Cincinnati - 2021. július körül: Toyota autó és terepjáró logó és felirat. A Toyota népszerű márka megbízhatósága, üzemanyag-fogyasztása és a károsanyag-kibocsátás csökkentése iránti elkötelezettsége miatt.
Autó

Meglepő fordulat az autópiacon: Trump vámjai ellenére is rekordot döntött a Toyota

Pénzcentrum
2026. január 29. 12:46

2025-ben is a Toyota volt a világ legnagyobb autógyártója eladások alapján: a Toyota és Lexus márkák együtt 10,5 millió járművet értékesítettek, ami 3,7 százalékos növekedés az előző évhez képest, jelentette a CNBC.

2025-ben is a Toyota volt a világ legnagyobb autógyártója eladások alapján. A japán vállalat új rekordot állított fel: a Toyota és a Lexus márkák összesen 10,5 millió járművet értékesítettek, ami 3,7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Ezzel a Toyota megelőzte a 9 millió autót eladó Volkswagen-csoportot, valamint a 7,27 milliós értékesítést elérő Hyundai Motor Groupot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiemelkedő eredményekhez nagyban hozzájárult az amerikai piac, ahol különösen erős volt a kereslet a hibrid modellek, köztük a Prius és a RAV4 iránt. Az Egyesült Államokban a Toyota és a Lexus eladásai 7,3 százalékkal, 2,93 millió darabra nőttek, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök 25 százalékos vámot vetett ki a japán autókra, amelyet később 15 százalékra mérsékeltek.

Kapcsolódó cikkeink:

A Toyota sikerének egyik kulcsa az volt, hogy a vámokból eredő többletköltségeket nem hárította át a vásárlókra jelentős áremelések formájában. Ehelyett a helyi gyártás bővítésére és a költségcsökkentésre összpontosított. A cég becslése szerint az amerikai vámok így is 1450 milliárd jenes, azaz mintegy 9,7 milliárd dolláros többletterhet jelentenek a 2026 márciusában záruló pénzügyi évben.

A Toyota versenytársa, a Hyundai szintén erős hibrideladásokat ért el az amerikai piacon, globális bevétele pedig több mint 6 százalékkal nőtt. Ugyanakkor a dél-koreai gyártó működési nyeresége 19,5 százalékkal csökkent a vámok miatt. A Hyundai helyzetét tovább nehezíti, hogy amerikai eladásainak mindössze 40 százaléka származik helyi gyártásból, miközben a Toyotánál ez az arány mintegy 80 százalék.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Toyota részvényei csütörtökön 3 százalékkal emelkedtek.
Címlapkép: Getty Images
#autó #toyota #vám #részvény #autóipar #autógyártás #donald trump #autópiac #amerikai egyesült államok

