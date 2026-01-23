A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Feszültség az európai autóiparban: nem kérnek az új szabályból az autógyártók
Az Európai Bizottság „Európában készült” termékeket előnyben részesítő iparpolitikája megosztja az autógyártókat: sokan tartanak a szigorú helyi tartalmi szabályok versenyképességre gyakorolt hatásától, írja a Portfolio a Financial Timesra hivatkozva.
Mély törésvonalak rajzolódnak ki az európai autóiparban, mivel az Európai Bizottság az „Európában készült” termékeket előnyben részesítő iparpolitikával próbálná védeni a piacot az olcsó kínai importtól. A kezdeményezés mögül több autógyártó azonban óvatosan kihátrált, attól tartva, hogy a részletek tisztázatlansága és a szigorú tartalmi szabályok ronthatják versenyképességüket.
Az EU iparstratégiáért felelős biztosa, Stéphane Séjourné, üzleti vezetőket kért fel egy véleménycikk aláírására, amely a közpénzek elsősorban az európai alkatrészeket és beszállítói láncokat használó vállalatokat támogató felhasználását javasolja. Több mint ezer cég és iparági szervezet, köztük a Clepa, a Thyssenkrupp és a Michelin csatlakozott, ám az autógyártók többsége kimarad. Az ok: nem világos számukra, mi számít pontosan „európai” tartalomnak, illetve hogyan lehetne a szabályokat a globális ellátási láncokban érvényesíteni.
A kezdeményezés jogszabályi alapját adó úgynevezett Ipari Gyorsító Törvény bemutatását többször elhalasztották; a legújabb időpont február 25. A tervezet minimum helyi tartalmi arányokat írna elő stratégiai termékeknél, például akkumulátoroknál és autóknál, az európai függőség csökkentése és a helyi termelés védelme érdekében. Egyes számítások szerint az autóknál akár 70 százalékos küszöbérték is felmerült, ami heves vitát váltott ki a gyártók között.
Bár a Renault, a Stellantis és a Volkswagen elvi szinten támogatja a helyi összeszerelést és mérnöki munka jutalmazását, a BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse, arra figyelmeztetett, hogy a túlzottan bonyolult szabályok gyengíthetik Európa versenyképességét és innovációs képességét. Több vállalat azt is javasolja, hogy az „Európában készült” definíció ne korlátozódjon szigorúan az EU-ra, hanem terjedjen ki olyan fontos kereskedelmi partnerekre is, mint az Egyesült Királyság, Törökország vagy Japán.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Financial Times által látott tervezet alapján az EU akár a kereskedelmi megállapodással rendelkező országokat is bevonhatja a „made in Europe” kategóriába. A kritikusok szerint ez a megoldás felpuhíthatja a helyi termelés erősítését. Bár a véleménycikk aláírása jogilag nem kötelező, az autóipar egy része attól tart, hogy a Bizottság részletek nélkül próbál politikai támogatást szerezni a tervezethez.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
A német autógyártó Volkswagen AG tervezi vezetői szerepek jelentős csökkentését, hogy 1 milliárd euró megtakarítást érjen el.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed.
A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében.
Súlyos, ami kiderült az új KRESZ tervezetéről: megszólalt a Kreszprofesszor, ez sokaknak nem fog tetszeni
Az új KRESZ tervezete rugalmasabb sebességhatárokat és tisztázott előzési szabályokat hoz a közlekedésbe.
A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
A közösségi médiában nagy követőtáborral rendelkező modell volt párja, az MMA-harcos Boráros Gábor egy Instagram-történetben reagált a tragédiára.
A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot.
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz.
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
Tavaly ismét rekorddal zárta az évet a használtautó-piac.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Most különösen érdemes észnél lenni, súlyos lehet a következmény
Az elmúlt napokban és hetekben több halálos kimenetelű közúti baleset történt havas, jeges útviszonyok között.
Idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.
Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét.
Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.