-középhegységben már csütörtökön megkezdődhet a havazás, pénteken pedig a Dunántúl nyugati részén alakulhatnak ki extrém időjárási körülmények. Itt akár 20 centiméteres hóréteg is képződhet, miközben az erős szél hófúvást okozhat.

Az időjárás-előrejelzések alapján csütörtökön az Északi-középhegységben változó mennyiségű, 2-15 centiméter közötti havazás valószínű. A fővárosban a délelőtti órákig tarthat a csapadék, amelyet később havas eső, majd eső vált fel. Budapest környékén eltérő mennyiségekre kell számítani: míg a várostól délre minimális hó várható, addig északra 5 centiméternél vastagabb hótakaró is kialakulhat.

A helyzet pénteken válik kritikussá. Az ország nyugati és északi területein folytatódik a havazás, míg délkeleten esőzés valószínű. Különösen súlyos helyzet alakulhat ki az Észak-Dunántúlon. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a hóréteg vastagsága elérheti a 15-20 centimétert, de a Dunántúl déli területein és az ország középső részén is 5 centiméternél vastagabb hótakaróra kell számítani.

A havazást pénteken intenzív szél kíséri majd, ami különösen a Dunántúl nyugati felén okozhat hófúvást. A körülmények súlyossága miatt a HungaroMet akár harmadfokú, piros figyelmeztetést is kiadhat az érintett területekre.

A viharos szél szombat hajnalra mérséklődik, ekkor azonban extrém hidegre kell felkészülni: a hőmérséklet helyenként mínusz 10-15 Celsius-fokig süllyedhet. A kedvezőtlen időjárási viszonyok vasárnaptól kezdenek enyhülni.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy utazás előtt minden esetben tájékozódjanak a met.hu oldalon elérhető meteorológiai figyelmeztetésekről, valamint az utinform.hu portálon található közlekedési információkról. A katasztrófavédelem VÉSZ nevű mobilalkalmazása szintén hasznos információkkal szolgálhat. A riasztással érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek. Vészhelyzet, sérült közmű vagy bajba jutott személy észlelése esetén a 112-es segélyhívó számot hívják.