Cars on the outside in the parking lot
Autó

Figyelem! Új fizetős parkolási zóna élesedik Budapesten: napokon belül már itt is jegyet kell venni

Pénzcentrum
2026. január 28. 09:14

Újbuda önkormányzata február 1-jétől kiterjeszti a fizetős parkolási övezetet Albertfalvára is, ahol munkanapokon 8-18 óra között 200 forintos óradíjjal kell számolniuk az autósoknak.

A fizetős parkolási rendszer a Galvani utca, Andor utca, Egér út, vasút, Kitérő út és Szerémi út által határolt területet érinti Albertfalván - tájékoztatott az önkormányzat parkolási társasága hivatalos weboldalán.

Az új terület a D övezetbe kerül besorolásra, ahol munkanapokon 8 és 18 óra között kell várakozási díjat fizetni. A parkolás óránként 200 forintba kerül, és időkorlát nélkül lehet várakozni a kijelölt területen.

Az önkormányzat március 1-ig türelmi időszakot biztosít a zóna bevezetését követően, így addig nem kell számítani büntetésre a díjfizetés elmulasztása esetén. A lakossági engedéllyel rendelkezők mentesülnek a díjfizetés alól, azonban fontos tudni, hogy ezek az engedélyek kizárólag a meghatározott albertfalvai területre érvényesek, nem az egész kerületre.

A most kiváltott engedélyek 2026. február 1. és 2027. március 31. között lesznek érvényesek. A lakossági várakozási engedélyek díja lakcímenként az első gépjárműre 12 ezer forint, míg a második gépjárműre ennek kétszerese, 24 ezer forint.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #önkormányzat #Budapest #parkolás #bírság #díj #engedély #autósok #fizetős parkolás #budapesti

