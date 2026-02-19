Míg korábban hónapokig tartott egy-egy lakás értékesítése, addig őszre a legkeresettebb típusok akár napok alatt új tulajdonoshoz kerültek.
Riadót fújt a Katasztrófavédelem: még nem megy a tél sehová, nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen
Jelentős havazás és hófúvás veszélye fenyegeti az országot a következő napokban. Az Északi-középhegységben már csütörtökön megkezdődhet a havazás, pénteken pedig a Dunántúl nyugati részén alakulhatnak ki extrém időjárási körülmények. Itt akár 20 centiméteres hóréteg is képződhet, miközben az erős szél hófúvást okozhat.
Az időjárás-előrejelzések alapján csütörtökön az Északi-középhegységben változó mennyiségű, 2-15 centiméter közötti havazás valószínű. A fővárosban a délelőtti órákig tarthat a csapadék, amelyet később havas eső, majd eső vált fel. Budapest környékén eltérő mennyiségekre kell számítani: míg a várostól délre minimális hó várható, addig északra 5 centiméternél vastagabb hótakaró is kialakulhat.
A helyzet pénteken válik kritikussá. Az ország nyugati és északi területein folytatódik a havazás, míg délkeleten esőzés valószínű. Különösen súlyos helyzet alakulhat ki az Észak-Dunántúlon. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a hóréteg vastagsága elérheti a 15-20 centimétert, de a Dunántúl déli területein és az ország középső részén is 5 centiméternél vastagabb hótakaróra kell számítani.
A havazást pénteken intenzív szél kíséri majd, ami különösen a Dunántúl nyugati felén okozhat hófúvást. A körülmények súlyossága miatt a HungaroMet akár harmadfokú, piros figyelmeztetést is kiadhat az érintett területekre.
A viharos szél szombat hajnalra mérséklődik, ekkor azonban extrém hidegre kell felkészülni: a hőmérséklet helyenként mínusz 10-15 Celsius-fokig süllyedhet. A kedvezőtlen időjárási viszonyok vasárnaptól kezdenek enyhülni.
A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy utazás előtt minden esetben tájékozódjanak a met.hu oldalon elérhető meteorológiai figyelmeztetésekről, valamint az utinform.hu portálon található közlekedési információkról. A katasztrófavédelem VÉSZ nevű mobilalkalmazása szintén hasznos információkkal szolgálhat. A riasztással érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek. Vészhelyzet, sérült közmű vagy bajba jutott személy észlelése esetén a 112-es segélyhívó számot hívják.
A KSH friss adatai szerint 2025 első három negyedévében mindössze 7500 új lakást vettek használatba.
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten.
Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.
A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.
A vevők ma már csak a kiemelkedő állapotú, egyedi adottságú ingatlanok esetében hajlandók a kért ár fölé menni, más esetekben szigorúan vizsgálják az ár-érték arányt.
Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.
Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket.
Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.
Az MVM február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek.
Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére visszatértek a lakáskeresők.
Eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást, ami magasabb részvételt jelent a kormány és az MNB előzetes várakozásainál.
Teljesen más tényezők hajtják a lakásárakat, mint gondolnánk: megdöbbentő, hol pörög igazán az ingatlanpiac
Több régióban éppen ott volt élénk az adásvétel, ahol nehezebb munkát találni.
A hitelező bankoknak nem kötelességük részletesen ismertetniük a változó kamatlábak alapjául szolgáló referenciamutatók számítási módszertanát.
A Bankmonitor elemzése szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének több mint kétszeresét is megkaphatja ajándékpénzként a kölcsön mellé.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Egyre több panasz érkezik a hatóságokhoz a köznyelvben csak „csőgörény-maffiának” nevezett duguláselhárító szolgáltatók miatt.
Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit, aki az eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját tulajdoníthatta el.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
