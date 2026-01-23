Brutális leépítésbe kezdett az egyik autógyár: már 1700 melóstól váltak meg, hol lesz vajon a vége?

A Tesla berlini gyárában az elmúlt évben csaknem 1700 fővel csökkent a dolgozói létszám, miközben a vállalat vezetői végig tagadták a leépítésekről szóló értesüléseket. A Handelsblatt német gazdasági lap által megismert belső vállalati iratok szerint a Gigafactory Berlinben jelenleg 10 703-an dolgoznak, szemben a korábbi 12 415 fővel - számolt be az Infostart.

A Tesla németországi üzemében végrehajtott létszámcsökkentés aránya meghaladja a vállalat idei tavaszi, világszintű átszervezésének mértékét. A vállalati dokumentumok alapján a berlini Gigafactory dolgozói állománya közel 14 százalékkal zsugorodott, ami mintegy 1700 munkahely megszűnését jelenti. Az e-cars.hu beszámolója szerint az adatok azért is különösen figyelemre méltók, mert a gyár vezetése mindvégig visszautasította a létszámleépítésekről szóló feltételezéseket.

A Handelsblatt birtokába került, az üzemi tanácsi választásokhoz kapcsolódó dokumentumok pontosan rögzítik a változást. Míg a 2024-es üzemi tanácsi választások idején 12 415 főt alkalmazott a gyár, a legfrissebb kimutatások szerint már csak 10 703-an állnak a vállalat alkalmazásában a berlini telephelyen.

Az alkalmazotti létszám csökkenése részben a Tesla idei, világméretű karcsúsítási programjának következménye, amelynek során a vállalat globálisan mintegy tizedével mérsékelte dolgozói állományát. A berlini üzem esetében azonban a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a személyi állomány fogyása az általános átszervezést követően sem állt meg. Ez arra enged következtetni, hogy nem pusztán egyszeri, központi döntésről van szó.

A berlini telephely működésével kapcsolatos aggodalmak már hónapokkal ezelőtt felszínre kerültek. Az európai értékesítési statisztikák azt mutatják, hogy a gyártókapacitás meghaladja a tényleges piaci igényeket. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a vállalatvezetés korábban kilátásba helyezte a tervezett fejlesztések visszafogását arra az esetre, ha az üzemi tanácsban szakszervezeti dominancia alakulna ki.

Az európai elektromosjármű-piac átalakulása komoly kihívások elé állítja a Teslát. A kínai autógyártók térnyerése, valamint a hagyományos márkák egyre erősebb elektromos kínálata egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a vállalat kénytelen felülvizsgálni németországi termelési volumenét. A jelenlegi piaci környezetben a berlini gyár kapacitása túlméretezettnek tűnik a tényleges kereslethez képest.