Elképesztő sztorikkal állt elő Tolna vármegye lordja: így száguldozott évekig jogsi nélkül

Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.
A hétvégi közúti ellenőrzés során Fürgeden intézkedtek a rendőrök egy autóvezetővel szemben, aki jól ismert a helyi hatóságok számára. A 30 éves férfi rendszeresen a járőrök látókörébe kerül, mivel engedély nélkül vezet, és az általa használt járművekkel kapcsolatban is gyakran merülnek fel különféle szabálytalanságok - számolt be róla a Police.hu.
Az ellenőrzés során megállapították, hogy a sofőrt a bíróság 2023 nyarán egy évre eltiltotta a járművezetéstől. Ez azt jelenti, hogy még akkor sem ülhetne volán mögé, ha időközben megpróbálná megszerezni a jogosítványt. Az eltiltás azonban eddig nem tartotta vissza attól, hogy újra és újra autóba üljön, az elmúlt időszakban több büntetőeljárás is indult ellene emiatt.
Különösen súlyos eset történt tavaly novemberben, amikor a férfi kábítószer befolyása alatt vezetett, és közben egy kétéves kisgyermeket szállított. A gyermeket nem rögzítették sem gyermekülésben, sem biztonsági övvel, így a sofőr bódult állapotban közvetlenül veszélyeztette a kicsi életét és testi épségét.
A mostani esetben ugyan nem tartózkodott gyermek a járműben, a férfi mégis ismét megszegte a bírósági eltiltást. A tamási rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, ahol a férfi beismerte a történteket, és elismerte felelősségét. A többszörösen visszaeső szabályszegő a sorozatos jogsértések miatt akár szabadságvesztésre is számíthat.
A hatóságok szerint a férfi minden alkalommal más-más magyarázattal próbálja indokolni, miért kényszerült a vezetésre. Ezek a kifogások azonban nem mentesítik őt a jogi következmények alól, és nem csökkentik a szabályszegések súlyát sem.
Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt
