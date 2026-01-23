2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-5 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy technikus egy autó nyitott motorháztetőjén elhelyezett laptopon gépel, miközben diagnosztizálja a problémákat. Szerszámok és autóalkatrészek láthatóak egy autójavító műhelyben.
Autó

Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?

Pénzcentrum
2026. január 23. 06:02

Az elektromos autók szervizelése átlagosan jóval olcsóbb, mint a hagyományos benzines és dízelmodelleké, a gyakorlatban azonban nem mindig ezt tükrözik a számlák. Az ADAC friss felmérése szerint több márkaszerviz indokolatlanul magasabb óradíjat számít fel az elektromos járművekre, annak ellenére, hogy ezek karbantartása műszakilag egyszerűbb. A vizsgálat jelentős márkánkénti, valamint városi és vidéki árkülönbségeket is feltárt. A szervezet szerint az „elektromos felár” miatt az e-autók fenntartása akár még olcsóbb is lehetne a jelenleginél.

Az elektromos autók fenntartása összességében olcsóbb, mint a belső égésű motorral szerelt járműveké, ugyanakkor a márkaszervizek egy része indokolatlanul magasabb óradíjakat számít fel az elektromos modellek esetében – derül ki a Német Autóklub (ADAC) friss felméréséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ADAC Hamburgban, Kölnben és Münchenben végzett mintavizsgálata során összesen 120 árajánlatot kért be öt autógyártó – BMW, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz és Volkswagen – márkaszervizeitől. A 94 beérkezett ajánlat alapján jelentős árkülönbségek mutatkoztak nemcsak a különböző márkák, hanem az elektromos és a hagyományos hajtású modellek között is.

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos autók szervizelése átlagosan legalább egyharmaddal olcsóbb volt, mint az összehasonlítható benzines vagy dízelmodelleké. Ez összhangban áll a műszaki realitásokkal: az elektromos járművek kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, kisebb a kopás mértéke, és hiányoznak olyan rendszeresen cserélendő elemek, mint a motorolaj, az olajszűrő vagy a gyújtógyertya.

Kapcsolódó cikkeink:

Márkánként ugyanakkor jelentős eltérések adódtak. A legnagyobb különbséget a BMW-nél mérték, ahol az elektromos modellek átvizsgálása átlagosan 58 százalékkal került kevesebbe, mint a hasonló belső égésű változatoké. A Mercedes-Benznél 45, a Volkswagennél 44, a Hyundainál pedig 39 százalékos volt az előny az elektromos autók javára. Egyedül a Dacia jelent kivételt: ennél a márkánál a belső égésű motoros autók szervizelése átlagosan 43 százalékkal olcsóbb volt, mint az elektromos modelleké.

A felmérés arra is rávilágít, hogy jelentős különbségek vannak a városi és a vidéki szervizek árai között. A nagyvárosok környékén, 60 kilométeres körzetben működő műhelyek sok esetben jóval kedvezőbb ajánlatokat adtak, mint az azonos márkájú belvárosi szervizek. Hamburgban például egy BMW M440i átvizsgálása átlagosan 10 százalékkal volt drágább a városban, mint vidéken, míg az elektromos BMW i4 esetében a különbség elérte a 41 százalékot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ADAC szerint különösen figyelemre méltó, hogy a részletes költségbontást adó szervizek közel felénél az elektromos autókra magasabb óradíjat számoltak fel, mint a hagyományos hajtású járművekre. Az úgynevezett „elektromos felár” átlagosan 17 százalék volt, amelynek műszaki indokoltságát a szakértők nem látják. A szervezet szerint ez azt jelenti, hogy az elektromos autók karbantartása elméletben még olcsóbb is lehetne.

A Német Autóklub ezért azt javasolja az autósoknak, hogy minden esetben kérjenek több, írásos és részletes árajánlatot, figyeljenek a költségek átláthatóságára, és előre állapodjanak meg egy költséglimitben. Érdemes továbbá rákérdezni az esetleges csereautóra vagy más mobilitási szolgáltatásokra is, amelyek a szerviz idejére könnyebbséget jelenthetnek.
Címlapkép: Getty Images
#autó #árak #elektromos autó #volkswagen #bmw #adac #dacia #autósok #hyundai #mercedes-benz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:02
05:10
04:01
21:54
20:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
2 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
1 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
4
2 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
5
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 05:10
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 04:01
Nagy bajban lehet a külföld szemében a magyar gazdaság: nem kerülhető már el a leminősítés?
Agrárszektor  |  2026. január 22. 20:34
Eddig tartott a kemény tél? Meglepő időjárás köszönt be Magyarországra