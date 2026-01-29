2026. január 29. csütörtök Adél
Közelkép az autóban ülő férfi sofőr kezéről, aki a képernyőhöz érve beállítja a GPS navigációs rendszert az úti célhoz. Autókölcsönzés. Közlekedés technológiával koncepció Mozgásban. Üzleti utazás. Autóbiztosítás.
Autó

Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben

Pénzcentrum
2026. január 29. 06:02

Az autók egyre kevesebb fizikai gombot kapnak, helyettük hatalmas érintőképernyők uralják a műszerfalat. Bár a gyártók szerint ez intuitívabb, a gyakorlatban a túl sok menü és funkció könnyen eltereli a figyelmed vezetés közben. Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.

Az autóipar az elmúlt években egyértelmű irányt vett: a fizikai gombok helyét átveszik a hatalmas érintőképernyők, egyre több funkcióval és beállítási lehetőséggel. A gyártók szerint így minden intuitívabb, de a gyakorlat mást mutat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ADAC legfrissebb autótesztjei szerint a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik. Míg 2019-ben az átlagos értékelés „jó” volt, 2022-re „elfogadható” szintre csökkent, és 2025-re tovább romlott. A bonyolult menük, szétszórt funkciók, túl kicsi érintőfelületek és lassú reakciók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy vezetés közben elterelődjön a figyelmed.

Kapcsolódó cikkeink:

Paradox, hogy miközben tilos okostelefont nyomkodni vezetés közben, a hatalmas autós tableteket simán használhatod - pedig ezek épp annyira elvonják a figyelmet. Néhány kínai modell ráadásul még figyelmeztet, ha túl sokáig az autót állítgatjuk a képernyőn.

Az Euro NCAP 2026-tól már a kezelhetőséget is értékeli, és csak akkor ad maximális pontszámot, ha a biztonsági funkciókat - például index, vészvillogó, duda, ablaktörlő – fizikai gombokkal is elérheti a sofőr. A tisztán érintőképernyős megoldások hátrányt jelentenek, és a rendszernek érzékelnie kell, ha elkalandozik a tekintet az útról. Az ADAC szerint a gyártóknak vissza kellene térniük a fizikai gombokhoz, tehermentesíteni a kormányt, és javítani a hangvezérlést.
Címlapkép: Getty Images
#autó #biztonság #technológia #autóipar #adac #autók #autóvezetés #közlekedésbiztonság

