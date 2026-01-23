Mint Lovasi ismertette: a 64 négyzetméteres ingatlanhoz tartozik egy 6 m²-es saját tároló és egy 1,7 m²-es erkély is.
Palkovics szerint 2026 a nagy technológiai ugrás éve lehet, jönnek az önvezető taxik és humanoid robotok
Palkovics László mesterségesintelligencia-kormánybiztos szerint idén Budapesten megindulhat az önvezető taxik tesztüzeme, a következő nagy lépést pedig a humanoid robotok hazai fejlesztése és gyártása jelenti, írja az Index.
A hazai önvezető technológiák terén konkrét lépések körvonalazódnak. Palkovics László mesterségesintelligencia-kormánybiztos szerint már idén kísérleti jelleggel megjelenhetnek Budapesten autonóm taxik. A Zalazone járműipari tesztpálya a Mobileye izraeli felhőalapú megoldását vásárolja meg, és két, negyedik szintű autonóm funkciókkal rendelkező járművet állít forgalomba. A tervek szerint ezek a Főtaxi és partnere, az Uber flottájába integrálódnak, és valós városi környezetben tesztelik majd őket.
Szászi István, a Bosch magyarországi vezetője szerint az önvezetés technológiai feltételei gyakorlatilag már adottak, a széles körű elterjedést ma elsősorban a jogi felelősség pontos szabályozásának hiánya és a fenntartható üzleti modellek kidolgozása hátráltatja. Palkovics rámutatott, hogy a közúti balesetek mintegy 90 százalékát emberi mulasztás okozza, ezért az autonóm rendszerek jelentősen növelhetik a közlekedésbiztonságot.
A kormánybiztos kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai kitörési pont lehet a humanoid robotok fejlesztése és gyártása. A kormányhatározat szerint az ország célja, hogy a humanoid robotok hazájává váljon. Palkovics szerint aki képes autót gyártani, az robotot is tud fejleszteni és előállítani; a kulcskomponensek – szenzorok, elektronikai egységek, villanymotorok, akkumulátorok, biztonságkritikus szoftverek – nagyrészt megegyeznek az autóiparban használatos technológiákkal.
A robotokkal kapcsolatos félelmeket igyekezett eloszlatni Palkovics, szerinte a robotok emberközpontúak: támogatják a tűzoltási beavatkozásokat, segítik az egészségügyi dolgozók munkáját, és részt vesznek az idősek mindennapi gondozásában. Palkovics szerint ezek a gépek az emberek életminőségét javítják, ezért szerethető technológiának számítanak.
A kormánybiztos álláspontja szerint a mesterséges intelligencia, a robotika és az automatizálás alapjaiban alakítja át a munka és a tudás fogalmát. A következő nagy technológiai ugrás az ember és gép szorosabb együttműködésére, a kiterjesztett valóság tömeges használatára és a biointegráció előretörésére épül. Palkovics szerint a mai generáció a történelem leggyorsabb és legizgalmasabb technológiai átalakulásának tanúja.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed.
A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében.
Súlyos, ami kiderült az új KRESZ tervezetéről: megszólalt a Kreszprofesszor, ez sokaknak nem fog tetszeni
Az új KRESZ tervezete rugalmasabb sebességhatárokat és tisztázott előzési szabályokat hoz a közlekedésbe.
A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
A közösségi médiában nagy követőtáborral rendelkező modell volt párja, az MMA-harcos Boráros Gábor egy Instagram-történetben reagált a tragédiára.
A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot.
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz.
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
Tavaly ismét rekorddal zárta az évet a használtautó-piac.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Most különösen érdemes észnél lenni, súlyos lehet a következmény
Az elmúlt napokban és hetekben több halálos kimenetelű közúti baleset történt havas, jeges útviszonyok között.
Idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.
Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét.
Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.