2026. január 29. csütörtök Adél
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Upland, CA USA - 2023. június 19.: Az Uplandben található TESLA Delivery Center a Tesla által tervezett és gyártott elektromos járműveket támogatja egész Dél-Kaliforniában. A Tesla egy multinacionális autóipari és energetikai vállalat,
Autó

Autók helyett jönnek a robotok? Radikális döntést hozott Elon Musk cége

Pénzcentrum
2026. január 29. 13:13

A Tesla éves bevétele fennállása óta először csökkent, miközben az elektromosautó-gyártó egyre látványosabban a mesterséges intelligencia és a robotika felé fordítja forrásait, tudósított a BBC.

Az Elon Musk vezette vállalat 2025-ben 3 százalékos árbevétel-visszaesésről számolt be, miközben a nyereség az év utolsó negyedévében 61 százalékkal zuhant. A Tesla egyúttal bejelentette, hogy leállítja a Model S és a Model X gyártását. A kaliforniai üzemben, ahol eddig ezeket az autókat készítették, a jövőben az Optimus nevű humanoid robotok tömeggyártására állnak át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Januárban a kínai BYD megelőzte a Teslát, és átvette tőle a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét. Musk egyre aktívabb politikai szerepvállalása – az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt – komoly vitákat váltott ki, és a Tesla-vásárlók egy része tiltakozó akciókat szervezett a márkakereskedések előtt.

A vállalat 2 milliárd dollárt fektet Musk mesterségesintelligencia-cégébe, az xAI-ba. Musk elmondása szerint "sok befektető kérte, hogy tegyük ezt". A döntés annak ellenére született, hogy a Tesla részvényesei korábban nem támogatták egyértelműen az xAI-ba irányuló befektetést.

Elon Musk autói elárasztják Budapestet: új korszak üthet be az autózásban?
EZ IS ÉRDEKELHET
Elon Musk autói elárasztják Budapestet: új korszak üthet be az autózásban?
A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.

A Tesla jelentősen növelni tervezi beruházási kiadásait, a becslések szerint nagyjából 20 milliárd dollárral. Musk az elemzőkkel folytatott beszélgetésen úgy fogalmazott: "hatalmas beruházásokat teszünk egy nagyszerű jövőért".

Az elektromos autóktól való részleges elfordulás egybeesik azzal, hogy a Trump-kormányzat visszavonta a nem fosszilis üzemanyaggal működő járművekre vonatkozó állami támogatások egy részét. Emellett a Tesla egyre nagyobb hangsúlyt helyez a robotaxi-szolgáltatások fejlesztésére is.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Elemzők szerint a stratégiaváltás részben azzal magyarázható, hogy a Tesla elektromosautó-kínálata több kulcsmodell esetében elavulttá vált. Jessica Caldwell, az Edmunds piackutató cég elemzője rámutatott: a Model S és a Model X már hosszú ideje alacsony darabszámban fogy, ezért logikus lépés kivezetni ezeket, és a nagy volumenű típusokra, például a Model 3-ra és a Model Y-ra összpontosítani.

A Tesla részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben mintegy 2 százalékkal emelkedtek a bejelentések hírére.
Címlapkép: Getty Images
#autó #beruházás #elektromos autó #tesla #profit #árbevétel #mesterséges intelligencia #elon musk #tesla részvény #tesla motors #robotika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:44
13:28
13:13
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 29.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
2026. január 29.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
2026. január 29.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 29. csütörtök
Adél
5. hét
Január 29.
Balassagyarmat napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
2 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
4
4 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
1 hónapja
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 13:04
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 12:30
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
Agrárszektor  |  2026. január 29. 13:32
Feketelistára került ez a marhahús: innen már teljesen kitiltották