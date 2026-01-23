Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?

Az elektromos autók szervizelése átlagosan jóval olcsóbb, mint a hagyományos benzines és dízelmodelleké, a gyakorlatban azonban nem mindig ezt tükrözik a számlák. Az ADAC friss felmérése szerint több márkaszerviz indokolatlanul magasabb óradíjat számít fel az elektromos járművekre, annak ellenére, hogy ezek karbantartása műszakilag egyszerűbb. A vizsgálat jelentős márkánkénti, valamint városi és vidéki árkülönbségeket is feltárt. A szervezet szerint az „elektromos felár” miatt az e-autók fenntartása akár még olcsóbb is lehetne a jelenleginél.

Az elektromos autók fenntartása összességében olcsóbb, mint a belső égésű motorral szerelt járműveké, ugyanakkor a márkaszervizek egy része indokolatlanul magasabb óradíjakat számít fel az elektromos modellek esetében – derül ki a Német Autóklub (ADAC) friss felméréséből.

Az ADAC Hamburgban, Kölnben és Münchenben végzett mintavizsgálata során összesen 120 árajánlatot kért be öt autógyártó – BMW, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz és Volkswagen – márkaszervizeitől. A 94 beérkezett ajánlat alapján jelentős árkülönbségek mutatkoztak nemcsak a különböző márkák, hanem az elektromos és a hagyományos hajtású modellek között is.

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos autók szervizelése átlagosan legalább egyharmaddal olcsóbb volt, mint az összehasonlítható benzines vagy dízelmodelleké. Ez összhangban áll a műszaki realitásokkal: az elektromos járművek kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, kisebb a kopás mértéke, és hiányoznak olyan rendszeresen cserélendő elemek, mint a motorolaj, az olajszűrő vagy a gyújtógyertya.

Márkánként ugyanakkor jelentős eltérések adódtak. A legnagyobb különbséget a BMW-nél mérték, ahol az elektromos modellek átvizsgálása átlagosan 58 százalékkal került kevesebbe, mint a hasonló belső égésű változatoké. A Mercedes-Benznél 45, a Volkswagennél 44, a Hyundainál pedig 39 százalékos volt az előny az elektromos autók javára. Egyedül a Dacia jelent kivételt: ennél a márkánál a belső égésű motoros autók szervizelése átlagosan 43 százalékkal olcsóbb volt, mint az elektromos modelleké.

A felmérés arra is rávilágít, hogy jelentős különbségek vannak a városi és a vidéki szervizek árai között. A nagyvárosok környékén, 60 kilométeres körzetben működő műhelyek sok esetben jóval kedvezőbb ajánlatokat adtak, mint az azonos márkájú belvárosi szervizek. Hamburgban például egy BMW M440i átvizsgálása átlagosan 10 százalékkal volt drágább a városban, mint vidéken, míg az elektromos BMW i4 esetében a különbség elérte a 41 százalékot.

Az ADAC szerint különösen figyelemre méltó, hogy a részletes költségbontást adó szervizek közel felénél az elektromos autókra magasabb óradíjat számoltak fel, mint a hagyományos hajtású járművekre. Az úgynevezett „elektromos felár” átlagosan 17 százalék volt, amelynek műszaki indokoltságát a szakértők nem látják. A szervezet szerint ez azt jelenti, hogy az elektromos autók karbantartása elméletben még olcsóbb is lehetne.

A Német Autóklub ezért azt javasolja az autósoknak, hogy minden esetben kérjenek több, írásos és részletes árajánlatot, figyeljenek a költségek átláthatóságára, és előre állapodjanak meg egy költséglimitben. Érdemes továbbá rákérdezni az esetleges csereautóra vagy más mobilitási szolgáltatásokra is, amelyek a szerviz idejére könnyebbséget jelenthetnek.