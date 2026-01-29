Sümeg várát mostantól vizuálisan is felfedezhetjük: a látogatók virtuálisan végigkövethetik a vár fejlődését a 13. századtól a 17. századig.
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben
Az autók egyre kevesebb fizikai gombot kapnak, helyettük hatalmas érintőképernyők uralják a műszerfalat. Bár a gyártók szerint ez intuitívabb, a gyakorlatban a túl sok menü és funkció könnyen eltereli a figyelmed vezetés közben. Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.
Az autóipar az elmúlt években egyértelmű irányt vett: a fizikai gombok helyét átveszik a hatalmas érintőképernyők, egyre több funkcióval és beállítási lehetőséggel. A gyártók szerint így minden intuitívabb, de a gyakorlat mást mutat.
Az ADAC legfrissebb autótesztjei szerint a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik. Míg 2019-ben az átlagos értékelés „jó” volt, 2022-re „elfogadható” szintre csökkent, és 2025-re tovább romlott. A bonyolult menük, szétszórt funkciók, túl kicsi érintőfelületek és lassú reakciók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy vezetés közben elterelődjön a figyelmed.
Paradox, hogy miközben tilos okostelefont nyomkodni vezetés közben, a hatalmas autós tableteket simán használhatod - pedig ezek épp annyira elvonják a figyelmet. Néhány kínai modell ráadásul még figyelmeztet, ha túl sokáig az autót állítgatjuk a képernyőn.
Az Euro NCAP 2026-tól már a kezelhetőséget is értékeli, és csak akkor ad maximális pontszámot, ha a biztonsági funkciókat - például index, vészvillogó, duda, ablaktörlő – fizikai gombokkal is elérheti a sofőr. A tisztán érintőképernyős megoldások hátrányt jelentenek, és a rendszernek érzékelnie kell, ha elkalandozik a tekintet az útról. Az ADAC szerint a gyártóknak vissza kellene térniük a fizikai gombokhoz, tehermentesíteni a kormányt, és javítani a hangvezérlést.
A sofőr visszatérő szabályszegő, korábban kábítószer hatása alatt is vezetett.
Ez a döntés az uniós autógyártók belépését könnyítheti meg a 4,4 millió darabos indiai piacon.
A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.
Palkovics szerint 2026 a nagy technológiai ugrás éve lehet, jönnek az önvezető taxik és humanoid robotok
Budapesten még idén kísérleti jelleggel megjelenhetnek autonóm taxik, a humanoid robotok pedig a következő hazai technológiai áttörést hozhatják.
Az autóipar fele kimarad az EU „made in Europe” kezdeményezéséből, attól tartva, hogy a túl szigorú szabályok rontanák versenyképességüket.
Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon
A Volkswagen jelentősen csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon: egyes típusoknál a mérséklés meghaladja a 20 százalékot.
A Tesla berlini gyárában az elmúlt évben csaknem 1700 fővel csökkent a dolgozói létszám, miközben a vállalat vezetői végig tagadták a leépítésekről szóló értesüléseket.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
A német autógyártó Volkswagen AG tervezi vezetői szerepek jelentős csökkentését, hogy 1 milliárd euró megtakarítást érjen el.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed.
A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében.
Súlyos, ami kiderült az új KRESZ tervezetéről: megszólalt a Kreszprofesszor, ez sokaknak nem fog tetszeni
Az új KRESZ tervezete rugalmasabb sebességhatárokat és tisztázott előzési szabályokat hoz a közlekedésbe.
A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
A közösségi médiában nagy követőtáborral rendelkező modell volt párja, az MMA-harcos Boráros Gábor egy Instagram-történetben reagált a tragédiára.
A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot.
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz.
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
Tavaly ismét rekorddal zárta az évet a használtautó-piac.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.