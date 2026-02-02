2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint "pluszpénz" jár.
Hatalmas bejelentést tett a népszerű pénzügyi szolgáltató: olcsóbb lesz a készpénzfelvétel, komoly díjcsökkenés várható
A fintech cégek eltérően reagáltak a magyarországi készpénzfelvételi limit változására, amely 2026. február 1-től 300 ezer forintra emelkedett a hazai bankok ügyfelei számára - írja a revb.hu.
Míg a Revolut nem módosított a készpénzfelvételi limitjein, a Wise követte a hazai szabályozást és megemelte a díjmentes készpénzfelvételi határt. A magyar banki ügyfelekre vonatkozó új szabályozás szerint a korábbi 150 ezer forintos határt megduplázták, így már havonta 300 ezer forint vehető fel díjmentesen, maximum két részletben.
A Revolut továbbra is a csomagok szerint differenciált limiteket alkalmaz: a Standard és Plus csomagnál 75 ezer forint, a Premium csomagnál 150 ezer forint, a Metal csomagnál 300 ezer forint, míg az Ultra csomagnál 750 ezer forint a díjmentes készpénzfelvételi határ. A limit felett a Revolut 2%-os díjat számít fel.
Ezzel szemben a Wise követte a hazai változásokat, és a korábbi 150 ezer forintos limitjét 300 ezer forintra emelte. Emellett a limit feletti díjak is csökkentek: a 200 forintos alapdíj mellett a korábbi 2,65% helyett már csak 1,75% a készpénzfelvételi díj.
Fontos figyelembe venni, hogy egyes hazai bankok külföldi kártyák esetén ATM használati díjat számolnak fel. Az OTP Bank tranzakciónként 1999 forintos, az Erste Bank pedig 1200 forintos díjat alkalmaz. A többi hazai bank ATM-je jellemzően nem számol fel ilyen díjat. Mind a Wise, mind a Revolut külföldi kártyát biztosít a magyar ügyfeleknek.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
