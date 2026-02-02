A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Fontos bejelentést tett Zelenszkij: ennek Trump is örülni fog?
Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon, miután egyeztetett az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagjaival.
„Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt. Erre a találkozóra reményeink szerint már ezen a héten, szerdán és csütörtökön sor kerül. A mai megbeszélésen egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat" - írta bejegyzésében Zelenszkij. Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.
„Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni. Úgy gondoljuk, hogy készen áll az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról megkötendő kétoldalú megállapodás, és számítunk az érdemi munka folytatására a helyreállítással és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokon. Számítunk arra, hogy az amerikai fél továbbra is határozott lesz a párbeszéd feltételeinek biztosításában. Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések, amelyek gyakorlatilag múlt péntek éjjel léptek életbe, segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban és annak eredményességében. Meg kell állítani a háborút!" - szögezte le Zelenszkij.
Súlyos figyelmeztetést küldtek: ez nemcsak a kontinensre, de Magyarországra is súlyos hatással lehet
Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unióban nem lesz elegendő alapvető fontosságú nyersanyag a megújuló energiaforrásokhoz.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel.
Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás
Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a világ rendkívül veszélyessé vált, ugyanakkor Oroszország nem törekszik globális konfliktusra.
Izrael 2024 májusában foglalta el a határátkelőt, azóta a környező terület gyakorlatilag teljesen elpusztult.
Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét.
Budapestig érnek az Epstein-botrány szálai: előkerült egy titokzatos lakás, amit sürgősen el akart passzolni
Az iratok szerint Epstein többször is Budapesten járhatott, és sürgősen meg akart válni egy Király utcai lakástól.
Fokozódik a nemzetközi feszültség: Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit
Iránra nemzetközi nyomás nehezedik, az Egyesült Államok többször fenyegette katonai beavatkozással az országot.
Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.
Két nagyfeszültségű távvezeték egyszerre állt le, ezzel láncreakciót indítva el az ukrán hálózatban.
Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele
Az iráni kormány egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre.
Egy kínai gyár alapanyaga miatt több nagy gyártó termékeit hívták vissza, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
A világszervezet főtitkára felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok ellenséges lépéseket tervez Kuba ellen.
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak
Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
