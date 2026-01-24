2026. január 24. szombat Timót
Upland, CA USA - 2023. június 19.: Az Uplandben található TESLA Delivery Center a Tesla által tervezett és gyártott elektromos járműveket támogatja egész Dél-Kaliforniában. A Tesla egy multinacionális autóipari és energetikai vállalat,
Autó

Elon Musk autói elárasztják Budapestet: új korszak üthet be az autózásban?

Pénzcentrum
2026. január 24. 13:30

A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját. A felügyelt Full Self-Driving rendszer bemutatója 2026. január 19-től március végéig tart a fővárosban, miközben Hollandiában zajlik az a kritikus jelentőségű engedélyezési eljárás, amely megnyithatja az utat a technológia szélesebb európai térnyerése előtt.

Budapest lett a Tesla európai önvezetőstratégiájának első állomása. A vállalat itt nem egyszerű szoftverfrissítésként, hanem szervezett demonstrációs program keretében mutatja be Full Self-Driving (Supervised) rendszerét. A Tesla Center Budapest szakemberei valós városi közlekedési környezetben, menet közben prezentálják a technológia képességeit az érdeklődőknek - írja a Portfolio.

A hivatalos tájékoztatás szerint a demonstrációs időszak 2026. január 19-től március 31-ig tart. A program jelentősége azonban messze túlmutat néhány tesztvezetéssel egybekötött bemutatón: egy átfogó európai piaci stratégia része, amely párhuzamosan halad a szabályozói engedélyezési folyamattal.

Kritikus pont a holland engedély

Elon Musk nyilatkozata szerint "akár már a következő hónapban megszülethet a felügyelt FSD európai jóváhagyása". A holland RDW járműhatóságnál zajló engedélyezési folyamat kulcsfontosságú az egész kontinens számára. A Reuters értesülései szerint a holland hatóság 2025 novemberében jelezte, hogy várhatóan 2026 februárjában születik döntés, amennyiben a Tesla bizonyítani tudja rendszere megfelelőségét.

A Tesla közlése szerint: "A holland nemzeti jóváhagyást követően az EU többi tagállama azonnal elismerheti a mentességet, és engedélyezheti a bevezetést a saját országában. Ezt követően a TCMV (Gépjárművekkel foglalkozó Műszaki Bizottság) elé visszük az ügyet, hogy szavazásra bocsássuk az EU-szintű hivatalos jóváhagyás érdekében."

Felügyelt önvezetés valós forgalomban

A Full Self-Driving (Supervised) a Tesla meghatározása szerint fejlett vezetéstámogató rendszer. Képes útvonaltervezésre, kormányzásra, sávváltásra, parkolásra és különböző manőverek önálló végrehajtására. Kritikus pont azonban, hogy a felelősség mindvégig a vezetőnél marad, aki köteles folyamatosan éber maradni, és azonnal közbeavatkozni, ha a helyzet megkívánja.

A budapesti programban résztvevők nem a saját járművükben próbálhatják ki a rendszert. Előre egyeztetett időpontban, utasként vehetnek részt demonstrációs körutakon. A "ride-along" élményre csak korlátozott számban lehet jelentkezni. A tapasztalatok szerint a bemutatók valós budapesti forgalomban zajlanak, nem ellenőrzött vagy szimulált környezetben.

Budapest kiválasztása nem véletlen. A város komplex közlekedési környezete – a szűk utcák, a változatos vezetési szituációk és a kifejezetten európai sajátosságok – ideális terepet biztosít annak bemutatására, hogyan boldogul az eredetileg amerikai körülményekre fejlesztett rendszer az európai viszonyok között. Az első újságírói visszajelzések egybehangzóan pozitívak voltak a technológia teljesítményével kapcsolatban.

Üzleti modellváltás a háttérben

A Tesla számára az FSD fejlesztése stratégiai jelentőségű. A vállalat fokozatosan alakul át hagyományos autógyártóból mesterségesintelligencia- és szoftverplatform-szolgáltatóvá. Ebben a modellben magasabb profitráták és visszatérő, előfizetéses bevételek érhetők el, ami különösen fontos a több piacon tapasztalható járműértékesítési visszaesés fényében.

A Business Insider adatai szerint az amerikai piacon az FSD-előfizetők aránya mindössze nagyjából 12 százalék. A szolgáltatás az Egyesült Államokban jelenleg 8000 dolláros egyszeri díjért vagy havi 99 dolláros előfizetés formájában érhető el.

**Árazási modellváltás közeleg**

Magyarországon jelenleg a Tesla konfigurátorában 2 860 000 forintért rendelhető meg a Full Self-Driving opció. Ez azonban hamarosan megváltozik: Musk bejelentése szerint 2026. február 14. után megszűnik az egyszeri vásárlási lehetőség, és kizárólag havi előfizetéses konstrukció marad. Az Egyesült Államokban alkalmazott, 99 dolláros havidíj a rendszer fejlődésével párhuzamosan a jövőben tovább emelkedhet.

Az új modell alacsonyabb belépési küszöböt jelenthet, ugyanakkor hosszú távon magasabb összköltséget eredményezhet a felhasználók számára. A változás a használt Teslák piaci értékét is befolyásolhatja attól függően, hogy egy adott járműhöz tartozik-e már megvásárolt FSD-képesség.

**Biztonsági aggályok és szabályozói óvatosság**

Az európai engedélyezés lassú tempója mögött valós biztonsági megfontolások állnak. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) folyamatosan vizsgálja az FSD-vel kapcsolatos panaszokat és baleseteket, és több esetben rendelt el visszahívást vagy kötelező szoftverfrissítést.

Szakértők figyelmeztetnek a "félreértett automatizáció" veszélyére. Minél több vezetési feladatot vesz át a rendszer, miközben a jogi és gyakorlati felelősség továbbra is a sofőrnél marad, annál inkább fennáll a veszélye annak, hogy a felhasználók túlbecsülik a technológia képességeit.

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (European Transport Safety Council, ETSC) hangsúlyozta, hogy a Tesla FSD-rendszere jelenleg nincs jóváhagyva az Európai Unióban. A szervezet szerint intenzív szakmai vita zajlik arról, miként kellene szabályozni a részlegesen automatizált vezetéstámogató rendszereket.

A budapesti demonstráció tehát egyelőre inkább előkészítő lépés, mintsem egy végleges európai rajt. A valódi áttörés a holland hatósági döntéstől függ, amely meghatározza, hogy a magyar Tesla-tulajdonosok járműveiben mikor válhat ténylegesen elérhetővé a felügyelt önvezető technológia.
Címlapkép: Getty Images
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 13:03
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 11:54
Trumpék is bólintottak, indulhat a Mol nagybevásárlása: ez óriási üzlet lehet
Agrárszektor  |  2026. január 24. 11:32
Botrány Amerikában: veszélyes bébiételt forgalmaztak az üzletek