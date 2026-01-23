Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon

A Volkswagen jelentősen csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon: egyes típusoknál a mérséklés meghaladja a 20 százalékot. Az új, 2026. január 23-tól érvényes árstruktúra nemcsak az alapmodelleket, hanem a nagyobb akkumulátoros változatokat is érinti, csökkentve a különbségeket az egyes kivitelek között.

A Volkswagen tovább csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon. A tavaly megkezdett újrapozicionálás folytatásaként az ID.-család több tagja is számottevően olcsóbb lett: egyes modelleknél a korábbi listaárhoz képest a csökkenés meghaladja a 20 százalékot - közölte az importőr.

Az új árak 2026. január 23-tól érvényesek. Az alapváltozatok induló listaárai a következők:

Volkswagen ID.3: 11 990 000 forint

Volkswagen ID.4: 12 990 000 forint

Volkswagen ID.5: 13 990 000 forint

Volkswagen ID.7: 17 690 000 forint

Volkswagen ID.7 Tourer: 17 990 000 forint

Hozzátették: nemcsak az alapmodellek, hanem a nagyobb akkumulátorral szerelt változatok is olcsóbbak lettek: ezeknél az árcsökkenés mértéke 11,6 és 19,6 százalék közé esik.

Ennek eredményeként mérséklődött a különbség az egyes teljesítmény- és akkumulátor-változatok között, vagyis a nagyobb hatótávú kivitelek felára alacsonyabb lett a korábbihoz képest.

Célunk, hogy az új árstruktúrának köszönhetően mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő ID. modellt. Az árlépcső alsó fokán pedig nemsokára megjelenik majd az új ID. Polo

- fogalmazott Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója.