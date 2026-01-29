A vállalat Toyota és Lexus márkájú járműveinek eladásai 3,7%-kal nőttek az előző évhez képest.
Autók helyett jönnek a robotok? Radikális döntést hozott Elon Musk cége
A Tesla éves bevétele fennállása óta először csökkent, miközben az elektromosautó-gyártó egyre látványosabban a mesterséges intelligencia és a robotika felé fordítja forrásait, tudósított a BBC.
Az Elon Musk vezette vállalat 2025-ben 3 százalékos árbevétel-visszaesésről számolt be, miközben a nyereség az év utolsó negyedévében 61 százalékkal zuhant. A Tesla egyúttal bejelentette, hogy leállítja a Model S és a Model X gyártását. A kaliforniai üzemben, ahol eddig ezeket az autókat készítették, a jövőben az Optimus nevű humanoid robotok tömeggyártására állnak át.
Januárban a kínai BYD megelőzte a Teslát, és átvette tőle a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét. Musk egyre aktívabb politikai szerepvállalása – az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt – komoly vitákat váltott ki, és a Tesla-vásárlók egy része tiltakozó akciókat szervezett a márkakereskedések előtt.
A vállalat 2 milliárd dollárt fektet Musk mesterségesintelligencia-cégébe, az xAI-ba. Musk elmondása szerint "sok befektető kérte, hogy tegyük ezt". A döntés annak ellenére született, hogy a Tesla részvényesei korábban nem támogatták egyértelműen az xAI-ba irányuló befektetést.
A Tesla jelentősen növelni tervezi beruházási kiadásait, a becslések szerint nagyjából 20 milliárd dollárral. Musk az elemzőkkel folytatott beszélgetésen úgy fogalmazott: "hatalmas beruházásokat teszünk egy nagyszerű jövőért".
Az elektromos autóktól való részleges elfordulás egybeesik azzal, hogy a Trump-kormányzat visszavonta a nem fosszilis üzemanyaggal működő járművekre vonatkozó állami támogatások egy részét. Emellett a Tesla egyre nagyobb hangsúlyt helyez a robotaxi-szolgáltatások fejlesztésére is.
Elemzők szerint a stratégiaváltás részben azzal magyarázható, hogy a Tesla elektromosautó-kínálata több kulcsmodell esetében elavulttá vált. Jessica Caldwell, az Edmunds piackutató cég elemzője rámutatott: a Model S és a Model X már hosszú ideje alacsony darabszámban fogy, ezért logikus lépés kivezetni ezeket, és a nagy volumenű típusokra, például a Model 3-ra és a Model Y-ra összpontosítani.
A Tesla részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben mintegy 2 százalékkal emelkedtek a bejelentések hírére.
