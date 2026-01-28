2026. január 28. szerda Károly, Karola
Wolfsburg, Németország - 2015. szeptember 26: A régi fűtőállomás kéménye a Volkswagen csoport (VW) nemzetközi autógyártó ipari területén, Wolfsburg, Alsó-Szászország, Németország.
Autó

Sorsdöntő év vár a Volkswagenre: 2026-ban végleg megpecsételődhet a német autóóriás sorsa

Pénzcentrum
2026. január 28. 13:44

Sorsdöntő év vár Oliver Blumé­ra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását. Bár Blume öt évre szóló szerződéshosszabbítást kapott, a befektetők türelme fogy, miután regnálása alatt a Volkswagen és a Porsche együtt mintegy 48 milliárd eurónyi értéket veszített. A cég jövője nagyban múlik azon, hogy működik-e a „Kínában Kínáért” stratégia és az 5 milliárd dolláros szoftveres együttműködés a Riviannel.

A Reuters beszámolója szerint sorsdöntő év előtt áll Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója: a befektetők azt várják tőle, hogy megállítsa a kínai piaci visszaesést és csökkentse a technológiai – elsősorban szoftveres – lemaradást a versenytársakkal szemben. Ezeket kulcsfeltételnek tekintik a világ második legnagyobb autógyártójának sikeres megújulásához.

Blume januártól megszüntette kettős szerepét a Volkswagen és a Porsche élén, miután a sportautómárka válságba került. Bár öt évvel meghosszabbították a csoportszintű vezérigazgatói szerződését, a befektetők türelme fogy: Blume regnálása alatt a Volkswagen és a Porsche együttesen mintegy 48 milliárd eurónyi piaci értéket veszített.

Kapcsolódó cikkeink:

A legnagyobb kihívás Kína, ahol a Volkswagen egykor piacvezető volt, mára azonban a BYD és a Geely mögé szorult, miközben a Porsche és az Audi is gyengélkedik. Blume „Kínában Kínáért” stratégiát hirdetett, helyi partnerekkel és Kínába helyezett fejlesztésekkel, amit egyes befektetők ígéretesnek tartanak. Mások viszont attól tartanak, hogy a német munkavállalói érdekképviseletek és a politikai korlátok lassíthatják a szükséges lépéseket.

A Reuters kiemeli: a kínai problémák rámutatnak a Volkswagen mélyebb gondjára, a szoftveres lemaradásra. A vállalat évek óta küzd a házon belüli Cariad fejlesztéseivel, ezért Blume 5 milliárd dolláros tétet tett a Rivian amerikai elektromosautó-gyártóval kötött vegyesvállalatra, amely a nyugati piacokra szánt jövőbeli modellek elektronikai és szoftveralapját adná.

Az idei év ebből a szempontból is döntő lehet: a rendszer téli tesztjei zajlanak, és a Volkswagen következő, 1 milliárd dolláros befektetési részlete is ezen múlik. Befektetők szerint ez Blume stratégiájának legkockázatosabb eleme, különösen a korábbi vezérigazgató, Herbert Diess szoftveres kudarcok miatti leváltásának fényében.

Bár a Porsche–Piëch családok támogatását jelzi Blume szerződéshosszabbítása, a Reuters forrásai szerint a tulajdonosok most jóval szorosabban figyelik a megvalósítást. A vezérigazgatónak tehát nemcsak stratégiát kell felmutatnia, hanem kézzelfogható eredményeket is szállítania – különösen Kínában és a szoftverfejlesztés terén.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #németország #volkswagen #technológia #autóipar #usa #autógyártás #kína #befektetők #részvényárfolyam

