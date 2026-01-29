A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak.
Meglepő fordulat az autópiacon: Trump vámjai ellenére is rekordot döntött a Toyota
2025-ben is a Toyota volt a világ legnagyobb autógyártója eladások alapján: a Toyota és Lexus márkák együtt 10,5 millió járművet értékesítettek, ami 3,7 százalékos növekedés az előző évhez képest, jelentette a CNBC.
2025-ben is a Toyota volt a világ legnagyobb autógyártója eladások alapján. A japán vállalat új rekordot állított fel: a Toyota és a Lexus márkák összesen 10,5 millió járművet értékesítettek, ami 3,7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Ezzel a Toyota megelőzte a 9 millió autót eladó Volkswagen-csoportot, valamint a 7,27 milliós értékesítést elérő Hyundai Motor Groupot.
A kiemelkedő eredményekhez nagyban hozzájárult az amerikai piac, ahol különösen erős volt a kereslet a hibrid modellek, köztük a Prius és a RAV4 iránt. Az Egyesült Államokban a Toyota és a Lexus eladásai 7,3 százalékkal, 2,93 millió darabra nőttek, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök 25 százalékos vámot vetett ki a japán autókra, amelyet később 15 százalékra mérsékeltek.
A Toyota sikerének egyik kulcsa az volt, hogy a vámokból eredő többletköltségeket nem hárította át a vásárlókra jelentős áremelések formájában. Ehelyett a helyi gyártás bővítésére és a költségcsökkentésre összpontosított. A cég becslése szerint az amerikai vámok így is 1450 milliárd jenes, azaz mintegy 9,7 milliárd dolláros többletterhet jelentenek a 2026 márciusában záruló pénzügyi évben.
A Toyota versenytársa, a Hyundai szintén erős hibrideladásokat ért el az amerikai piacon, globális bevétele pedig több mint 6 százalékkal nőtt. Ugyanakkor a dél-koreai gyártó működési nyeresége 19,5 százalékkal csökkent a vámok miatt. A Hyundai helyzetét tovább nehezíti, hogy amerikai eladásainak mindössze 40 százaléka származik helyi gyártásból, miközben a Toyotánál ez az arány mintegy 80 százalék.
A Toyota részvényei csütörtökön 3 százalékkal emelkedtek.
A Tesla éves bevétele először csökkent, mivel a mesterséges intelligenciára és a robotikára helyezik át a hangsúlyt.
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben
Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.
Sorsdöntő év vár Oliver Bluméra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását.
Újbuda önkormányzata február 1-jétől kiterjeszti a fizetős parkolási övezetet Albertfalvára is.
A sofőr visszatérő szabályszegő, korábban kábítószer hatása alatt is vezetett.
Ez a döntés az uniós autógyártók belépését könnyítheti meg a 4,4 millió darabos indiai piacon.
A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.
Palkovics szerint 2026 a nagy technológiai ugrás éve lehet, jönnek az önvezető taxik és humanoid robotok
Budapesten még idén kísérleti jelleggel megjelenhetnek autonóm taxik, a humanoid robotok pedig a következő hazai technológiai áttörést hozhatják.
Az autóipar fele kimarad az EU „made in Europe” kezdeményezéséből, attól tartva, hogy a túl szigorú szabályok rontanák versenyképességüket.
Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon
A Volkswagen jelentősen csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon: egyes típusoknál a mérséklés meghaladja a 20 százalékot.
A Tesla berlini gyárában az elmúlt évben csaknem 1700 fővel csökkent a dolgozói létszám, miközben a vállalat vezetői végig tagadták a leépítésekről szóló értesüléseket.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
A német autógyártó Volkswagen AG tervezi vezetői szerepek jelentős csökkentését, hogy 1 milliárd euró megtakarítást érjen el.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed.
A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében.
Súlyos, ami kiderült az új KRESZ tervezetéről: megszólalt a Kreszprofesszor, ez sokaknak nem fog tetszeni
Az új KRESZ tervezete rugalmasabb sebességhatárokat és tisztázott előzési szabályokat hoz a közlekedésbe.
A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
A közösségi médiában nagy követőtáborral rendelkező modell volt párja, az MMA-harcos Boráros Gábor egy Instagram-történetben reagált a tragédiára.
