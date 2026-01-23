A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon
A Volkswagen jelentősen csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon: egyes típusoknál a mérséklés meghaladja a 20 százalékot. Az új, 2026. január 23-tól érvényes árstruktúra nemcsak az alapmodelleket, hanem a nagyobb akkumulátoros változatokat is érinti, csökkentve a különbségeket az egyes kivitelek között.
A Volkswagen tovább csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon. A tavaly megkezdett újrapozicionálás folytatásaként az ID.-család több tagja is számottevően olcsóbb lett: egyes modelleknél a korábbi listaárhoz képest a csökkenés meghaladja a 20 százalékot - közölte az importőr.
Az új árak 2026. január 23-tól érvényesek. Az alapváltozatok induló listaárai a következők:
- Volkswagen ID.3: 11 990 000 forint
- Volkswagen ID.4: 12 990 000 forint
- Volkswagen ID.5: 13 990 000 forint
- Volkswagen ID.7: 17 690 000 forint
- Volkswagen ID.7 Tourer: 17 990 000 forint
Hozzátették: nemcsak az alapmodellek, hanem a nagyobb akkumulátorral szerelt változatok is olcsóbbak lettek: ezeknél az árcsökkenés mértéke 11,6 és 19,6 százalék közé esik.
Ennek eredményeként mérséklődött a különbség az egyes teljesítmény- és akkumulátor-változatok között, vagyis a nagyobb hatótávú kivitelek felára alacsonyabb lett a korábbihoz képest.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Célunk, hogy az új árstruktúrának köszönhetően mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő ID. modellt. Az árlépcső alsó fokán pedig nemsokára megjelenik majd az új ID. Polo
- fogalmazott Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
A német autógyártó Volkswagen AG tervezi vezetői szerepek jelentős csökkentését, hogy 1 milliárd euró megtakarítást érjen el.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed.
A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében.
Súlyos, ami kiderült az új KRESZ tervezetéről: megszólalt a Kreszprofesszor, ez sokaknak nem fog tetszeni
Az új KRESZ tervezete rugalmasabb sebességhatárokat és tisztázott előzési szabályokat hoz a közlekedésbe.
A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
A közösségi médiában nagy követőtáborral rendelkező modell volt párja, az MMA-harcos Boráros Gábor egy Instagram-történetben reagált a tragédiára.
A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot.
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz.
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
Tavaly ismét rekorddal zárta az évet a használtautó-piac.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Most különösen érdemes észnél lenni, súlyos lehet a következmény
Az elmúlt napokban és hetekben több halálos kimenetelű közúti baleset történt havas, jeges útviszonyok között.
Idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.
Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét.
Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.