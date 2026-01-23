Palkovics szerint 2026 a nagy technológiai ugrás éve lehet, jönnek az önvezető taxik és humanoid robotok

Palkovics László mesterségesintelligencia-kormánybiztos szerint idén Budapesten megindulhat az önvezető taxik tesztüzeme, a következő nagy lépést pedig a humanoid robotok hazai fejlesztése és gyártása jelenti, írja az Index.

A hazai önvezető technológiák terén konkrét lépések körvonalazódnak. Palkovics László mesterségesintelligencia-kormánybiztos szerint már idén kísérleti jelleggel megjelenhetnek Budapesten autonóm taxik. A Zalazone járműipari tesztpálya a Mobileye izraeli felhőalapú megoldását vásárolja meg, és két, negyedik szintű autonóm funkciókkal rendelkező járművet állít forgalomba. A tervek szerint ezek a Főtaxi és partnere, az Uber flottájába integrálódnak, és valós városi környezetben tesztelik majd őket.

Szászi István, a Bosch magyarországi vezetője szerint az önvezetés technológiai feltételei gyakorlatilag már adottak, a széles körű elterjedést ma elsősorban a jogi felelősség pontos szabályozásának hiánya és a fenntartható üzleti modellek kidolgozása hátráltatja. Palkovics rámutatott, hogy a közúti balesetek mintegy 90 százalékát emberi mulasztás okozza, ezért az autonóm rendszerek jelentősen növelhetik a közlekedésbiztonságot.

A kormánybiztos kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai kitörési pont lehet a humanoid robotok fejlesztése és gyártása. A kormányhatározat szerint az ország célja, hogy a humanoid robotok hazájává váljon. Palkovics szerint aki képes autót gyártani, az robotot is tud fejleszteni és előállítani; a kulcskomponensek – szenzorok, elektronikai egységek, villanymotorok, akkumulátorok, biztonságkritikus szoftverek – nagyrészt megegyeznek az autóiparban használatos technológiákkal.

A robotokkal kapcsolatos félelmeket igyekezett eloszlatni Palkovics, szerinte a robotok emberközpontúak: támogatják a tűzoltási beavatkozásokat, segítik az egészségügyi dolgozók munkáját, és részt vesznek az idősek mindennapi gondozásában. Palkovics szerint ezek a gépek az emberek életminőségét javítják, ezért szerethető technológiának számítanak.

A kormánybiztos álláspontja szerint a mesterséges intelligencia, a robotika és az automatizálás alapjaiban alakítja át a munka és a tudás fogalmát. A következő nagy technológiai ugrás az ember és gép szorosabb együttműködésére, a kiterjesztett valóság tömeges használatára és a biointegráció előretörésére épül. Palkovics szerint a mai generáció a történelem leggyorsabb és legizgalmasabb technológiai átalakulásának tanúja.