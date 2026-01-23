Feszültség az európai autóiparban: nem kérnek az új szabályból az autógyártók

Az Európai Bizottság „Európában készült” termékeket előnyben részesítő iparpolitikája megosztja az autógyártókat: sokan tartanak a szigorú helyi tartalmi szabályok versenyképességre gyakorolt hatásától, írja a Portfolio a Financial Timesra hivatkozva.

Mély törésvonalak rajzolódnak ki az európai autóiparban, mivel az Európai Bizottság az „Európában készült” termékeket előnyben részesítő iparpolitikával próbálná védeni a piacot az olcsó kínai importtól. A kezdeményezés mögül több autógyártó azonban óvatosan kihátrált, attól tartva, hogy a részletek tisztázatlansága és a szigorú tartalmi szabályok ronthatják versenyképességüket.

Az EU iparstratégiáért felelős biztosa, Stéphane Séjourné, üzleti vezetőket kért fel egy véleménycikk aláírására, amely a közpénzek elsősorban az európai alkatrészeket és beszállítói láncokat használó vállalatokat támogató felhasználását javasolja. Több mint ezer cég és iparági szervezet, köztük a Clepa, a Thyssenkrupp és a Michelin csatlakozott, ám az autógyártók többsége kimarad. Az ok: nem világos számukra, mi számít pontosan „európai” tartalomnak, illetve hogyan lehetne a szabályokat a globális ellátási láncokban érvényesíteni.

A kezdeményezés jogszabályi alapját adó úgynevezett Ipari Gyorsító Törvény bemutatását többször elhalasztották; a legújabb időpont február 25. A tervezet minimum helyi tartalmi arányokat írna elő stratégiai termékeknél, például akkumulátoroknál és autóknál, az európai függőség csökkentése és a helyi termelés védelme érdekében. Egyes számítások szerint az autóknál akár 70 százalékos küszöbérték is felmerült, ami heves vitát váltott ki a gyártók között.

Bár a Renault, a Stellantis és a Volkswagen elvi szinten támogatja a helyi összeszerelést és mérnöki munka jutalmazását, a BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse, arra figyelmeztetett, hogy a túlzottan bonyolult szabályok gyengíthetik Európa versenyképességét és innovációs képességét. Több vállalat azt is javasolja, hogy az „Európában készült” definíció ne korlátozódjon szigorúan az EU-ra, hanem terjedjen ki olyan fontos kereskedelmi partnerekre is, mint az Egyesült Királyság, Törökország vagy Japán.

A Financial Times által látott tervezet alapján az EU akár a kereskedelmi megállapodással rendelkező országokat is bevonhatja a „made in Europe” kategóriába. A kritikusok szerint ez a megoldás felpuhíthatja a helyi termelés erősítését. Bár a véleménycikk aláírása jogilag nem kötelező, az autóipar egy része attól tart, hogy a Bizottság részletek nélkül próbál politikai támogatást szerezni a tervezethez.